Тут,лысый в точку! Религия терпимости и смирения, Аллах всемогущ наверное?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:13
Тут,лысый в точку! Религия терпимости и смирения, Аллах всемогущ наверное?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 05 вер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:14
Так само "ніяк не використовується" як акуртова турецька нерухомість, зовсім ніяк, ні з йогурти, ні з сібасом ні з раками.
Так що ще скаже досвідчений ріелтор з обліківки акурт начинаючому лендлорлу?
Я взяв блокнот і готовий конспектувати.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пиши:
1)
2) Лучше семь раз смазать лыжи,чем один раз склеить ласты.
Далi буде...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:28
Я скажу, пане Флаймане, що це - чергова Ваша помилка в бізнесі, у використанні грошей, в роботі та в життєвих планах.
Блокнот Вам не знадобиться.
Я вже Вам наводив розрахунки та варіянти того, як ваші гроші, які Ви запланували витратити на проєкт сторіччя - "оточити Кийов кавалірками", можна було витратити ще минулого року і вже з минулого року мати щомісячно 10 000 гривень з оренди БЕЗ КЛОПОТУ. Ті самі гроші. Швидко надійно та легко. Мій приятель той проект реалізував - я Вам схему наводив - орендарі такі гарні, що коли він наїзджає в Київ у справах - краще сам знімає житло, ніж виселяє надійних доброчесних орендарів.
Але Ви йдете своїм особливим шляхом - що цікаво вже більше 20 років: шишка за шишкою на лобі, але наполегливо туди, куди не слід йти...
В мене є тілько одна мрія - побажання.
Так сталося, що Ви попали (це ваш вибір) в сумну компанію очевидних невдах по життю - Франта та Мизантропа.
Мрія полягає в тому, щоби зібралися ви втрьох НЕ на цій гілці, а в житті.
І вони - такі вумні, такі гонорові - допомогли Вам з ремонтом.
Тим більше, що у одного є хоч авто.
Отам би Ви побачили і гоноровість, і знання, і вміння, та розказали б нам...
Як бачите: чергова моя корисна позитивна порада...
Запропонуйте...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:36
Флай,почему ты ошибся?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:43
Бінго!
Мизантроп напостил уже сегодня более 5-ти постов на этой ветке - пять поднятий вверх - я ему начислил 1 (одну) гривну. Как обещал! Хорошее подспорье к недополученным кэшбекам, за которые живет...
Вчера он напостил 10 (десять) на киевской ветке - я так понимаю один "ценнее" другого, так как все они были удалены.
Ну, и киевляне - они мудрее меня - не начисляют по 1 (одной) гривне. А так бы заработал 2 (две).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:44
Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".
Купівля за 40куе 1к на вторинному ринку біля м.Житомирська, мені видалась менш вдалим варіантом з точки "оточення". Хоча б тому, що напрям "червоної гілка" під прикриттям цоколя, до того ж, 40куе, це більше чим 3 кавалірки з ремонтами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:46
Мабуть тому, що немав що продати в Криму, щоб купити в акурта в Анталії.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 05 вер, 2020 14:53
Я Вам вже писав, що високо оцінив ПЕРВИННУ ідею "оточення кийова кавалірками", коли Ви хотіли створити там три офіси, в яких планували посадити "негрів", які у дзобику, працюючи з клієнтами неподалік від станцій метро - щоби швидко виїзджати до клієнта та швидко повертатися знову в офіс - будуть приносити грошенятка, за ту справу, яку Ви добре самі знаєте...
Потім на весь світ опустилася нинішня біда - Ви самі написали "Хто ж міг вгадати". Ніхто.
Тому відразу треба було перестроїтися, модернізувати ваш "проєкт сторіччя".
Але Ви все йдете за новими "шишками" на лобі...
Дивно, що не можете зрозуміти:
а) три кавалірки - то три ремонти, то три унітази, то три мийки, то три умивальника, то три комплекти меблів, то три ремонти.
б) три кавалірки - то три пошуки нормального орендаря, багато варіянтів орендарів, і в дешеву прєлєсть може прийти тільки поганий орендар. Це три варіянти простоїв квартири під оренду. Один місяць простою - то все одно, що цілий рік здавали на 10% в місяць дешевше.
в) найулюбленіша думка виконроба, яку він згадує, прокидаючись на ранок, "А що я сьогодні вкраду у замовника?".
г) у кожного виконроба в кишені пачка чистих накладних від ФОП з печатками, які він заповнює сам, вказуючи будь-яку ціну на будівельні матеріали. В три рази більше можливостей Вас одурити.
д) Про 40 000 і 1-к квартиру біля м Житомирьска Ви трохи помиляєтеся (хоча добре, що пам"ятаєте): оптимальний варіянт під оренду - то "двушка", і таку двушку під орендаря було куплено на середньому поверсі панельного будинка за 46 000 доларів. І в такому стані, що після косметичного ремонту відразу пішла в оренду - вибирали орендаря всього 7 (сім) діб.
є) ГОЛОВНЕ: коли людина купує нерухомість, вона завжди повинна думати, чи зможе це продати.
Ви вже впевнилися на прикладі цоколя в Бучі, що продати це неможливо. Ваша спроба продати те, що було куплено ще 2015 році, виявилася марною: бажані гроші Вам ніхто не дав.
А моє побажання про залучення знаних фахівців до допомоги в ремонті спробуйте реалізувати. Поганих порад не даю. З Бучі не наїздитеся...
І ми всі будемо за Вас "тримати кулачки" щоби щось цікаве/грошовите/вигідне получилося...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 15:18
Отдай начисленные Людмиле Викторовне,когда вернёшься с двухчасового утреннего рандеву))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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