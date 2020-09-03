Акурт, ну навіщо так?
Вам не світить ні купівля нового Рол-Ройса, ні власного реактивного літака.
Ви не маєте навіть поганенької яхти.
Тому пишіть далі про турецьку, іранську та мозамбікську курортну нерухомість.
Особливо про найдешевший сегмент.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:54
Акурт, ну навіщо так?
Вам не світить ні купівля нового Рол-Ройса, ні власного реактивного літака.
Ви не маєте навіть поганенької яхти.
Тому пишіть далі про турецьку, іранську та мозамбікську курортну нерухомість.
Особливо про найдешевший сегмент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:13
Пан change_pm - саме прикольне, що панове не розуміють просту річ: якщо долар коштував в минулий понеділок 7,31 ліри, а зараз 7,44 ліри то то ж КРАЩЕ!!!!
Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше.
Якщо ТВ ви ще вчора хотіли купити за 1000 доларів, а сьогодні - за 888 - то це ж краще на 112 доларів!
Це ж "іменини серця" - але для іноземця.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:21
Чергова туфта. Очевидно, наш "знаний мандрівник" ніколи не був ні в країнах Прибалтики, ні в країнах Скандинавії.
Тому й пише відверту хрєнь.
Акурт, продайте свою стару "Хонду" і поїдьте в Швецію чи Норвегію.
Потім з Вами обговоримо, які там ціни на все: на хліб, на м'ясо, на нерухомість і т.п.
Пане Акурт, раз Ви страждаєте графоманією - напишіть краще роман, "Жізнь Кліма Самгіна - 2"
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 04 вер, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23
Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.
Старється!
Поки він старється, важлива тема про нерухомість та гроші.
Нерухомість за кордоном та наші гроші
Щойно повернулися з приятелями із відвідуваня банку та дізналися цікаві речі:
1. Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?
Загальна практика: НЕ МОЖЕ.
Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.
Це може бути цікавим в таких випадках:
а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.
б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.
в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.
2. Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою?
МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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