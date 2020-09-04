akurt написав:

flyman написав: 7,43

За долар 7,43За долар

та телевізор з інтернетом.

Живе дочка із зятем в Чорногорії вже років 5 - там і синочка народили).

так не буває в Україні

Дякую пану"у за цікаву ідею.Ну, насаправді ліра-долар плигала вчора і доІ це дуже добре.Може здаватися, що це погано, коли хтось НЕ знає, що "принцип суперпозиції"- це поняття НЕ з математики, як це було заявлено на днях одним МБА на цьому форумі,Але тепер до наших грошей - на тему "сім-сорок" - черговий приклад дуже простої, але такої незрозумілої багатьом речі:Два простих приклади про нерухомість:Ось, наприклад, хтось із форумчан з метою зароблення шалених грошей купив за 245 000 гривень чудову квратиру в Києві площею 15 кв. метрів. В неї після ремонту, не пізніше 2021 року, можна буде заселити аж за 5 000 гривень (за оцінкою київських фахівців - за 3000 гривень) орендаря.Найкраще - IT-шника.Звісно, орендар потребує мінімум обладнання: кровать, стіл, стілець, кондиціонер, пральну машину, посудомийку, електричний чайникДля цього орендар буде купувати ТВ LG 70 UM7100 - діагональ 70 дюймів (в наш час вже менше брати не варто).Орендодавець заходить на сайт Розетка та купує його за 31 999 гривні або за 31999/27,35=До речі, виробництво Польщя. Запам"ятаємо: 1 169 доларів США. Польщя.- в той же час такий орендодавець реально прочитав кивську гілку - де пани вже почали чухати потилицю - куди бігти із мішками грошей, а - можливо - й цю - і прийшов до висновку, що(наприклад в Туреччині, бо в НІЯКУ іншу країну він на согодні НІЯК НЕ ПОПАДЕ - за деякими виключеннями - наприклад, в неділю вилітають в Чорногорію кум та кума: погостити у дочки та зятя, зятю привезти в подарунок сала, а онуку - трохи грошенят.Так ось, іде він за таким сами ТВ в супермаркет МЕТРО в Анталії і дивиться: коштує ТВ LG 70 UM7100 6 990 турецьких лір абоДумає: купити чи не купити. До речі: польського виробництва! Зверніть на це увагу: ПОЛЬСЬКОГО!!! в Україні коштує 1 169 доларів, а в Туреччині - менше 1000 доларів.Коли ось ліра до долара стала 7,45, а ціна на ТВ змінилася.Змінилася вона дивно/недивно -- але так буває в деяких інших країнах: була ціна 6 990 лір, а ліра то подешевшала і ціна - звісно змінилася - вже коштує ТВабо 6599/(7,45-0,02(маржа банку при купівлі долара))=доларів.Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=