Додано: Суб 05 вер, 2020 14:28

Я скажу, пане Флаймане, що це - чергова Ваша помилка в бізнесі, у використанні грошей, в роботі та в життєвих планах.

Блокнот Вам не знадобиться.

Я вже Вам наводив розрахунки та варіянти того, як ваші гроші, які Ви запланували витратити на проєкт сторіччя - "оточити Кийов кавалірками", можна було витратити ще минулого року і вже з минулого року мати щомісячно 10 000 гривень з оренди БЕЗ КЛОПОТУ. Ті самі гроші. Швидко надійно та легко. Мій приятель той проект реалізував - я Вам схему наводив - орендарі такі гарні, що коли він наїзджає в Київ у справах - краще сам знімає житло, ніж виселяє надійних доброчесних орендарів.

Але Ви йдете своїм особливим шляхом - що цікаво вже більше 20 років: шишка за шишкою на лобі, але наполегливо туди, куди не слід йти...



В мене є тілько одна мрія - побажання.

Так сталося, що Ви попали (це ваш вибір) в сумну компанію очевидних невдах по життю - Франта та Мизантропа.

Мрія полягає в тому, щоби зібралися ви втрьох НЕ на цій гілці, а в житті.

І вони - такі вумні, такі гонорові - допомогли Вам з ремонтом.

Тим більше, що у одного є хоч авто.

Отам би Ви побачили і гоноровість, і знання, і вміння, та розказали б нам...

Як бачите: чергова моя корисна позитивна порада...

Запропонуйте...

Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.