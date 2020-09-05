Додано: Нед 06 вер, 2020 08:03

Пане Долярчику: тут і "до бабці не ходити": в справі підготовки бізнес-проекту "Квартира під орендаря" треба прислуховуватися до людей, які ніколи такий проект не реалізовували.

Погану пораду не дадуть.

Приблизно я к у вислові:

"Не пробовал - но вкусно.

Не читал, но не понравилось..."



На практиці:

а) треба завжди думати, чи зможете Ви потім це продати. Це - на першому місці.

б) орендар - орендарю - велика різниця. Під кого Ви те плануєте здавати. В мене є пара приятелів, вони займаються цікавою модифкацією здачі в оренду: в них близько 15-ти (!!!) квартир під оренду. Всі квартири НЕ належать їм - вони їх беруть на довгострокову оренду, а потім здають на короткий термін. Весь час якісь негаразди. Жебрак - самий небезпечний орендар: 1) заселилися на добу. Наступного дня орендодавець прийшов та був шалено здивований: з квартири не винесли хіба що розетки. Було пусто так, наче квартиру підготували під ремонт. 2) заселилася пара студентів "на потрахатися". Орендодавець щось відчував "не те", та зробив вигляд, що щось не включив в квартирі - повернувся через 4 години - в 1-к квартирі було 26 (двадцять) шість людей.



На сьогодні за досвідом моїх приятелів - успішних лендлордів - мають по 3-7 квартир під оренду - найкращих варіянтів два:



Варіант 1. Стандартна "двушка" з охайним приємним, але не занадто дорогим ремонтом. Під солідного орендаря. Солідні це: IT-ники, спортсмени (які мігрують з команди в команду), представники відомих брендів в даному місті.

Варіант 2. Однушка, перероблена в двушку. Для цього купують однушку плошею 54 кв. м та переробляють її і двушку, вигороджуючи спальню. Тут треба ретельно дивится як розатшовані вікна та чи вдасться щось хороше вигородити. Вам такий варіянт знайомий. Тут "2-в-1" - і дешево, і сердито. Всі мої знайомі такі квартири здають по 10 000 - 12 500 гривень. В таких квратирах ремонт раніше обходився в 5 000 доларів, зараз в 7 000 доларів.



Інші варіянти - то екзотика.

В цьому смислі реально цікавим є досвід пана Флаймана - правда невідомо, коли проєкт буде реалізований - але я відверто бажаю йому успіхів. Як би він не топав тут на мене ногами.



Ну і головне- це правильний вибір орендаря.

В мене є цікавий приятель: він НЕ має квартир під оренду, але має з оренди стільки ж, якби мав.

Він працює так: шукає для орендодавця орендаря. Потім бере квартиру на обслуговування під 5%.

Тобто, наприклад, квартира здається за 12 000 гривень - він раз на місяць приходить списує покази лічильників та бере орендну плату. Має з того 600 гривень. Дрібничка?

А не скажіть: якщо мати 20 квартир "в блокноті", то має ті самі 12 000 на місяць чистими неоподаткованими. Інший час займається освітою своїх дітей (мудро, мудро... не скажу - секрет - що робить, але до пандемії дітей запрошували і в Австрію, і в не Австрію. Там персектива ой-йой-йой яка. Дуже мудрий вектор...).



Так ось мова навть не про те, а в нього просто талант підбору орендаря. Якось я з ним був на одній квратирі - в нас потім був похід в сауну - прийшлося чекати разом з ним завершення його роботи.

То він при мені прийняв 4 чи 5 орендарів - і всіх "забракував" (!!!) - мені було дивно, бо всі були хороші сімейні люди, нормальні на вигляд.



...А в ього критерії інші: НАДІЙНІСТЬ, ПЛАТЕЖОСПРОМОЖНІСТЬ та БЕЗпроблемність. Щоби самому було менше роботи.

Будете сміятися: одного забракував просто тому, що в ньго були стоптані туфлі (я й не помітив). Про другого - зовсім нормального - як на мене - орендаря - забракува і на моє питання "Чому" відповів: "А ви дивилися, на якому авто він приїхав? Бідний. А бідні мені не потрібні!"

БІДНІ НЕ ПОТРІБНІ.

Тому всі ці "смарти" і таке інше - то головний біль. Це - за досвідом моїх приятелів.

Але мають право на існування... Так саме як і хостели - навіть в трикіматному хрущику у приятеля працює хостел. Трикімнатинй хрущик: 6 місць чоловічих, 4 жіночих та 1 кімната для "сімейних".

Аж гай шумить! Там головним є вдале розташування: 3 університети на відстані 3-5 зупинок тролейбусом.



В ідеалі: нормальний орендар - нормальна ліквідна квартира - немає проблем - орендар квартиру не псує - (10 000 - 12 000) гривень на місяць капає.

Всі мої приятелі мають ТІЛЬКИ однушки, перероблені під двушки або просто двушки.

І їдять смаколики.



Тепер будемо здалеку споглядати ПАРАЛЕЛЬНО за двома процесами. Старт однаковий!!! З однаковими грошима (!!!).



Процес 1. Мої приятелі, які продали клаптик землі в селі за (50 000 - 2500 ріелтору) та будуть купувати квартиру під орендарів. То буде 7-ма (сьома!!! Карл!) в них квартира. Вже є "прибиті" райони та "набита на ремонтах" рука. Попередній об"єкт: жахливий бабушатник в хрущіку: 26 000 (вдалося вхопити від власника на наступнйи день після похорону бабаусі, що там жила), ремонт за 7 000 доларів - 7 днів пошуку нормального орендаря - вселився одинак - кожного 1-го числа - 10 000 гривень готівкою. До речі, ДУЖЕ важливо: при виборі орендаря з"ясовували, ким працює та яка заплата: 25 000. Нормально! Беремо!



Процес2. За ним споглядає вся Україна: проєкт "оточення кийова кавалірками" (я без сарказму). Реально розрахунки виглядають правильними. І ідея виглядає цікавою.



Будемо дивитися та порівнювати процеси 1 та 2.



Від мене порада - для пана Долярчика - візьміть те, що я вважаю оптимальним за досвідом моїх приятелів. Особливо, якщо врахувати, що у Вас двое синів. На днях в одного орендодавця - має 2 квартири під оренду - на окреме життя запросився 18-річний онук. Віддали готову нормальну 1-к квартиру онуку, виселивши орендаря. 18 років же... Самі розумієте... А "вчора" йому було тільки 2...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.