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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 751752753754>
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:13

  akurt написав:"Жизнь - боль..."

Тут,лысый в точку! Религия терпимости и смирения, Аллах всемогущ наверное?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 05 вер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:14

  akurt написав:З київської гілки:
  flyman написав:За що так ненавидите цоколь в Ірпені?


Як бачите, пане flyman"е, це не я "ненавижу" цоколь в Бучі.
Він викликає величезний інтерес у форумчан очевидним розривом між словами та ділами, між намірами та їх реалізацією.
Я думаю, що ніхто його не "ненавидить", а навпаки, тісячі людей його люблять та цікавляться.
Дійсно інтересний унікальний проект - куплено за 8 600 доларів в 2015 році і досить ніяк не використовується.
Це - реально унікальний бізнес-проект і всі з інтересом споглядають, що буде далі...
Такого інтересу не було б, як би Ви не вибудовували із себе знаного знавця закордонної нерухомості, знавця ніби-то математичного "метода суперпозиції" (це з фізики) і такого іншого...
А так реально цікаво...

В мене немає ніякої "логічної" помилки щодо чергової халепи в 15 кв. м із вікнами, які неможливо буде відкрити, не зайнявши пів-кімнати.
Це просто чергова забавка для форумчан, подивитися кого Ви та як знайдете в те житло - ми ж всі бачимо, що НІЯКОГО, потворюю, ніякого, досвіду операцій на ринку нерухомості у Вас немає.
Ви навіть не знаєте, що орендаря треба забезпечити звичайними побутовими іграшками.
Тому то дуже цікаво...
Просто цікаво...

Так само "ніяк не використовується" як акуртова турецька нерухомість, зовсім ніяк, ні з йогурти, ні з сібасом ні з раками.

Так що ще скаже досвідчений ріелтор з обліківки акурт начинаючому лендлорлу?

Я взяв блокнот і готовий конспектувати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пиши:
1)
  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Зрозумів, отже "купуємо для себе, а не в оренду" в акурта :mrgreen:

Чтобы купить у акурта,надо сначала продать в Крыму))

2) Лучше семь раз смазать лыжи,чем один раз склеить ласты.
Далi буде...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:28

Я скажу, пане Флаймане, що це - чергова Ваша помилка в бізнесі, у використанні грошей, в роботі та в життєвих планах.
Блокнот Вам не знадобиться.
Я вже Вам наводив розрахунки та варіянти того, як ваші гроші, які Ви запланували витратити на проєкт сторіччя - "оточити Кийов кавалірками", можна було витратити ще минулого року і вже з минулого року мати щомісячно 10 000 гривень з оренди БЕЗ КЛОПОТУ. Ті самі гроші. Швидко надійно та легко. Мій приятель той проект реалізував - я Вам схему наводив - орендарі такі гарні, що коли він наїзджає в Київ у справах - краще сам знімає житло, ніж виселяє надійних доброчесних орендарів.
Але Ви йдете своїм особливим шляхом - що цікаво вже більше 20 років: шишка за шишкою на лобі, але наполегливо туди, куди не слід йти...

В мене є тілько одна мрія - побажання.
Так сталося, що Ви попали (це ваш вибір) в сумну компанію очевидних невдах по життю - Франта та Мизантропа.
Мрія полягає в тому, щоби зібралися ви втрьох НЕ на цій гілці, а в житті.
І вони - такі вумні, такі гонорові - допомогли Вам з ремонтом.
Тим більше, що у одного є хоч авто.
Отам би Ви побачили і гоноровість, і знання, і вміння, та розказали б нам...
Як бачите: чергова моя корисна позитивна порада...
Запропонуйте...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:36

  akurt написав:Я скажу, пане Флаймане, що це - чергова Ваша помилка в бізнесі, у використанні грошей, в роботі та в життєвих планах.
Блокнот Вам не знадобиться.
Я вже Вам наводив розрахунки та варіянти того, як ваші гроші, які Ви запланували витратити на проєкт сторіччя - "оточити Кийов кавалірками", можна було витратити ще минулого року і вже з минулого року мати щомісячно 10 000 гривень з оренди БЕЗ КЛОПОТУ. Ті самі гроші. Швидко надійно та легко. Мій приятель той проект реалізував - я Вам схему наводив - орендарі такі гарні, що коли він наїзджає в Києв у справах - краще сам знімає житло, чим виселяє надійних доброчесних орендарів.
Але Ви йдете своїм особливим шляхом - що цікаво вже більше 20 років: шишка за шишкою на лобі, але наполегливо туди, куди не слід йти...

