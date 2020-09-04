Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Недвижимость и сладкие плюшки для владельцев недвижимости в Анталии.
Начался сезон речных раков. Каждый четверг и субботу прямо в квартиру в Анталии Вам привезут свежих раков. Цена: 30 лир за 1 кг. Теперь пробуем подсчитать 1 доллар = 7,45 лиры. 1 доллар = 27,45 гривны. 1 лира 27,45/7,45=3,68 гривны. 1 кг раков = 30х3,68=110 гривен 40 коп. При покупке сразу 4 кг раков для компании друзей - 1 кг раков от поставщика в подарок. Интересный факт: раков вылавливают за 100 км от Анталии, вылавливают в реке, впадающей в озеро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
О! Спец по київській нерухомості об"явився! Дякую, пане Мизантропе, за підтримку гілки - завжди цікава інформація про нерухомість за кордоном. Я, правда, Вашу дурню не читаю, але гадаю для форумчан щось розміщуєте корисне та актуальне.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:О! Спец по київській нерухомості об"явився! Вчора ставив активно лайки пану Франту. На жаль, всі ті лайки було видалено. Звісно: крім дурні пан Мизантроп за останні 20 років нічого не придумав... Такі наслідки життя в двокімнатній незаробленій панельці з видом на рейки та прозябання в Кагарлицькому районі Києва... Знаний фахівець з нерухомості. Взірець. "Жизнь - боль..." Ще й клавіша "пробіл" (залита пивом 5 років тому) мабуть так і залипає... "Жизнь - боль..."
Железнодорожник,р-н Киевской области Обуховский,запомни.
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