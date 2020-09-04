Це ж практично 3 місяці на житті від Флай (ТМ)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:43
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:13
Пан change_pm - саме прикольне, що панове не розуміють просту річ: якщо долар коштував в минулий понеділок 7,31 ліри, а зараз 7,44 ліри то то ж КРАЩЕ!!!!
Панове ніяк не можуть збагути, що за 1 той самий долар в Україні можна купити МЕНШЕ, а за кордоном - більше.
Якщо ТВ ви ще вчора хотіли купити за 1000 доларів, а сьогодні - за 888 - то це ж краще на 112 доларів!
Це ж "іменини серця" - але для іноземця.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:23
Нерухомість за кордоном та наші гроші
Чи може іноземець оформити собі КРЕДИТНУ картку з кредитним лімітом?
Загальна практика: НЕ МОЖЕ.
Але, МОЖЕ, якщо відкриє депозит в банку на 1 рік.
Це може бути цікавим в таких випадках:
а) відсотки за депозитом не суттєво менші за користування кредитними коштами. А якщо є пільговий період, то взагалі - має сенс.
б) якщо ви відлітаєте за кордон та хочете взяти авто напрокат - дебітова карта часто-густо не приймається, а кредитна - приймається.
в) багато хто з форумчан позбавлений кредитних лімітів у банках України в силу різних причин.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:28, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:51
Молодець, що старається! Але всі його дописи виклядають, як повний шлак!
зі. Хоча він дуже гарна модель людини-українця, по якій можна зрозуміти чому країна в Ж...є...
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03
Нерухомість за кордоном та наші гроші
Якщо нахом"ячені в Україні гроші - ну, наприклад, там чи 50, чи 100 тисяч доларів прийдуть за допомогою SWIFT-переказу в Туреччину на рахунок, відкритий в доларах США, - то чи можна їх отримати готівкою?
МОЖНА без всяких проблем готівкою без комісії - єдина вимога замовити таку суму "сьогодні на завтра".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:29, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:17
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 вер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 02:18
та не - мы в Украине платим 870 дол, если потратить секунд 20 на поиск:
Додано: Суб 05 вер, 2020 08:05
Это очень здорово, что вы нашли этот сайт из подворотни.
Посмотрите внизу выходные данные.
Не смущает, что нет ни адреса, ни данных, а есть только номер телефона Киевстар?
Вы точно здесь купили бы телевизор за 870 долларов?
Точно посоветуете друзьям?
И главное: мой текст выше СОВСЕМ О ДРУГОМ.
Некоторые товарищи пытаются написать, что не понимают, это хорошо или плохо, когда лира-доллар стали вместо 7,31 лиры за доллар 7,45.
Я показал на конкретном примере ОФИЦИАЛЬНЫХ продавцов, как меняется в этом случае цена и какую сладкую плюшку можно получить.
Вот именно этого парни как-то не понимают.
P.S. Не покупайте телевизоры в подворотне, особенно когда предлагают дешевле на 6000 гривен.
ol_zy - как-то даже неприлично предлагать такое... Я НЕ предлагал турецкие подпольные сайты noname.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 08:36, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 08:08
Альо, модератор!
Це сайт про телевізори, про купівельну здатність долара в різних країнах чи про іноземну нерухомість????
Чому не баниться флудьор???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 05 вер, 2020 08:10
Недвижимость и сладкие плюшки для владельцев недвижимости в Анталии.
Начался сезон речных раков.
Каждый четверг и субботу прямо в квартиру в Анталии Вам привезут свежих раков.
Цена: 30 лир за 1 кг.
Теперь учимся считать, а не покупать телевизоры в подворотне у неустановленных лиц.
1 доллар = 7,45 лиры.
1 доллар = 27,45 гривны.
1 лира 27,45/7,45=3,68 гривны.
1 кг раков = 30х3,68=110 гривен 40 коп.
При покупке сразу 4 кг раков для компании друзей - 1 кг раков от поставщика в подарок.
Интересный факт: раков вылавливают за 100 км от Анталии, вылавливают в реке, впадающей в озеро.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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