В мене є тілько одна мрія - побажання.
Так сталося, що Ви попали (це ваш вибір) в сумну компанію очевидних невдах по життю - Франта та Мизантропа.
Мрія полягає в тому, щоби зібралися ви втрьох НЕ на цій гілці, а в житті.
І вони - такі вумні, такі гонорові - допомогли Вам з ремонтом.
Тим більше, що у одного є хоч авто.
Отам би Ви побачили і гоноровість, і знання, і вміння, та розказали б нам...
Як бачите: чергова моя корисна позитивна порада...
Запропонуйте...

Флай,почему ты ошибся?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:43

Бінго!
Мизантроп напостил уже сегодня более 5-ти постов на этой ветке - пять поднятий вверх - я ему начислил 1 (одну) гривну. Как обещал! Хорошее подспорье к недополученным кэшбекам, за которые живет...
Вчера он напостил 10 (десять) на киевской ветке - я так понимаю один "ценнее" другого, так как все они были удалены.
Ну, и киевляне - они мудрее меня - не начисляют по 1 (одной) гривне. А так бы заработал 2 (две).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:44

  akurt написав:Я скажу, пане Флаймане, що це - чергова Ваша помилка в бізнесі, у використанні грошей, в роботі та в життєвих планах.
Блокнот Вам не знадобиться.
Я вже Вам наводив розрахунки та варіянти того, як ваші гроші, які Ви запланували витратити на проєкт сторіччя - "оточити Кийов кавалірками", можна було витратити ще минулого року і вже з минулого року мати щомісячно 10 000 гривень з оренди БЕЗ КЛОПОТУ. Ті самі гроші. Швидко надійно та легко. Мій приятель той проект реалізував - я Вам схему наводив - орендарі такі гарні, що коли він наїзджає в Києв у справах - краще сам знімає житло, чим виселяє надійних доброчесних орендарів.
Але Ви йдете своїм особливим шляхом - що цікаво вже більше 20 років: шишка за шишкою на лобі, але наполегливо туди, куди не слід йти...

В мене є тілько одна мрія - побажання.
Так сталося, що Ви попали (це ваш вибір) в сумну компанію очевидних невдах по життю - Франта та Мизантропа.
Мрія полягає в тому, щоби зібралися ви втрьох НЕ на цій гілці, а в житті.
І вони - такі вумні, такі гонорові - допомогли Вам з ремонтом.
Тим більше, що у одного є хоч авто.
Отам би Ви побачили і гоноровість, і знання, і вміння, та розказали б нам...
Як бачите: чергова моя корисна позитивна порада...
Запропонуйте...

Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".

Купівля за 40куе 1к на вторинному ринку біля м.Житомирська, мені видалась менш вдалим варіантом з точки "оточення". Хоча б тому, що напрям "червоної гілка" під прикриттям цоколя, до того ж, 40куе, це більше чим 3 кавалірки з ремонтами.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:46

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Я скажу, пане Флаймане, що це - чергова Ваша помилка в бізнесі, у використанні грошей, в роботі та в життєвих планах.
Блокнот Вам не знадобиться.
Я вже Вам наводив розрахунки та варіянти того, як ваші гроші, які Ви запланували витратити на проєкт сторіччя - "оточити Кийов кавалірками", можна було витратити ще минулого року і вже з минулого року мати щомісячно 10 000 гривень з оренди БЕЗ КЛОПОТУ. Ті самі гроші. Швидко надійно та легко. Мій приятель той проект реалізував - я Вам схему наводив - орендарі такі гарні, що коли він наїзджає в Києв у справах - краще сам знімає житло, чим виселяє надійних доброчесних орендарів.
Але Ви йдете своїм особливим шляхом - що цікаво вже більше 20 років: шишка за шишкою на лобі, але наполегливо туди, куди не слід йти...

