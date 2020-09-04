Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Недвижимость и сладкие плюшки для владельцев недвижимости в Анталии.
Начался сезон речных раков. Каждый четверг и субботу прямо в квартиру в Анталии Вам привезут свежих раков. Цена: 30 лир за 1 кг. Теперь пробуем подсчитать 1 доллар = 7,45 лиры. 1 доллар = 27,45 гривны. 1 лира 27,45/7,45=3,68 гривны. 1 кг раков = 30х3,68=110 гривен 40 коп. При покупке сразу 4 кг раков для компании друзей - 1 кг раков от поставщика в подарок. Интересный факт: раков вылавливают за 100 км от Анталии, вылавливают в реке, впадающей в озеро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
О! Спец по київській нерухомості об"явився! Дякую, пане Мизантропе, за підтримку гілки - завжди цікава інформація про нерухомість за кордоном. Я, правда, Вашу дурню не читаю, але гадаю для форумчан щось розміщуєте корисне та актуальне.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:О! Спец по київській нерухомості об"явився! Вчора ставив активно лайки пану Франту. На жаль, всі ті лайки було видалено. Звісно: крім дурні пан Мизантроп за останні 20 років нічого не придумав... Такі наслідки життя в двокімнатній незаробленій панельці з видом на рейки та прозябання в Кагарлицькому районі Києва... Знаний фахівець з нерухомості. Взірець. "Жизнь - боль..." Ще й клавіша "пробіл" (залита пивом 5 років тому) мабуть так і залипає... "Жизнь - боль..."
Железнодорожник,р-н Киевской области Обуховский,запомни.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Дякую пану flyman"у за цікаву ідею. Ну, насаправді ліра-долар плигала вчора і до 7,45. І це дуже добре. Може здаватися, що це погано, коли хтось НЕ знає, що "принцип суперпозиції"- це поняття НЕ з математики, як це було заявлено на днях одним МБА на цьому форумі, а з фізики.
Але тепер до наших грошей - на тему "сім-сорок" - черговий приклад дуже простої, але такої незрозумілої багатьом речі:
Якщо ви за 1 і той же ЗАРОБЛЕНИЙ/НАХОМ"ЯЧЕНИЙ долар або за одну і ту ж зароблену/нахом"ячену гривню маєте БІЛЬШЕ, то то ж просто супер.
Два простих приклади про нерухомість: Приклад 1. Ось, наприклад, хтось із форумчан з метою зароблення шалених грошей купив за 245 000 гривень чудову квратиру в Києві площею 15 кв. метрів. В неї після ремонту, не пізніше 2021 року, можна буде заселити аж за 5 000 гривень (за оцінкою київських фахівців - за 3000 гривень) орендаря. Найкраще - IT-шника.
Звісно, орендар потребує мінімум обладнання: кровать, стіл, стілець, кондиціонер, пральну машину, посудомийку, електричний чайник та телевізор з інтернетом. Для цього орендар буде купувати ТВ LG 70 UM7100 - діагональ 70 дюймів (в наш час вже менше брати не варто). Орендодавець заходить на сайт Розетка та купує його за 31 999 гривні або за 31999/27,35=1169 доларів США. До речі, виробництво Польщя. Запам"ятаємо: 1 169 доларів США. Польщя.
- в той же час такий орендодавець реально прочитав кивську гілку - де пани вже почали чухати потилицю - куди бігти із мішками грошей, а - можливо - й цю - і прийшов до висновку, що гроші краще заробляти в Україні, а жити НЕ в Україні (наприклад в Туреччині, бо в НІЯКУ іншу країну він на согодні НІЯК НЕ ПОПАДЕ - за деякими виключеннями - наприклад, в неділю вилітають в Чорногорію кум та кума: погостити у дочки та зятя, зятю привезти в подарунок сала, а онуку - трохи грошенят. Живе дочка із зятем в Чорногорії вже років 5 - там і синочка народили).
