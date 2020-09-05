Додано: Суб 05 вер, 2020 21:48

Пан Долярчик - в справі орендарів можливі різні варіанти.

Серед них:

- квартира під жебраків

- квартира під студентів

- квартира під ДОРОГОГО орендаря.

Там зробили так:

- квартиру взяли "по перуступке" за якоюсь дешевою ціною - я знав та забув - але платили гривнями і якось дешево;

- вкинули в ремонт 16 000 доларів (!!!) - зробили "канхвєтку" - це навпроти Вікторії Гарденс - і взяли орендаря-одинака без котів, собак та дітей.

Всі задоволені.



Крім того, важливий момент: коли купуєш квартиру - завжди треба думати, чи зможеш її потім продати.

Ось в Партеніті (Крим) приятель переробив двушку в дві однушки - під орендарів влітку - тепер не може продати з 2014 (!!!) року...

Ніхто не бере...



Альтернатива: на Науковій у Львові мій підлеглий колись - хороший хлопець - років 20 (!!!) здавав однушку в панельному будинку. Типовий "совок" з мінімальним ремонтом - здавав і за 4000, і за 5000, і за 5500, і за 6000...

В минулом році там на Науковій були однушки такі самі по 26 000 доларів.

Ось він зараз - сміючись - уявляєте скільки та квартира дала грошви за 20 років - виставив за 30 000 доларів - прибігли - він мені дзвонить зі Львова в Анталію - що робити? - запропонували 29 000 - я порадив віддати...

Відпрацювала на всі 100%... та які там 100%... 300%!

Та й гроші йому потрібні - поблизу Рясне-Руське - навпроти Фуджікура - в сосновому лісі - побудував за польским проєктом двоповерховий будинок... Вже переселився... Та ще й у Львові двушка є в нього ще...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.