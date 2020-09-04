Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую, пане Франте, за підтримку гілки - завжди цікава інформація про нерухомість за кордоном. Я, правда, Вашу дурню не читаю, але гадаю для форумчан щось розміщуєте цікаве. Гадаю, всі разом відмітимо славетний ювілей (2021 рік) Вашої торгівлі золотими зливками. Сподіваюся, рани на шиї вже зажили після того, як хлопці Вас били канделябром по шиї.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
О! Спец по київській нерухомості об"явився! Дякую, пане Мизантропе, за підтримку гілки - завжди цікава інформація про нерухомість за кордоном. Я, правда, Вашу дурню не читаю, але гадаю для форумчан щось розміщуєте корисне та актуальне.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:О! Спец по київській нерухомості об"явився! Вчора ставив активно лайки пану Франту. На жаль, всі ті лайки було видалено. Звісно: крім дурні пан Мизантроп за останні 20 років нічого не придумав... Такі наслідки життя в двокімнатній незаробленій панельці з видом на рейки та прозябання в Кагарлицькому районі Києва... Знаний фахівець з нерухомості. Взірець. "Жизнь - боль..." Ще й клавіша "пробіл" (залита пивом 5 років тому) мабуть так і залипає... "Жизнь - боль..."
Железнодорожник,р-н Киевской области Обуховский,запомни.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня