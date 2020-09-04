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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752>
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43

  akurt написав:Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=[b]на 280 доларів дорожче.[/b]

Це ж практично 3 місяці на житті від Флай (ТМ) :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:13

  flyman написав:7,43
За долар

Пан change_pm - саме прикольне, що панове не розуміють просту річ: якщо долар коштував в минулий понеділок 7,31 ліри, а зараз 7,44 ліри то то ж КРАЩЕ!!!!
Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше.
Якщо ТВ ви ще вчора хотіли купити за 1000 доларів, а сьогодні - за 888 - то це ж краще на 112 доларів!
Це ж "іменини серця" - але для іноземця.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23

Нерухомість за кордоном та наші гроші
Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?
Загальна практика: НЕ МОЖЕ.
Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.
Це може бути цікавим в таких випадках:
а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.
б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.
в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:51

  akurt написав:Пан Франт молодець - за п"ять піднять гілки в ТОП розділу я нараховую йому (у нас така домовленість - я займаюся благодійністю, а він працює на мене) 1 (одну) гривню.
Старється!

Молодець, що старається! Але всі його дописи виклядають, як повний шлак!

зі. Хоча він дуже гарна модель людини-українця, по якій можна зрозуміти чому країна в Ж...є...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03

Нерухомість за кордоном та наші гроші
Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою?
МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:29, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:17

Доступність нерухомості за кордоном для українця
Без коментарів...
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Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 02:18

  akurt написав:
  flyman написав:7,43
За долар


Дякую пану flyman"у за цікаву ідею.
Ну, насаправді ліра-долар плигала вчора і до 7,45.
І це дуже добре.
Може здаватися, що це погано, коли хтось НЕ знає, що "принцип суперпозиції"- це поняття НЕ з математики, як це було заявлено на днях одним МБА на цьому форумі, а з фізики.

Але тепер до наших грошей - на тему "сім-сорок" - черговий приклад дуже простої, але такої незрозумілої багатьом речі:

Якщо ви за 1 і той же ЗАРОБЛЕНИЙ/НАХОМ"ЯЧЕНИЙ долар або за одну і ту ж зароблену/нахом"ячену гривню маєте БІЛЬШЕ, то то ж просто супер.


Два простих приклади про нерухомість:
Приклад 1.
Ось, наприклад, хтось із форумчан з метою зароблення шалених грошей купив за 245 000 гривень чудову квратиру в Києві площею 15 кв. метрів. В неї після ремонту, не пізніше 2021 року, можна буде заселити аж за 5 000 гривень (за оцінкою київських фахівців - за 3000 гривень) орендаря.
Найкраще - IT-шника.

Звісно, орендар потребує мінімум обладнання: кровать, стіл, стілець, кондиціонер, пральну машину, посудомийку, електричний чайник та телевізор з інтернетом. Для цього орендар буде купувати ТВ LG 70 UM7100 - діагональ 70 дюймів (в наш час вже менше брати не варто).
Орендодавець заходить на сайт Розетка та купує його за 31 999 гривні або за 31999/27,35=1169 доларів США. До речі, виробництво Польщя. Запам"ятаємо: 1 169 доларів США. Польщя.

- в той же час такий орендодавець реально прочитав кивську гілку - де пани вже почали чухати потилицю - куди бігти із мішками грошей, а - можливо - й цю - і прийшов до висновку, що гроші краще заробляти в Україні, а жити НЕ в Україні (наприклад в Туреччині, бо в НІЯКУ іншу країну він на согодні НІЯК НЕ ПОПАДЕ - за деякими виключеннями - наприклад, в неділю вилітають в Чорногорію кум та кума: погостити у дочки та зятя, зятю привезти в подарунок сала, а онуку - трохи грошенят. Живе дочка із зятем в Чорногорії вже років 5 - там і синочка народили).

Так ось, іде він за таким сами ТВ в супермаркет МЕТРО в Анталії і дивиться: коштує ТВ LG 70 UM7100 6 990 турецьких лір або трохи менше 1000 доларів. Думає: купити чи не купити. До речі: польського виробництва! Зверніть на це увагу: ПОЛЬСЬКОГО!!! в Україні коштує 1 169 доларів, а в Туреччині - менше 1000 доларів.
Коли ось ліра до долара стала 7,45, а ціна на ТВ змінилася.
Зображення
Змінилася вона дивно/недивно - так не буває в Україні - але так буває в деяких інших країнах: була ціна 6 990 лір, а ліра то подешевшала і ціна - звісно змінилася - вже коштує ТВ 6 599 лір або 6599/(7,45-0,02(маржа банку при купівлі долара))=888 доларів.
Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=на 280 доларів дорожче.

та не - мы в Украине платим 870 дол, если потратить секунд 20 на поиск: http://mediasell.com.ua/index.php?route ... ct_id=5671
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:05

Это очень здорово, что вы нашли этот сайт из подворотни.
Посмотрите внизу выходные данные.
Не смущает, что нет ни адреса, ни данных, а есть только номер телефона Киевстар?
Вы точно здесь купили бы телевизор за 870 долларов?
Точно посоветуете друзьям?

И главное: мой текст выше СОВСЕМ О ДРУГОМ.
Некоторые товарищи пытаются написать, что не понимают, это хорошо или плохо, когда лира-доллар стали вместо 7,31 лиры за доллар 7,45.
Я показал на конкретном примере ОФИЦИАЛЬНЫХ продавцов, как меняется в этом случае цена и какую сладкую плюшку можно получить.
Вот именно этого парни как-то не понимают.

P.S. Не покупайте телевизоры в подворотне, особенно когда предлагают дешевле на 6000 гривен.
ol_zy - как-то даже неприлично предлагать такое... Я НЕ предлагал турецкие подпольные сайты noname.
Зображення
https://hotline.ua/yp/34754/reviews/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 08:36, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:08

Альо, модератор!
Це сайт про телевізори, про купівельну здатність долара в різних країнах чи про іноземну нерухомість????
Чому не баниться флудьор???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:10

Недвижимость и сладкие плюшки для владельцев недвижимости в Анталии.

Начался сезон речных раков.
Каждый четверг и субботу прямо в квартиру в Анталии Вам привезут свежих раков.
Цена: 30 лир за 1 кг.
Теперь учимся считать, а не покупать телевизоры в подворотне у неустановленных лиц.
1 доллар = 7,45 лиры.
1 доллар = 27,45 гривны.
1 лира 27,45/7,45=3,68 гривны.
1 кг раков = 30х3,68=110 гривен 40 коп.
При покупке сразу 4 кг раков для компании друзей - 1 кг раков от поставщика в подарок.
Интересный факт: раков вылавливают за 100 км от Анталии, вылавливают в реке, впадающей в озеро.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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