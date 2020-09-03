Акурт, ну навіщо так?
Вам не світить ні купівля нового Рол-Ройса, ні власного реактивного літака.
Ви не маєте навіть поганенької яхти.
Тому пишіть далі про турецьку, іранську та мозамбікську курортну нерухомість.
Особливо про найдешевший сегмент.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:54
Акурт, ну навіщо так?
Вам не світить ні купівля нового Рол-Ройса, ні власного реактивного літака.
Ви не маєте навіть поганенької яхти.
Тому пишіть далі про турецьку, іранську та мозамбікську курортну нерухомість.
Особливо про найдешевший сегмент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43
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