В мене є тілько одна мрія - побажання.
Так сталося, що Ви попали (це ваш вибір) в сумну компанію очевидних невдах по життю - Франта та Мизантропа.
Мрія полягає в тому, щоби зібралися ви втрьох НЕ на цій гілці, а в житті.
І вони - такі вумні, такі гонорові - допомогли Вам з ремонтом.
Тим більше, що у одного є хоч авто.
Отам би Ви побачили і гоноровість, і знання, і вміння, та розказали б нам...
Як бачите: чергова моя корисна позитивна порада...
Запропонуйте...

Флай,почему ты ошибся?

Мабуть тому, що немав що продати в Криму, щоб купити в акурта в Анталії.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 14:53

  flyman написав:Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".


Я Вам вже писав, що високо оцінив ПЕРВИННУ ідею "оточення кийова кавалірками", коли Ви хотіли створити там три офіси, в яких планували посадити "негрів", які у дзобику, працюючи з клієнтами неподалік від станцій метро - щоби швидко виїзджати до клієнта та швидко повертатися знову в офіс - будуть приносити грошенятка, за ту справу, яку Ви добре самі знаєте...
Потім на весь світ опустилася нинішня біда - Ви самі написали "Хто ж міг вгадати". Ніхто.
Тому відразу треба було перестроїтися, модернізувати ваш "проєкт сторіччя".
Але Ви все йдете за новими "шишками" на лобі...
Дивно, що не можете зрозуміти:
а) три кавалірки - то три ремонти, то три унітази, то три мийки, то три умивальника, то три комплекти меблів, то три ремонти.
б) три кавалірки - то три пошуки нормального орендаря, багато варіянтів орендарів, і в дешеву прєлєсть може прийти тільки поганий орендар. Це три варіянти простоїв квартири під оренду. Один місяць простою - то все одно, що цілий рік здавали на 10% в місяць дешевше.
в) найулюбленіша думка виконроба, яку він згадує, прокидаючись на ранок, "А що я сьогодні вкраду у замовника?".
г) у кожного виконроба в кишені пачка чистих накладних від ФОП з печатками, які він заповнює сам, вказуючи будь-яку ціну на будівельні матеріали. В три рази більше можливостей Вас одурити.
д) Про 40 000 і 1-к квартиру біля м Житомирьска Ви трохи помиляєтеся (хоча добре, що пам"ятаєте): оптимальний варіянт під оренду - то "двушка", і таку двушку під орендаря було куплено на середньому поверсі панельного будинка за 46 000 доларів. І в такому стані, що після косметичного ремонту відразу пішла в оренду - вибирали орендаря всього 7 (сім) діб.
є) ГОЛОВНЕ: коли людина купує нерухомість, вона завжди повинна думати, чи зможе це продати.
Ви вже впевнилися на прикладі цоколя в Бучі, що продати це неможливо. Ваша спроба продати те, що було куплено ще 2015 році, виявилася марною: бажані гроші Вам ніхто не дав.

А моє побажання про залучення знаних фахівців до допомоги в ремонті спробуйте реалізувати. Поганих порад не даю. З Бучі не наїздитеся...
І ми всі будемо за Вас "тримати кулачки" щоби щось цікаве/грошовите/вигідне получилося...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:18

  akurt написав:Бінго!
Мизантроп напостил уже сегодня более 5-ти постов на этой ветке - пять поднятий вверх - я ему начислил 1 (одну) гривну. Как обещал! Хорошее подспорье к недополученным кэшбекам, за которые живет...
Вчера он напостил 10 (десять) на киевской ветке - я так понимаю один "ценнее" другого, так как все они были удалены.
Ну, и киевляне - они мудрее меня - не начисляют по 1 (одной) гривне. А так бы заработал 2 (две).

Отдай начисленные Людмиле Викторовне,когда вернёшься с двухчасового утреннего рандеву))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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