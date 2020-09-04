Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23

Нерухомість за кордоном та наші гроші

Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?

Загальна практика: НЕ МОЖЕ.

Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.

Це може бути цікавим в таких випадках:

а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.

б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.

в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.