Так ось, іде він за таким сами ТВ в супермаркет МЕТРО в Анталії і дивиться: коштує ТВ LG 70 UM7100 6 990 турецьких лір або трохи менше 1000 доларів. Думає: купити чи не купити. До речі: польського виробництва! Зверніть на це увагу: ПОЛЬСЬКОГО!!! в Україні коштує 1 169 доларів, а в Туреччині - менше 1000 доларів. Коли ось ліра до долара стала 7,45, а ціна на ТВ змінилася. Змінилася вона дивно/недивно - так не буває в Україні - але так буває в деяких інших країнах: була ціна 6 990 лір, а ліра то подешевшала і ціна - звісно змінилася - вже коштує ТВ 6 599 лір або 6599/(7,45-0,02(маржа банку при купівлі долара))=888 доларів. Отака польсько-турецько-українська економіка: за те, що поляки мріють продати в Туреччині за 888 доларів, українець платитть 1 168 доларів або на 1168-888=на 280 доларів дорожче.
акурт, у вас логічна помилка, так як у смарт, куплений за 10куе, з ремонтом за 3 куе, телевізор ніхто не буде купувати ні за 1куе, ні за $888.
Мені цікаво, чому хвилюють акурта кавалірки в Києві? Може скучно в Анталії? Чи вистачає грошей на турецьких раків, а на київську нерухомість катма?
П.С. Раки харчуються річковим падлом, може вони якого мертвого турка "кусь-кусь", чи кота, чи щура?
П.П.С. Закрився форекс із курсом ліри до долара США 7.44 Раки тепер подешевшали в USD відносно курсу 7.43.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 вер, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Согласно отчету Daily Mail, принц Гарри и Меган подписали контракт с Netflix. По долгосрочному соглашению пара будет снимать документальные фильмы и программы. Я сразу подумал о Мизантропе: убогая жизнь сперва на Сахалине, потом в полученной от Ю.В. Андропова двушке-панельке, потом - в Кагарлыцком районе Киевской области, каждодневная погоня за кэшбеком - там 7 гривен, там 10 гривен... Ах, а до весны так далеко, когда будут ждать знатного специалиста по зарубежной недвижимости на дачах - для обрезки веток... 100-200 гривен за работу... А вот заключил бы договор с Netflix - зарубежному зрителю было бы невероятно инетересно посмотреть, как человек опускается на дно социальной жизни...
P.S. Принц Гарри и Меган по контракту с Netflix получат 150 миллионов долларов. Ну этому хотя бы 15 000 гривен... Ну и отличное название для сериала: "Life is pain..." ("Жизнь - боль..." (с) - любимое изречение Мизантропа на этой и на киевской ветке).
Кстати, о недвижимости: Принц Гарри и Меган купили вот этот дом в Санта-Барбаре... 14,7М долларов... Что интересно, дом ранее принадлежал российскому магнату Сергею Гришину...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Согласно отчету Daily Mail, принц Гарри и Меган подписали контракт с Netflix. По долгосрочному соглашению пара будет снимать документальные фильмы и программы. Я сразу подумал о Мизантропе: убогая жизнь сперва на Сахалине, потом в полученной от Ю.В. Андропова двушке-панельке, потом - в Кагарлыцком районе Киевской области, каждодневная погоня за кэшбеком - там 7 гривен, там 10 гривен... Ах, а до весны так далеко, когда будут ждать знатного специалиста по зарубежной недвижимости на дачах - для обрезки веток... 100-200 гривен за работу... А вот заключил бы договор с Netflix - зарубежному зрителю было бы невероятно инетересно посмотреть, как человек опускается на дно социальной жизни...
P.S. Принц Гарри и Меган по контракту с Netflix получат 150 миллионов долларов. Ну этому хотя бы 15 000 гривен... Ну и отличное название для сериала: "Life is pain..." ("Жизнь - боль..." (с) - любимое изречение Мизантропа на этой и на киевской ветке).
Кстати, о недвижимости: Принц Гарри и Меган купили вот этот дом в Санта-Барбаре...
В мыслях семь промахов,как всегда.Протри очки, подгораешь
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 05 вер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня