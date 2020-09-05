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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 вер, 2020 09:48
ТЯЖЕЛА ОНА - ЦАРСКАЯ КАТОРГА
или ужасно тяжелая жизнь украинца в Турции
Выше на этой страница слышны стоны не иначе как прорицателей и гадалок, связанные с ужасами роста курса доллара по отношению к турецкой лире.
Прорицателей и гадалок я понимаю: у себя дома не ходят в магазины и ничего не покупают.
В то же время буду объективен: рост курса доллара конечно-же как-то влияет на цены и услуги.
Только тут нашим уважаемым экономистам и финансистам не нужно проецировать украинские реалии на иностранные реалии.
Берем калькулятор, господа финансисты, и инженер-механик по образованию вам расскажет правду. Ну, как всегда.
Подорожало ли что-то в Турции при росте курса доллара?
Подорожало.
1. По официальной статистике, опубликованной пару недель назад Центральным банком Турецкой республики (он ведет это направление тоже), в пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил: добросовестная активная работа людей на форуме, которые никогда не имели, не имеют и не буду иметь отношения к зарубежной недвижимости, дала свои дезинформационные плоды: форумчане не смогли принять правильное решение - инвестировать в Аркаду, УкрБуд или в квартирку для себя любимого.
Потеряли минимум 10,4%. Тут флудерам респект и уважуха! Пять баллов за работу!
2. Подорожали автомобили. Причем нельзя сказать, что из-за роста курса доллара: просто шальной рост спроса на автомобили, который начался с декабря 2019 и последующие смешные проценты по кредитам на авто - под 0,49% в месяц - привели к тому, что невозможно было купить автомобиль.
30 августа принят закон, повышающий налог на предметы роскоши, к которым относится в Турции автомобиль. Причем не на все - с объёмом двигателя 1,5 литра и выше, например, Опель не подорожал, Рено не подорожало, а вот Хонда, Мерседес - подорожали и иногда существенно.
3. Подорожало то, что не производится в Турции, но как-то необычно: например, пачка кофе 0,5 кг в зернах из Южной Америки подорожала с 49 лир (примерно 190 гривен) до кажется 59 лир (примерно 220 гривен). Это за 0.5 кг кофе сорта Арабика в зернах. В то же время банка молотого кофе Арабика хорошего производителя 0,25 кг как стоила 13,5 лиры так и стоит. Только ранее это было 13,5х4,2=56,7 гривен, а сейчас 13,5х3,70=49,95 гривен. Кофе в зернах в отделах супермаркетов, где при вас зерна помолют - как было 50 лир кг (210 лир), так и осталось 50 лир (сейчас 185 гривен - удорожание 185-210=минус 25 гривен на 1 кг кофе сорта Арабика). (Робусту тут практически не встретить).
4. Подорожала минеральная вода.
Я беру двух типов: в 10-ти литровой баклажке для кухни - самая "крутая" горная с рН=8,4 стоила 6,95 лиры - стала стоить 7,45 лиры - то есть вместо цены 29,20 гривен за баклажку в 10 литров стала стоить 7,45х3.70=27, 57 гривны. Удорожание составило 27,57-29,20=минус 1,62 гривны.
Кроме того, я беру минеральную воду в стекле - в бутылочках по 0,2 литра - ею разбавляю на 50% красное сухое вино в жаркий день.
Упаковка 6 бутылочек в стекле такой воды стоит 4,75 лиры или 17,57 гривен за 6 бутылочек или 2.93 гривны. В пластике НЕ беру - хотя она дешевле примерно в 4 раза.
Если брать упаковку таких бутылочек в стекле по 0,2 литра не 6 бутылочек, а сразу упаковку, где 20 бутылочек, то прямо на кассе пробивается дисконтная цена.
Вот раньше пробивалось 13,5 лир, а сейчас пробивается 15,5 лир - подорожало на 2 лиры за 20 (!!!) бутылочек. Считаем:
было 13,5 лиры или 56,70 гривен за 20 бутылочек, а стало 15,5х3,7=57,35 гривны. Удорожание составило 57,35-56,70=0,65 гривны за 20 (!!!!) бутылочек. Ужасно? Ужасно. Но я беру.
