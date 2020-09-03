Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23

Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.

Старється!



Поки він старється, важлива тема про нерухомість та гроші.

Нерухомість за кордоном та наші гроші



Щойно повернулися з приятелями із відвідуваня банку та дізналися цікаві речі:



1. Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?

Загальна практика: НЕ МОЖЕ.

Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.

Це може бути цікавим в таких випадках:

а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.

б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.

в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.



2. Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою?

МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.