RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:20

Флайману будешь помогать или как?
Стихами тока? Крылатыми фразами? Прикольными картинками? Умными мыслЯми?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:23

  akurt написав:Флайману будешь помогать или как?
Стихами тока? Крылатыми фразами? Прикольными картинками? Умными мыслЯми?

Я верю в него,он справится с любыми тяготами.Я ему не обещал и не должен.Язык-враг не у меня.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 03.12.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:30

Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан.
Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает.
Это невероятно забавляет.
Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше!
Вчера такой прикол был: человечище засорял киевскую ветку мусором с интервалом в час, а на этой ветке НЕ мусорил, но все время ставил лайки флудеру Франту за любую глупость.
Это у флудеров дежурство такое - посменное.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:34

  akurt написав:Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан.
Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает.
Это невероятно забавляет.
Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше!

Гей,Акурте!
Зображення

Рейки,шпали))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 03.12.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 751752753754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 545, 546, 547
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5469 607387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 13:26
change_pm
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1119 130601
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 13:17
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
8 4585
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 09:25
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20471)
05.09.2020 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.