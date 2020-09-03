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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 748749750751
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:54

  akurt написав:Але сильно не хвилюйтеся: в найближчі роки Вам не світить купити ТВ з діагоналлю 70 дюймів.

Акурт, ну навіщо так?
Вам не світить ні купівля нового Рол-Ройса, ні власного реактивного літака.
Ви не маєте навіть поганенької яхти.

Тому пишіть далі про турецьку, іранську та мозамбікську курортну нерухомість.
Особливо про найдешевший сегмент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43

  akurt написав:Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=[b]на 280 доларів дорожче.[/b]

Це ж практично 3 місяці на житті від Флай (ТМ) :!:
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