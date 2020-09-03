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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 748749750751
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:54

  akurt написав:Але сильно не хвилюйтеся: в найближчі роки Вам не світить купити ТВ з діагоналлю 70 дюймів.

Акурт, ну навіщо так?
Вам не світить ні купівля нового Рол-Ройса, ні власного реактивного літака.
Ви не маєте навіть поганенької яхти.

Тому пишіть далі про турецьку, іранську та мозамбікську курортну нерухомість.
Особливо про найдешевший сегмент.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43

  akurt написав:Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=[b]на 280 доларів дорожче.[/b]

Це ж практично 3 місяці на житті від Флай (ТМ) :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:13

  flyman написав:7,43
За долар

Пан change_pm - саме прикольне, що панове не розуміють просту річ: якщо долар коштував в минулий понеділок 7,31 ліри, а зараз 7,44 ліри то то ж КРАЩЕ!!!!
Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше.
Якщо ТВ ви ще вчора хотіли купити за 1000 доларів, а сьогодні - за 888 - то це ж краще на 112 доларів!
Це ж "іменини серця" - але для іноземця.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:21

  akurt написав:Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше

Чергова туфта. Очевидно, наш "знаний мандрівник" ніколи не був ні в країнах Прибалтики, ні в країнах Скандинавії.
Тому й пише відверту хрєнь.

Акурт, продайте свою стару "Хонду" і поїдьте в Швецію чи Норвегію.
Потім з Вами обговоримо, які там ціни на все: на хліб, на м'ясо, на нерухомість і т.п.

Пане Акурт, раз Ви страждаєте графоманією - напишіть краще роман, "Жізнь Кліма Самгіна - 2"
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 04 вер, 2020 14:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23

Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.
Старється!

Поки він старється, важлива тема про нерухомість та гроші.
Нерухомість за кордоном та наші гроші

Щойно повернулися з приятелями із відвідуваня банку та дізналися цікаві речі:

1. Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?
Загальна практика: НЕ МОЖЕ.
Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.
Це може бути цікавим в таких випадках:
а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.
б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.
в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.

2. Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою?
МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:51

  akurt написав:Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.
Старється!

Молодець, що старається! Але всі його дописи виклядають, як повний шлак!

зі. Хоча він дуже гарна модель людини-українця, по якій можна зрозуміти чому країна в Ж...є...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03

Не будьте таким злим, любіть людей, як я люблю: я плачу людині 1 (одну) гривню - це теж гроші!
А так да: воно ніколи нічого не зрозуміє...
Не можна засуджувати: він кинув в 2011 (скоро будемо святкувати 10 років) торгувати віртуальними золотими зливками (приблизно як В2В), хлопці надавали канделябром по шиї, сів "на дно".
Воно дуже хоче заробити хоч якісь гроші і тому наполегливо - треба пишатися продуктивністю - з 5 вересня 2018 року кожного дня щоденно вже о 7-ій ранку (інколи о 6-ій) з"являєтся його повідоплення...
П"ять повідомлень - 1 (одна) гривня.
Така в нас з ним умова...
Пишаюся своїм співробітником.
Рекомендую комусь із форумчан взяти на роботу...
Старається. Рекомендую. Але гроші наперед - наприклад, просить на ліки - на Цитрамон - 5 гривень 50 копійок - не давати...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:32

Акурт,все таки пишіть з однієї обліківки.

Коли три чи чотири обліківки пишуть про необхідність купити курортну нерухомість в Анталії, в ЖК "Роги і копита", і всі, як один, постять фото скумбрії та йогурту - це виглядає досить смішно)))

Такі примітивні проколи свідчать, що п.Акурт - проста і недалека людина, родом з села.
А мене є великий сумнів, що ця людина захистила в СРСРівські часи дисертацію по технічним наукам і розробляла проекти фотонних паровозів.

Просто ріелтор, звичайний ріелтор, що спеціалізується на курортній нерухомості в Туреччині.
Тому там і небо і голубіше, і на 1 долар можна закупити хліба пуд і йогурту відро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:17

Старайся. Молодець.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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