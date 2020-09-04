Флайману будешь помогать или как?
Стихами тока? Крылатыми фразами? Прикольными картинками? Умными мыслЯми?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:20
Флайману будешь помогать или как?
Стихами тока? Крылатыми фразами? Прикольными картинками? Умными мыслЯми?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 15:23
Я верю в него,он справится с любыми тяготами.Я ему не обещал и не должен.Язык-враг не у меня.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 05 вер, 2020 15:30
Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан.
Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает.
Это невероятно забавляет.
Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше!
Вчера такой прикол был: человечище засорял киевскую ветку мусором с интервалом в час, а на этой ветке НЕ мусорил, но все время ставил лайки флудеру Франту за любую глупость.
Это у флудеров дежурство такое - посменное.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 05 вер, 2020 15:34
Гей,Акурте!
Рейки,шпали))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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