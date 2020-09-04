Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан. Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает. Это невероятно забавляет. Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше! Вчера такой прикол был: человечище засорял киевскую ветку мусором с интервалом в час, а на этой ветке НЕ мусорил, но все время ставил лайки флудеру Франту за любую глупость. Это у флудеров дежурство такое - посменное.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан. Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает. Это невероятно забавляет. Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше!
Гей,Акурте!
Рейки,шпали))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
flyman написав:Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".
Я Вам вже писав, що високо оцінив ПЕРВИННУ ідею "оточення кийова кавалірками", коли Ви хотіли створити там три офіси, в яких планували посадити "негрів", які у дзобику, працюючи з клієнтами неподалік від станцій метро - щоби швидко виїзджати до клієнта та швидко повертатися знову в офіс - будуть приносити грошенятка, за ту справу, яку Ви добре самі знаєте... Потім на весь світ опустилася нинішня біда - Ви самі написали "Хто ж міг вгадати". Ніхто. Тому відразу треба було перестроїтися, модернізувати ваш "проєкт сторіччя". Але Ви все йдете за новими "шишками" на лобі... Дивно, що не можете зрозуміти: а) три кавалірки - то три ремонти, то три унітази, то три мийки, то три умивальника, то три комплекти меблів, то три ремонти. б) три кавалірки - то три пошуки нормального орендаря, багато варіянтів орендарів, і в дешеву прєлєсть може прийти тільки поганий орендар. Це три варіянти простоїв квартири під оренду. Один місяць простою - то все одно, що цілий рік здавали на 10% в місяць дешевше. в) найулюбленіша думка виконроба, яку він згадує, прокидаючись на ранок, "А що я сьогодні вкраду у замовника?". г) у кожного виконроба в кишені пачка чистих накладних від ФОП з печатками, які він заповнює сам, вказуючи будь-яку ціну на будівельні матеріали. В три рази більше можливостей Вас одурити. д) Про 40 000 і 1-к квартиру біля м Житомирьска Ви трохи помиляєтеся (хоча добре, що пам"ятаєте): оптимальний варіянт під оренду - то "двушка", і таку двушку під орендаря було куплено на середньому поверсі панельного будинка за 46 000 доларів. І в такому стані, що після косметичного ремонту відразу пішла в оренду - вибирали орендаря всього 7 (сім) діб. є) ГОЛОВНЕ: коли людина купує нерухомість, вона завжди повинна думати, чи зможе це продати. Ви вже впевнилися на прикладі цоколя в Бучі, що продати це неможливо. Ваша спроба продати те, що було куплено ще 2015 році, виявилася марною: бажані гроші Вам ніхто не дав.
А моє побажання про залучення знаних фахівців до допомоги в ремонті спробуйте реалізувати. Поганих порад не даю. З Бучі не наїздитеся... І ми всі будемо за Вас "тримати кулачки" щоби щось цікаве/грошовите/вигідне получилося...
Які негри, які офіси? Яке писав "вгадати"?
" Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите." (С)
46Куе, це вже 4 кавалірки, і дві з половиною з яких, з ремонтом. Здача одної в оренду це не менше як кімнати ($100) та не більше 1к квартири біля метро ($250). Я оцінюю в $170 +- кожна.
Тому рентабельність 3х кавалірок вища, чим вашої 1к.
П.С. Цоколь ніхто не продавав, знову ти сів в калюжу.
flyman написав:46Куе, це вже 4 кавалірки, і дві з половиною з яких, з ремонтом. Здача одної в оренду це не менше як кімнати ($100) та не більше 1к квартири біля метро ($250). Я оцінюю в $170 +- кожна. Тому рентабельність 3х кавалірок вища, чим вашої 1к. П.С. Цоколь ніхто не продавав, знову ти сів в калюжу.
Цоколь Ви, шановний, намагалися продати за 10 300. Покупець Вам задав резонне запитання: "Чому 10 300, якщо інші намагаються продати за 8600?". Ви відповіли, що У ВАС РОЗТАШУВАННЯ ЦОКОЛЯ Э КРАЩИМ... Покупець повернувся та пішов назавжди... Мабуть, забули... А я пам"ятаю...
А ось перший Ваш абзац мені подобається НЕ реалізацією (ще далеко), а планами. Оце буде цікаво, чи вдасться купити всі ці кавалірки та отримати запланований прибуток. Тут я Вам відверто - не жартую - побажаю успіху. Тримаємо за вас "кулачки"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
flyman написав:46Куе, це вже 4 кавалірки, і дві з половиною з яких, з ремонтом. Здача одної в оренду це не менше як кімнати ($100) та не більше 1к квартири біля метро ($250). Я оцінюю в $170 +- кожна. Тому рентабельність 3х кавалірок вища, чим вашої 1к. П.С. Цоколь ніхто не продавав, знову ти сів в калюжу.
Цоколь Ви, шановний, намагалися продати за 10 300. Покупець Вам задав резонне запитання: "Чому 10 300, якщо інші намагаються продати за 8600?". Ви відповіли, що У ВАС РОЗТАШУВАННЯ ЦОКОЛЯ Э КРАЩИМ... Покупець повернувся та пішов назавжди... Мабуть, забули... А я пам"ятаю...
А ось перший Ваш абзац мені подобається НЕ реалізацією (ще далеко), а планами. Оце буде цікаво, чи вдасться купити всі ці кавалірки та отримати запланований прибуток. Тут я Вам відверто - не жартую - побажаю успіху. Тримаємо за вас "кулачки"...
Акурт, цоколь не продавався і не продається за 10к. Закінчуй кламати. Сусідній цоколь був за 12500 два чи три роки тому. З того часу, як закінчив лофт - ремонт, не продаю і не здаю. Чи продали сусідній, хз, не цікавився. "Такая корова нужна самому". (С)