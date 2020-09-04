RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:19

Недвижимость и сладкие плюшки для владельцев недвижимости в Анталии.

Начался сезон речных раков.
Каждый четверг и субботу прямо в квартиру в Анталии Вам привезут свежих раков.
Цена: 30 лир за 1 кг.
Теперь пробуем подсчитать
1 доллар = 7,45 лиры.
1 доллар = 27,45 гривны.
1 лира 27,45/7,45=3,68 гривны.
1 кг раков = 30х3,68=110 гривен 40 коп.
При покупке сразу 4 кг раков для компании друзей - 1 кг раков от поставщика в подарок.
Интересный факт: раков вылавливают за 100 км от Анталии, вылавливают в реке, впадающей в озеро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:20

  Frant написав:Альо, модератор!
Це сайт про телевізори, про купівельну здатність долара в різних країнах чи про іноземну нерухомість????
Чому не баниться флудьор???

Semper in excremento,sole profundum gui variat.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 03.12.14
Подякував: 596 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:24

О! Спец по київській нерухомості об"явився!
Дякую, пане Мизантропе, за підтримку гілки - завжди цікава інформація про нерухомість за кордоном.
Я, правда, Вашу дурню не читаю, але гадаю для форумчан щось розміщуєте корисне та актуальне.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:32

  akurt написав:О! Спец по київській нерухомості об"явився!
Вчора ставив активно лайки пану Франту. На жаль, всі ті лайки було видалено.
Звісно: крім дурні пан Мизантроп за останні 20 років нічого не придумав...
Такі наслідки життя в двокімнатній незаробленій панельці з видом на рейки та прозябання в Кагарлицькому районі Києва... Знаний фахівець з нерухомості. Взірець.
"Жизнь - боль..."
Ще й клавіша "пробіл" (залита пивом 5 років тому) мабуть так і залипає...
"Жизнь - боль..."


Зображення

Железнодорожник,р-н Киевской области Обуховский,запомни.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 03.12.14
Подякував: 596 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:38

"Жизнь - боль..." (любимая фраза Мизантропа).
Клавиша "пробел", залитая пивом 5 лет назад, так и залипает?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 749750751752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
8 4562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 09:25
Мизантрóп
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 545, 546, 547
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5468 607240
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 02:28
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1117 130434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 20:22
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89076)
05.09.2020 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.