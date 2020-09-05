Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Президент Турции Реджеп Эрдоган инициировал социальную программу «Читательские кафе». Смысл ее в том, что люди приходят в специальные кафе и могут читать там книги. При этом чай и угощение им предлагаются за счет заведения. Сейчас в Турции уже функционируют более трех десятков подобных кафе. В программе участвуют и частные предприниматели. Один из них, Мурат Янмаз, владеющий кофейней в провинции Денизли, устроил у себя небольшую читальню. Он угощает бесплатным чаем всех посетителей, которые приходят почитать книги. Это заинтересовало многих людей и уже вошло в привычку. Завсегдатаи кафе оставляют здесь свои личные книги, пополняя библиотеку. В последнее время в Турции стали покупать много книг. Также выросло количество граждан, предпочитающих больше читать и меньше времени проводить за компьютером на форумах. Нет, чтобы водки напиться и забыться... Per rectum ad astra
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
akurt написав:Вчора говорив з приятелями зі Львова - мають під оренду 2 квартири. Одна 12 000 (двушка), а друга 11 000 (однушка, перероблена в двушку) дають. Інвестори на третю квартиру
Пане Акурт, а не хотіли Ваші приятелі зробити з тої однушки - 2 студії? Чи там каналізаційний стояк не дозволяв таке зробити(або вікна), чи просто порахували, що витрати підуть великі у такий ремонт, а зиску буде не багато?
п. с. Бо я вже "ламаю голову" над своєю майбутньою інвестиційною квартирою! Те, що я з однухи зроблю двуху - це 100%, а от чи вартує заморочитись над розбивкою на 2 студії?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Пан Долярчик - в справі орендарів можливі різні варіанти. Серед них: - квартира під жебраків - квартира під студентів - квартира під ДОРОГОГО орендаря. Там зробили так: - квартиру взяли "по перуступке" за якоюсь дешевою ціною - я знав та забув - але платили гривнями і якось дешево; - вкинули в ремонт 16 000 доларів (!!!) - зробили "канхвєтку" - це навпроти Вікторії Гарденс - і взяли орендаря-одинака без котів, собак та дітей. Всі задоволені.
Крім того, важливий момент: коли купуєш квартиру - завжди треба думати, чи зможеш її потім продати. Ось в Партеніті (Крим) приятель переробив двушку в дві однушки - під орендарів влітку - тепер не може продати з 2014 (!!!) року... Ніхто не бере...
Альтернатива: на Науковій у Львові мій підлеглий колись - хороший хлопець - років 20 (!!!) здавав однушку в панельному будинку. Типовий "совок" з мінімальним ремонтом - здавав і за 4000, і за 5000, і за 5500, і за 6000... В минулом році там на Науковій були однушки такі самі по 26 000 доларів. Ось він зараз - сміючись - уявляєте скільки та квартира дала грошви за 20 років - виставив за 30 000 доларів - прибігли - він мені дзвонить зі Львова в Анталію - що робити? - запропонували 29 000 - я порадив віддати... Відпрацювала на всі 100%... та які там 100%... 300%! Та й гроші йому потрібні - поблизу Рясне-Руське - навпроти Фуджікура - в сосновому лісі - побудував за польским проєктом двоповерховий будинок... Вже переселився... Та ще й у Львові двушка є в нього ще...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Это очень здорово, что вы нашли этот сайт... Посмотрите внизу выходные данные. Не смущает, что нет ни адреса, ни данных, а есть только номер телефона Киевстар? И что требуют предоплату в 800 гривен? И что доставка Новой почтой 18 гривен (нет у Новой почты таких тарифов). Вы точно здесь купили бы телевизор за 870 долларов?
И главное: мой текст выше СОВСЕМ О ДРУГОМ. Это было разъяснение товарищам, которые не понимают, это хорошо или плохо, когда лира-доллар стали вместо 7,31 лиры за доллар 7,45. Я показал, что для иностранца это хорошо. Я показал на конкретном примере ОФИЦИАЛЬНЫХ продавцов, как меняется в этом случае цена и какую сладкую плюшку можно получить.
На хотлайне сайтов с подобными ценами штук 6 на такой телевизор так, что выбор есть. Вы же понимаете, что если такой курс удержится, то и продукты/товары в Турции начнут или дорожать или исчезать, а импортные однозначно подорожают. Курсовый рост - это только в первое время + для инстранцев (получающих з/п в валюте), а потом это может быть большим минусом.
akurt написав:а на этой ветке НЕ мусорил, но все время ставил лайки флудеру Франту за любую глупость. Это у флудеров дежурство такое - посменное.
А чому люди не можуть робити теж саме, що ти робиш на київській гілці? Коли бачать, як ти плюсуєш будь-яку єресь флудера з погонялом «прохожій». Бачать люди, як ти там дежуриш, повторюють за тобою. Ти був би не ти, якщо б не бачив брєвна в своєму оці.
ol_zy написав:а потом это может быть большим минусом.
Особливо для тих, хто за порадою письменника купує у Анталії у розстрочку з фіксацією у лірах. Завтра індекс долара розвернеться, ліра почне рости відносно долара, і платити у доларах доведеться значно більше по фіксованій у лірі ціні.
ol_zy написав:а потом это может быть большим минусом.
Особливо для тих, хто за порадою письменника купує у Анталії у розстрочку з фіксацією у лірах. Завтра індекс долара розвернеться, ліра почне рости відносно долара, і платити у доларах доведеться значно більше по фіксованій у лірі ціні.
akurt написав:Вчора говорив з приятелями зі Львова - мають під оренду 2 квартири. Одна 12 000 (двушка), а друга 11 000 (однушка, перероблена в двушку) дають. Інвестори на третю квартиру
Пане Акурт, а не хотіли Ваші приятелі зробити з тої однушки - 2 студії? Чи там каналізаційний стояк не дозволяв таке зробити(або вікна), чи просто порахували, що витрати підуть великі у такий ремонт, а зиску буде не багато?
п. с. Бо я вже "ламаю голову" над своєю майбутньою інвестиційною квартирою! Те, що я з однухи зроблю двуху - це 100%, а от чи вартує заморочитись над розбивкою на 2 студії?
Не майся дурнею. Проінвестуй суміжні смарти. А далі, схочеш об'єднаєш, а схочеш то будуть роздільно. Ціна питання 2 х 10 Куе + комірка за 2куе. Разом 33 м2 з гаком.