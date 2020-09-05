akurt написав:

flyman написав: Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".

Шкода, що акурт так і не осилив сильні сторони "оточення Києва кавалірками біля станцій метро" і не зрозумів ключове значення цоколя, "який ніяк не використовується".

бажані гроші Вам ніхто не дав.

Я Вам вже писав, що високо оцінив ПЕРВИННУ ідею "оточення кийова кавалірками", коли Ви хотіли створити там три офіси, в яких планували посадити "негрів", які у дзобику, працюючи з клієнтами неподалік від станцій метро - щоби швидко виїзджати до клієнта та швидко повертатися знову в офіс - будуть приносити грошенятка, за ту справу, яку Ви добре самі знаєте...Потім на весь світ опустилася нинішня біда - Ви самі написали "Хто ж міг вгадати". Ніхто.Тому відразу треба було перестроїтися, модернізувати ваш "проєкт сторіччя".Але Ви все йдете за новими "шишками" на лобі...Дивно, що не можете зрозуміти:а) три кавалірки - то три ремонти, то три унітази, то три мийки, то три умивальника, то три комплекти меблів, то три ремонти.б) три кавалірки - то три пошуки нормального орендаря, багато варіянтів орендарів, і в дешеву прєлєсть може прийти тільки поганий орендар. Це три варіянти простоїв квартири під оренду. Один місяць простою - то все одно, що цілий рік здавали на 10% в місяць дешевше.в) найулюбленіша думка виконроба, яку він згадує, прокидаючись на ранок, "А що я сьогодні вкраду у замовника?".г) у кожного виконроба в кишені пачка чистих накладних від ФОП з печатками, які він заповнює сам, вказуючи будь-яку ціну на будівельні матеріали. В три рази більше можливостей Вас одурити.д) Про 40 000 і 1-к квартиру біля м Житомирьска Ви трохи помиляєтеся (хоча добре, що пам"ятаєте): оптимальний варіянт під оренду - то "двушка", і таку двушку під орендаря було куплено на середньому поверсі панельного будинка за 46 000 доларів. І в такому стані, що після косметичного ремонту відразу пішла в оренду - вибирали орендаря всього 7 (сім) діб.є) ГОЛОВНЕ: коли людина купує нерухомість, вона завжди повинна думати, чи зможе це продати.Ви вже впевнилися на прикладі цоколя в Бучі, що продати це неможливо. Ваша спроба продати те, що було куплено ще 2015 році, виявилася марною:А моє побажання про залучення знаних фахівців до допомоги в ремонті спробуйте реалізувати. Поганих порад не даю. З Бучі не наїздитеся...І ми всі будемо за Вас "тримати кулачки" щоби щось цікаве/грошовите/вигідне получилося...