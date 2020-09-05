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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:26
Президент Турции Реджеп Эрдоган инициировал социальную программу «Читательские кафе». Смысл ее в том, что люди приходят в специальные кафе и могут читать там книги. При этом чай и угощение им предлагаются за счет заведения.
Сейчас в Турции уже функционируют более трех десятков подобных кафе. В программе участвуют и частные предприниматели. Один из них, Мурат Янмаз, владеющий кофейней в провинции Денизли, устроил у себя небольшую читальню. Он угощает бесплатным чаем всех посетителей, которые приходят почитать книги. Это заинтересовало многих людей и уже вошло в привычку.
Завсегдатаи кафе оставляют здесь свои личные книги, пополняя библиотеку. В последнее время в Турции стали покупать много книг. Также выросло количество граждан, предпочитающих больше читать и меньше времени проводить за компьютером на форумах.
Нет, чтобы водки напиться и забыться...
Per rectum ad astra
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:20
До рекорду флуду на цій гілці пан Мизантроп до дотягнув - всього 11 повідомлень за добу.
Рекорд - 18.
Слабак...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:26
akurt написав:
Вчора говорив з приятелями зі Львова - мають під оренду 2 квартири.
Одна 12 000 (двушка), а друга 11 000 (однушка, перероблена в двушку)
дають.
Інвестори на третю квартиру
Пане Акурт, а не хотіли Ваші приятелі зробити з тої однушки - 2 студії?
Чи там каналізаційний стояк не дозволяв таке зробити(або вікна), чи просто порахували, що витрати підуть великі у такий ремонт, а зиску буде не багато?
п. с.
Бо я вже "ламаю голову" над своєю майбутньою інвестиційною квартирою!
Те, що я з однухи зроблю двуху - це 100%, а от чи вартує заморочитись над розбивкою на 2 студії?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Суб 05 вер, 2020 21:31
Bolt
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