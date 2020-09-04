Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пан change_pm - саме прикольне, що панове не розуміють просту річ: якщо долар коштував в минулий понеділок 7,31 ліри, а зараз 7,44 ліри то то ж КРАЩЕ!!!! Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше. Якщо ТВ ви ще вчора хотіли купити за 1000 доларів, а сьогодні - за 888 - то це ж краще на 112 доларів! Це ж "іменини серця" - але для іноземця.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Нерухомість за кордоном та наші гроші Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом? Загальна практика: НЕ МОЖЕ. Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік. Це може бути цікавим в таких випадках: а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс. б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається. в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Нерухомість за кордоном та наші гроші Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою? МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:29, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Дякую пану flyman"у за цікаву ідею. Ну, насаправді ліра-долар плигала вчора і до 7,45. І це дуже добре. Може здаватися, що це погано, коли хтось НЕ знає, що "принцип суперпозиції"- це поняття НЕ з математики, як це було заявлено на днях одним МБА на цьому форумі, а з фізики.
Але тепер до наших грошей - на тему "сім-сорок" - черговий приклад дуже простої, але такої незрозумілої багатьом речі:
Якщо ви за 1 і той же ЗАРОБЛЕНИЙ/НАХОМ"ЯЧЕНИЙ долар або за одну і ту ж зароблену/нахом"ячену гривню маєте БІЛЬШЕ, то то ж просто супер.
Два простих приклади про нерухомість: Приклад 1. Ось, наприклад, хтось із форумчан з метою зароблення шалених грошей купив за 245 000 гривень чудову квратиру в Києві площею 15 кв. метрів. В неї після ремонту, не пізніше 2021 року, можна буде заселити аж за 5 000 гривень (за оцінкою київських фахівців - за 3000 гривень) орендаря. Найкраще - IT-шника.
Звісно, орендар потребує мінімум обладнання: кровать, стіл, стілець, кондиціонер, пральну машину, посудомийку, електричний чайник та телевізор з інтернетом. Для цього орендар буде купувати ТВ LG 70 UM7100 - діагональ 70 дюймів (в наш час вже менше брати не варто). Орендодавець заходить на сайт Розетка та купує його за 31 999 гривні або за 31999/27,35=1169 доларів США. До речі, виробництво Польщя. Запам"ятаємо: 1 169 доларів США. Польщя.
- в той же час такий орендодавець реально прочитав кивську гілку - де пани вже почали чухати потилицю - куди бігти із мішками грошей, а - можливо - й цю - і прийшов до висновку, що гроші краще заробляти в Україні, а жити НЕ в Україні (наприклад в Туреччині, бо в НІЯКУ іншу країну він на согодні НІЯК НЕ ПОПАДЕ - за деякими виключеннями - наприклад, в неділю вилітають в Чорногорію кум та кума: погостити у дочки та зятя, зятю привезти в подарунок сала, а онуку - трохи грошенят. Живе дочка із зятем в Чорногорії вже років 5 - там і синочка народили).
Так ось, іде він за таким сами ТВ в супермаркет МЕТРО в Анталії і дивиться: коштує ТВ LG 70 UM7100 6 990 турецьких лір або трохи менше 1000 доларів. Думає: купити чи не купити. До речі: польського виробництва! Зверніть на це увагу: ПОЛЬСЬКОГО!!! в Україні коштує 1 169 доларів, а в Туреччині - менше 1000 доларів. Коли ось ліра до долара стала 7,45, а ціна на ТВ змінилася. Змінилася вона дивно/недивно - так не буває в Україні - але так буває в деяких інших країнах: була ціна 6 990 лір, а ліра то подешевшала і ціна - звісно змінилася - вже коштує ТВ 6 599 лір або 6599/(7,45-0,02(маржа банку при купівлі долара))=888 доларів. Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=на 280 доларів дорожче.