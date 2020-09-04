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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:20

Флайману будешь помогать или как?
Стихами тока? Крылатыми фразами? Прикольными картинками? Умными мыслЯми?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:23

  akurt написав:Флайману будешь помогать или как?
Стихами тока? Крылатыми фразами? Прикольными картинками? Умными мыслЯми?

Я верю в него,он справится с любыми тяготами.Я ему не обещал и не должен.Язык-враг не у меня.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:30

Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан.
Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает.
Это невероятно забавляет.
Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше!
Вчера такой прикол был: человечище засорял киевскую ветку мусором с интервалом в час, а на этой ветке НЕ мусорил, но все время ставил лайки флудеру Франту за любую глупость.
Это у флудеров дежурство такое - посменное.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 вер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:34

  akurt написав:Этот смешной человечище - Мизантроп - меня невероятно забавляет, хотя я реально не читаю его безграмотных глупостей. Это он пишет для форумчан.
Мне так забавно: сидит по шею в дерьме и с утра до вечера рассказывает, как akurt неправильно живет и как он неправильно всё делает.
Это невероятно забавляет.
Старайся, лучший в мире специалист по зарубежной недвижимости, старайся лучше!

Гей,Акурте!
Зображення

Рейки,шпали))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:52

Интересно, настанет то время, когда Мизантроп напишет что-то про недвижимость?
Крупный же специалист! Крупнейший: цифры, аналитика, сводки, прогноз...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:01

  akurt написав:
  flyman написав:Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".


Я Вам вже писав, що високо оцінив ПЕРВИННУ ідею "оточення кийова кавалірками", коли Ви хотіли створити там три офіси, в яких планували посадити "негрів", які у дзобику, працюючи з клієнтами неподалік від станцій метро - щоби швидко виїзджати до клієнта та швидко повертатися знову в офіс - будуть приносити грошенятка, за ту справу, яку Ви добре самі знаєте...
Потім на весь світ опустилася нинішня біда - Ви самі написали "Хто ж міг вгадати". Ніхто.
Тому відразу треба було перестроїтися, модернізувати ваш "проєкт сторіччя".
Але Ви все йдете за новими "шишками" на лобі...
Дивно, що не можете зрозуміти:
а) три кавалірки - то три ремонти, то три унітази, то три мийки, то три умивальника, то три комплекти меблів, то три ремонти.
б) три кавалірки - то три пошуки нормального орендаря, багато варіянтів орендарів, і в дешеву прєлєсть може прийти тільки поганий орендар. Це три варіянти простоїв квартири під оренду. Один місяць простою - то все одно, що цілий рік здавали на 10% в місяць дешевше.
в) найулюбленіша думка виконроба, яку він згадує, прокидаючись на ранок, "А що я сьогодні вкраду у замовника?".
г) у кожного виконроба в кишені пачка чистих накладних від ФОП з печатками, які він заповнює сам, вказуючи будь-яку ціну на будівельні матеріали. В три рази більше можливостей Вас одурити.
д) Про 40 000 і 1-к квартиру біля м Житомирьска Ви трохи помиляєтеся (хоча добре, що пам"ятаєте): оптимальний варіянт під оренду - то "двушка", і таку двушку під орендаря було куплено на середньому поверсі панельного будинка за 46 000 доларів. І в такому стані, що після косметичного ремонту відразу пішла в оренду - вибирали орендаря всього 7 (сім) діб.
є) ГОЛОВНЕ: коли людина купує нерухомість, вона завжди повинна думати, чи зможе це продати.
Ви вже впевнилися на прикладі цоколя в Бучі, що продати це неможливо. Ваша спроба продати те, що було куплено ще 2015 році, виявилася марною: бажані гроші Вам ніхто не дав.

А моє побажання про залучення знаних фахівців до допомоги в ремонті спробуйте реалізувати. Поганих порад не даю. З Бучі не наїздитеся...
І ми всі будемо за Вас "тримати кулачки" щоби щось цікаве/грошовите/вигідне получилося...

Які негри, які офіси? Яке писав "вгадати"?

" Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите." (С)


46Куе, це вже 4 кавалірки, і дві з половиною з яких, з ремонтом. Здача одної в оренду це не менше як кімнати ($100) та не більше 1к квартири біля метро ($250). Я оцінюю в $170 +- кожна.

Тому рентабельність 3х кавалірок вища, чим вашої 1к.

П.С.
Цоколь ніхто не продавав, знову ти сів в калюжу.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:05

  akurt написав:Интересно, настанет то время, когда Мизантроп напишет что-то про недвижимость?
Крупный же специалист! Крупнейший: цифры, аналитика, сводки, прогноз...

Думаю, тоді, коли акурт перестане набріхувати на інших.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:26

  flyman написав:46Куе, це вже 4 кавалірки, і дві з половиною з яких, з ремонтом. Здача одної в оренду це не менше як кімнати ($100) та не більше 1к квартири біля метро ($250). Я оцінюю в $170 +- кожна.
Тому рентабельність 3х кавалірок вища, чим вашої 1к.
П.С.
Цоколь ніхто не продавав, знову ти сів в калюжу.


Цоколь Ви, шановний, намагалися продати за 10 300.
Покупець Вам задав резонне запитання: "Чому 10 300, якщо інші намагаються продати за 8600?".
Ви відповіли, що У ВАС РОЗТАШУВАННЯ ЦОКОЛЯ Э КРАЩИМ...
Покупець повернувся та пішов назавжди...
Мабуть, забули... А я пам"ятаю...

А ось перший Ваш абзац мені подобається НЕ реалізацією (ще далеко), а планами.
Оце буде цікаво, чи вдасться купити всі ці кавалірки та отримати запланований прибуток.
Тут я Вам відверто - не жартую - побажаю успіху.
Тримаємо за вас "кулачки"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:00

  akurt написав:
  flyman написав:46Куе, це вже 4 кавалірки, і дві з половиною з яких, з ремонтом. Здача одної в оренду це не менше як кімнати ($100) та не більше 1к квартири біля метро ($250). Я оцінюю в $170 +- кожна.
Тому рентабельність 3х кавалірок вища, чим вашої 1к.
П.С.
Цоколь ніхто не продавав, знову ти сів в калюжу.


Цоколь Ви, шановний, намагалися продати за 10 300.
Покупець Вам задав резонне запитання: "Чому 10 300, якщо інші намагаються продати за 8600?".
Ви відповіли, що У ВАС РОЗТАШУВАННЯ ЦОКОЛЯ Э КРАЩИМ...
Покупець повернувся та пішов назавжди...
Мабуть, забули... А я пам"ятаю...

А ось перший Ваш абзац мені подобається НЕ реалізацією (ще далеко), а планами.
Оце буде цікаво, чи вдасться купити всі ці кавалірки та отримати запланований прибуток.
Тут я Вам відверто - не жартую - побажаю успіху.
Тримаємо за вас "кулачки"...

Акурт, цоколь не продавався і не продається за 10к. Закінчуй кламати. Сусідній цоколь був за 12500 два чи три роки тому. З того часу, як закінчив лофт - ремонт, не продаю і не здаю.
Чи продали сусідній, хз, не цікавився.
"Такая корова нужна самому". (С)

"Який, ніяк не використовується."

Хіхі
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flyman
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