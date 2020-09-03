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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 748749750751
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43

  akurt написав:Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=[b]на 280 доларів дорожче.[/b]

Це ж практично 3 місяці на житті від Флай (ТМ) :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:13

  flyman написав:7,43
За долар

Пан change_pm - саме прикольне, що панове не розуміють просту річ: якщо долар коштував в минулий понеділок 7,31 ліри, а зараз 7,44 ліри то то ж КРАЩЕ!!!!
Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше.
Якщо ТВ ви ще вчора хотіли купити за 1000 доларів, а сьогодні - за 888 - то це ж краще на 112 доларів!
Це ж "іменини серця" - але для іноземця.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23

Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.
Старється!

Поки він старється, важлива тема про нерухомість та гроші.
Нерухомість за кордоном та наші гроші

Щойно повернулися з приятелями із відвідуваня банку та дізналися цікаві речі:

1. Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?
Загальна практика: НЕ МОЖЕ.
Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.
Це може бути цікавим в таких випадках:
а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.
б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.
в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.

2. Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою?
МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:51

  akurt написав:Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.
Старється!

Молодець, що старається! Але всі його дописи виклядають, як повний шлак!

зі. Хоча він дуже гарна модель людини-українця, по якій можна зрозуміти чому країна в Ж...є...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03

Пан Франт дуже продуктивно працює: він кинув в 2011 (скоро будемо святкувати 10 років) торгувати віртуальними золотими зливками (приблизно як В2В), хлопці надавали канделябром по шиї, то сів "на дно".
Рекомендую комусь із форумчан взяти на роботу...
Старається. Рекомендую.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:17

Старається пан Франт. Молодець.
Може, хтось і возьме на роботу: люди ж бачуть, як напружено працюють звилини мозку, придумуючи кожен день якусь дурню. То є талант! Унікум!

х х х

Доступність нерухомості за кордоном для українця
Без коментарів...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:32

  akurt написав:Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном -

Чергова туфта. Очевидно, наш "знаний мандрівник" ніколи не був ні в країнах Прибалтики, ні в країнах Скандинавії.
Тому й пише відверту хрєнь.

Акурт, продайте свою стару "Хонду" і поїдьте в Швецію чи Норвегію.
Потім з Вами обговоримо, які там ціни на все: на хліб, на м'ясо, на нерухомість і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:51

Хлопці - ну візьміть нещасного хтось на роботу - не прямо ж біситься від активності марної...
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