Додано: Суб 05 вер, 2020 20:26

Президент Турции Реджеп Эрдоган инициировал социальную программу «Читательские кафе». Смысл ее в том, что люди приходят в специальные кафе и могут читать там книги. При этом чай и угощение им предлагаются за счет заведения.

Сейчас в Турции уже функционируют более трех десятков подобных кафе. В программе участвуют и частные предприниматели. Один из них, Мурат Янмаз, владеющий кофейней в провинции Денизли, устроил у себя небольшую читальню. Он угощает бесплатным чаем всех посетителей, которые приходят почитать книги. Это заинтересовало многих людей и уже вошло в привычку.

Завсегдатаи кафе оставляют здесь свои личные книги, пополняя библиотеку. В последнее время в Турции стали покупать много книг. Также выросло количество граждан, предпочитающих больше читать и меньше времени проводить за компьютером на форумах.

Нет, чтобы водки напиться и забыться...

Per rectum ad astra

Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня