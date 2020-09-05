Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Президент Турции Реджеп Эрдоган инициировал социальную программу «Читательские кафе». Смысл ее в том, что люди приходят в специальные кафе и могут читать там книги. При этом чай и угощение им предлагаются за счет заведения. Сейчас в Турции уже функционируют более трех десятков подобных кафе. В программе участвуют и частные предприниматели. Один из них, Мурат Янмаз, владеющий кофейней в провинции Денизли, устроил у себя небольшую читальню. Он угощает бесплатным чаем всех посетителей, которые приходят почитать книги. Это заинтересовало многих людей и уже вошло в привычку. Завсегдатаи кафе оставляют здесь свои личные книги, пополняя библиотеку. В последнее время в Турции стали покупать много книг. Также выросло количество граждан, предпочитающих больше читать и меньше времени проводить за компьютером на форумах. Нет, чтобы водки напиться и забыться... Per rectum ad astra
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
akurt написав:Вчора говорив з приятелями зі Львова - мають під оренду 2 квартири. Одна 12 000 (двушка), а друга 11 000 (однушка, перероблена в двушку) дають. Інвестори на третю квартиру
Пане Акурт, а не хотіли Ваші приятелі зробити з тої однушки - 2 студії? Чи там каналізаційний стояк не дозволяв таке зробити(або вікна), чи просто порахували, що витрати підуть великі у такий ремонт, а зиску буде не багато?
п. с. Бо я вже "ламаю голову" над своєю майбутньою інвестиційною квартирою! Те, що я з однухи зроблю двуху - це 100%, а от чи вартує заморочитись над розбивкою на 2 студії?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Пан Долярчик - в справі орендарів можливі різні варіанти. Серед них: - квартира під жебраків - квартира під студентів - квартира під ДОРОГОГО орендаря. Там зробили так: - квартиру взяли "по перуступке" за якоюсь дешевою ціною - я знав та забув - але платили гривнями і якось дешево; - вкинули в ремонт 16 000 доларів (!!!) - зробили "канхвєтку" - це навпроти Вікторії Гарденс - і взяли орендаря-одинака без котів, собак та дітей. Всі задоволені.
Крім того, важливий момент: коли купуєш квартиру - завжди треба думати, чи зможеш її потім продати. Ось в Партеніті (Крим) приятель переробив двушку в дві однушки - під орендарів влітку - тепер не може продати з 2014 (!!!) року... Ніхто не бере...
Альтернатива: на Науковій у Львові мій підлеглий колись - хороший хлопець - років 20 (!!!) здавав однушку в панельному будинку. Типовий "совок" з мінімальним ремонтом - здавав і за 4000, і за 5000, і за 5500, і за 6000... В минулом році там на Науковій були однушки такі самі по 26 000 доларів. Ось він зараз - сміючись - уявляєте скільки та квартира дала грошви за 20 років - виставив за 30 000 доларів - прибігли - він мені дзвонить зі Львова в Анталію - що робити? - запропонували 29 000 - я порадив віддати... Відпрацювала на всі 100%... та які там 100%... 300%! Та й гроші йому потрібні - поблизу Рясне-Руське - навпроти Фуджікура - в сосновому лісі - побудував за польским проєктом двоповерховий будинок... Вже переселився... Та ще й у Львові двушка є в нього ще...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Это очень здорово, что вы нашли этот сайт... Посмотрите внизу выходные данные. Не смущает, что нет ни адреса, ни данных, а есть только номер телефона Киевстар? И что требуют предоплату в 800 гривен? И что доставка Новой почтой 18 гривен (нет у Новой почты таких тарифов). Вы точно здесь купили бы телевизор за 870 долларов?
И главное: мой текст выше СОВСЕМ О ДРУГОМ. Это было разъяснение товарищам, которые не понимают, это хорошо или плохо, когда лира-доллар стали вместо 7,31 лиры за доллар 7,45. Я показал, что для иностранца это хорошо. Я показал на конкретном примере ОФИЦИАЛЬНЫХ продавцов, как меняется в этом случае цена и какую сладкую плюшку можно получить.