5. Подорожала квартплата. Была 100 лир в месяц или 420 гривен, а стала 100 лир в месяц или 370 гривен.
6. Подорожала курятина, в тушках, была по 9 лир кг (37,80 гривен кг тушка) стала 9,75 лиры кг (36,10 гривен кг). Удорожание на 1 кг составило 36,10-37,80=минус 1,70 гривны.
7. Подорожала баранина: была 44 лиры кг а стала 44 лиры кг.
8. Подорожала говядина: была 45 лир кг стала 45 лир кг (стейки по 80 лир кг - это 296 гривен кг).
9. Подорожала рыба: та, что была по 29 лир кг (Сибас, Дорада) стала по 29 лир кг (то есть по 105 гривен кг).
10. Подорожал бензин: был 6,85 лиры литр (28,77 гривен на Бритиш Петролеум сорт "Ультимат") стал по 6,85 лиры литр (26,35 гривен литр, Бритиш Петролеум сорт "Ультимат").
10. Каждое утро беру прямо из печи пекарни белый батон: год назад стоил 1,5 лиры или 6,30 гривен, а стал стоить аж 1,5 лиры - то есть 5,55 гривны.
11. Не буду скрывать: пиво реально подорожало: оно всегда было здесь дорогим - турки не пьют, а на туристах грех не заработать: было 10,5 лиры банка или 44 гривны, а стало 12,5 лиры - 46,25 гривен - удорожание 2 гривны 25 копеек банка - вчера взял упаковку 6 банок к ракам.
12. Подорожали вина - тут только сухие красные, розовые, белые - если раньше бутылка марочного урожая 2018 или 2019 года стоила 32,5 лиры, то сейчас стала стоить 32,5 лиры. Это 120,25 гривен за бутылку марочного сухого. Обычно беру Каберне-Совиньон, иногда Шираз - разбавляю на 50% минеральной водой с газом в жаркий день.
Вот вчера заметил такое: есть французские (!!!) вина на любителя - они в 3-х литровых коробках - считай там 4 бутылки по 0,75 - сорт Шираз - стоила такая коробка французского вина 189 лир, а стала стоить 199 лир. Не взял. Беру в бутылках с пробкой из пробкового дуба. Такая у меня "фишка" - люблю сам вытащить пробку - у меня хороший ключ.
13. Подорожали виски. Обычно беру Грантс -0,7 бутылка стоила 149 лир, а стала стоить аж 149 лир (было 625,8 гривен, стало 551,3 гривны, удорожание оставило 551,3-625,8=минус 74,5 гривны.)
Кстати, надо сегодня купить: у меня нет виски в квартире, а пригодится... Вчера ночью из Львова в Анталию прилетели дети приятелей - закончили универы - надо связаться, покатать по каньонам, устроить ужин... До этого они были в Таиланде - застряли было конкретно, еле вырвались через Амстердам и Минск. Ну в Анталии не страшно...
Действительно все ужасно... когда подсчитаешь с калькуляторам в руках и когда сам ходишь в магазины...
Have a nice day!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Нед 06 вер, 2020 10:05
akurt Кого цікавить вся ця лабуда про мінеральну воду і каву?
Акурт, пиши за темою форуму!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 06 вер, 2020 10:38
flyman написав:
Не майся дурнею. Проінвестуй суміжні смарти. А далі, схочеш об'єднаєш, а схочеш то будуть роздільно. Ціна питання 2 х 10 Куе + комірка за 2куе. Разом 33 м2 з гаком.
Так смарти(25-28м2)коштують - +/-550К, а однушка на ~ 50м2 - 850К, яка майже легко, ділиться на 2 смарти/студії!