На хотлайне сайтов с подобными ценами штук 6 на такой телевизор так, что выбор есть. Вы же понимаете, что если такой курс удержится, то и продукты/товары в Турции начнут или дорожать или исчезать, а импортные однозначно подорожают. Курсовый рост - это только в первое время + для инстранцев (получающих з/п в валюте), а потом это может быть большим минусом.
akurt написав:а на этой ветке НЕ мусорил, но все время ставил лайки флудеру Франту за любую глупость. Это у флудеров дежурство такое - посменное.
А чому люди не можуть робити теж саме, що ти робиш на київській гілці? Коли бачать, як ти плюсуєш будь-яку єресь флудера з погонялом «прохожій». Бачать люди, як ти там дежуриш, повторюють за тобою. Ти був би не ти, якщо б не бачив брєвна в своєму оці.
ol_zy написав:а потом это может быть большим минусом.
Особливо для тих, хто за порадою письменника купує у Анталії у розстрочку з фіксацією у лірах. Завтра індекс долара розвернеться, ліра почне рости відносно долара, і платити у доларах доведеться значно більше по фіксованій у лірі ціні.
ol_zy написав:а потом это может быть большим минусом.
Особливо для тих, хто за порадою письменника купує у Анталії у розстрочку з фіксацією у лірах. Завтра індекс долара розвернеться, ліра почне рости відносно долара, і платити у доларах доведеться значно більше по фіксованій у лірі ціні.
akurt написав:Вчора говорив з приятелями зі Львова - мають під оренду 2 квартири. Одна 12 000 (двушка), а друга 11 000 (однушка, перероблена в двушку) дають. Інвестори на третю квартиру
Пане Акурт, а не хотіли Ваші приятелі зробити з тої однушки - 2 студії? Чи там каналізаційний стояк не дозволяв таке зробити(або вікна), чи просто порахували, що витрати підуть великі у такий ремонт, а зиску буде не багато?
п. с. Бо я вже "ламаю голову" над своєю майбутньою інвестиційною квартирою! Те, що я з однухи зроблю двуху - це 100%, а от чи вартує заморочитись над розбивкою на 2 студії?
Не майся дурнею. Проінвестуй суміжні смарти. А далі, схочеш об'єднаєш, а схочеш то будуть роздільно. Ціна питання 2 х 10 Куе + комірка за 2куе. Разом 33 м2 з гаком.
Пане Долярчику: тут і "до бабці не ходити": в справі підготовки бізнес-проекту "Квартира під орендаря" треба прислуховуватися до людей, які ніколи такий проект не реалізовували. Погану пораду не дадуть. Приблизно я к у вислові: "Не пробовал - но вкусно. Не читал, но не понравилось..."
На практиці: а) треба завжди думати, чи зможете Ви потім це продати. Це - на першому місці. б) орендар - орендарю - велика різниця. Під кого Ви те плануєте здавати. В мене є пара приятелів, вони займаються цікавою модифкацією здачі в оренду: в них близько 15-ти (!!!) квартир під оренду. Всі квартири НЕ належать їм - вони їх беруть на довгострокову оренду, а потім здають на короткий термін. Весь час якісь негаразди. Жебрак - самий небезпечний орендар: 1) заселилися на добу. Наступного дня орендодавець прийшов та був шалено здивований: з квартири не винесли хіба що розетки. Було пусто так, наче квартиру підготували під ремонт. 2) заселилася пара студентів "на потрахатися". Орендодавець щось відчував "не те", та зробив вигляд, що щось не включив в квартирі - повернувся через 4 години - в 1-к квартирі було 26 (двадцять) шість людей.
На сьогодні за досвідом моїх приятелів - успішних лендлордів - мають по 3-7 квартир під оренду - найкращих варіянтів два:
Варіант 1. Стандартна "двушка" з охайним приємним, але не занадто дорогим ремонтом. Під солідного орендаря. Солідні це: IT-ники, спортсмени (які мігрують з команди в команду), представники відомих брендів в даному місті. Варіант 2. Однушка, перероблена в двушку. Для цього купують однушку плошею 54 кв. м та переробляють її і двушку, вигороджуючи спальню. Тут треба ретельно дивится як розатшовані вікна та чи вдасться щось хороше вигородити. Вам такий варіянт знайомий. Тут "2-в-1" - і дешево, і сердито. Всі мої знайомі такі квартири здають по 10 000 - 12 500 гривень. В таких квратирах ремонт раніше обходився в 5 000 доларів, зараз в 7 000 доларів.
Інші варіянти - то екзотика. В цьому смислі реально цікавим є досвід пана Флаймана - правда невідомо, коли проєкт буде реалізований - але я відверто бажаю йому успіхів. Як би він не топав тут на мене ногами.
Ну і головне- це правильний вибір орендаря. В мене є цікавий приятель: він НЕ має квартир під оренду, але має з оренди стільки ж, якби мав. Він працює так: шукає для орендодавця орендаря. Потім бере квартиру на обслуговування під 5%. Тобто, наприклад, квартира здається за 12 000 гривень - він раз на місяць приходить списує покази лічильників та бере орендну плату. Має з того 600 гривень. Дрібничка? А не скажіть: якщо мати 20 квартир "в блокноті", то має ті самі 12 000 на місяць чистими неоподаткованими. Інший час займається освітою своїх дітей (мудро, мудро... не скажу - секрет - що робить, але до пандемії дітей запрошували і в Австрію, і в не Австрію. Там персектива ой-йой-йой яка. Дуже мудрий вектор...).
Так ось мова навть не про те, а в нього просто талант підбору орендаря. Якось я з ним був на одній квратирі - в нас потім був похід в сауну - прийшлося чекати разом з ним завершення його роботи. То він при мені прийняв 4 чи 5 орендарів - і всіх "забракував" (!!!) - мені було дивно, бо всі були хороші сімейні люди, нормальні на вигляд.
...А в ього критерії інші: НАДІЙНІСТЬ, ПЛАТЕЖОСПРОМОЖНІСТЬ та БЕЗпроблемність. Щоби самому було менше роботи. Будете сміятися: одного забракував просто тому, що в ньго були стоптані туфлі (я й не помітив). Про другого - зовсім нормального - як на мене - орендаря - забракува і на моє питання "Чому" відповів: "А ви дивилися, на якому авто він приїхав? Бідний. А бідні мені не потрібні!" БІДНІ НЕ ПОТРІБНІ. Тому всі ці "смарти" і таке інше - то головний біль. Це - за досвідом моїх приятелів. Але мають право на існування... Так саме як і хостели - навіть в трикіматному хрущику у приятеля працює хостел. Трикімнатинй хрущик: 6 місць чоловічих, 4 жіночих та 1 кімната для "сімейних". Аж гай шумить! Там головним є вдале розташування: 3 університети на відстані 3-5 зупинок тролейбусом.
В ідеалі: нормальний орендар - нормальна ліквідна квартира - немає проблем - орендар квартиру не псує - (10 000 - 12 000) гривень на місяць капає. Всі мої приятелі мають ТІЛЬКИ однушки, перероблені під двушки або просто двушки. І їдять смаколики.
Тепер будемо здалеку споглядати ПАРАЛЕЛЬНО за двома процесами. Старт однаковий!!! З однаковими грошима (!!!).
Процес 1. Мої приятелі, які продали клаптик землі в селі за (50 000 - 2500 ріелтору) та будуть купувати квартиру під орендарів. То буде 7-ма (сьома!!! Карл!) в них квартира. Вже є "прибиті" райони та "набита на ремонтах" рука. Попередній об"єкт: жахливий бабушатник в хрущіку: 26 000 (вдалося вхопити від власника на наступнйи день після похорону бабаусі, що там жила), ремонт за 7 000 доларів - 7 днів пошуку нормального орендаря - вселився одинак - кожного 1-го числа - 10 000 гривень готівкою. До речі, ДУЖЕ важливо: при виборі орендаря з"ясовували, ким працює та яка заплата: 25 000. Нормально! Беремо!
Процес2. За ним споглядає вся Україна: проєкт "оточення кийова кавалірками" (я без сарказму). Реально розрахунки виглядають правильними. І ідея виглядає цікавою.
Будемо дивитися та порівнювати процеси 1 та 2.
Від мене порада - для пана Долярчика - візьміть те, що я вважаю оптимальним за досвідом моїх приятелів. Особливо, якщо врахувати, що у Вас двое синів. На днях в одного орендодавця - має 2 квартири під оренду - на окреме життя запросився 18-річний онук. Віддали готову нормальну 1-к квартиру онуку, виселивши орендаря. 18 років же... Самі розумієте... А "вчора" йому було тільки 2...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.