(+ смарти, там де я дивлюсь - трохи в гіршій локації, чим та однуха)
Питання?
akurt написав:
Від мене порада - для пана Долярчика - візьміть те, що я вважаю оптимальним за досвідом моїх приятелів
Мабуть, так і буде - візьму однуху і перероблю її на двуху, бо переробляти на студії - потягне грошей на ~1,5 ремонта(враховуючи, що все піде подвійно - унітази/умивальники/техніка/меблі + додатково лічильники на воду/електрику)
- можливо і 1,8 ремонта потягне...
- а зайвих грошенят - нема.
То вже, коли наступну інвестиційну квартиру куплю, то тоді і можна буде побавитись
якщо ще буде це актуально на той час.
ДумаЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 06 вер, 2020 10:46
Frant написав:akurt
Кого цікавить вся ця лабуда про мінеральну воду і каву?
Акурт, пиши за темою форуму!
Дьявол кроется в деталях
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 06 вер, 2020 11:07
Долярчик
якщо так кортить переробляти, то візьми 1к, яка має достатньо вікон для перепланування в 2к і на етапі будівництва погодь з забудовником, свій план квартири.
Як писав вище акурт: номер один при інвестиції, як ти з неї будеш виходити.
А незаконно переплановане потім геморно продати.
І чим менша площа, тим ліквідніше, при всіх інших однакових параметрах.
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2
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:51
Пан Флайман дело говорит: сразу смотреть, насколько просто можно однушку площадью 54 кв. м переделать в двушку.
Пан Долярчик при этом отлично знает на собственном опыте, сколько стоит по деньгам и времени сейчас ремонт ж/б параллелепипеда.
Месяц простоя под ремонтом - потеря выручки.
Ну и ещё локация: вот по «Процессу 1» описан выше) будут искать бабушатник но в центре.
Имеют опыт именно в центральных/прицентральных районах.
Между прочим, пан Дрлярчик, я знаю что Вы любите во Львове его северо-восток.
Но я вам скажу, что в конце Стрыйской и в районе Виктории Гарденс квартиры в аренду улетают как пирожки: однушки возле Ипподрома минимум 8500, двушки 12000.
Строится новый жилой комплекс на территории Львовского ипподрома - казалось бы далеко, но с другой стороны на Стрыйской напротив Кинг Кросс Леополисиначали строить - я не видел - уже год не был во Львове - но мне сказали - гигантский бизнес-центр.
Это все клиенты.
И не нищеброды.
Платежеспособность арендатора - наше все!
Анталия:
На мое почти Штиль. Лёгкий бриз. +29 вода, +32 воздух. Вода очень прозрачная, вижу в маске дно, заплывая далеко. Рыбы почти не плавают: спрятались.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:03
akurt написав:
Пан Долярчик при этом отлично знает на собственном опыте, сколько стоит по деньгам и времени сейчас ремонт ж/б параллелепипеда.
Месяц простоя под ремонтом - потеря выручки
Так ото то!
А ще іпотека буде напрягати щомісяця, так як планую брати її на 500-600тис.грн(тіло кредиту)
akurt написав:
Между прочим, пан Дрлярчик, я знаю что Вы любите во Львове его северо-восток.
Я там на своїй гілці, написав недавно свої враження про локації і ріст цін у них!
Почитайте.
Бо в мене культурних слів немає до того росту цін в "чигирях" міста Лева!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:15
Долярчик написав: akurt написав:
Пан Долярчик при этом отлично знает на собственном опыте, сколько стоит по деньгам и времени сейчас ремонт ж/б параллелепипеда.
Месяц простоя под ремонтом - потеря выручки
Так ото то!
А ще іпотека буде напрягати щомісяця, так як планую брати її на 500-600тис.грн(тіло кредиту)
akurt написав:
Между прочим, пан Дрлярчик, я знаю что Вы любите во Львове его северо-восток.
Я там на своїй гілці, написав недавно свої враження про локації і ріст цін у них!
Почитайте.
Бо в мене культурних слів немає до того росту цін в "чигирях" міста Лева!
Є така файна приказка народна: "не можеш sraty не мучай zhopu", це про тебе та інвестицію в ще один львівський бетон
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2
Додано: Нед 06 вер, 2020 23:17
akurt написав:
пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:
В якій валюті?
В доларах, євро, монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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