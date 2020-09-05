Додано: Нед 06 вер, 2020 09:48

ТЯЖЕЛА ОНА - ЦАРСКАЯ КАТОРГА

или ужасно тяжелая жизнь украинца в Турции



Выше на этой страница слышны стоны не иначе как прорицателей и гадалок, связанные с ужасами роста курса доллара по отношению к турецкой лире.

Прорицателей и гадалок я понимаю: у себя дома не ходят в магазины и ничего не покупают.



В то же время буду объективен: рост курса доллара конечно-же как-то влияет на цены и услуги.

Только тут нашим уважаемым экономистам и финансистам не нужно проецировать украинские реалии на иностранные реалии.

Берем калькулятор, господа финансисты, и инженер-механик по образованию вам расскажет правду. Ну, как всегда.



Подорожало ли что-то в Турции при росте курса доллара?

Подорожало.



1. По официальной статистике, опубликованной пару недель назад Центральным банком Турецкой республики (он ведет это направление тоже), в пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил: добросовестная активная работа людей на форуме, которые никогда не имели, не имеют и не буду иметь отношения к зарубежной недвижимости, дала свои дезинформационные плоды : форумчане не смогли принять правильное решение - инвестировать в Аркаду, УкрБуд или в квартирку для себя любимого.

Потеряли минимум 10,4%. Тут флудерам респект и уважуха! Пять баллов за работу!



2. Подорожали автомобили. Причем нельзя сказать, что из-за роста курса доллара: просто шальной рост спроса на автомобили, который начался с декабря 2019 и последующие смешные проценты по кредитам на авто - под 0,49% в месяц - привели к тому, что невозможно было купить автомобиль.

30 августа принят закон, повышающий налог на предметы роскоши, к которым относится в Турции автомобиль. Причем не на все - с объёмом двигателя 1,5 литра и выше, например, Опель не подорожал, Рено не подорожало, а вот Хонда, Мерседес - подорожали и иногда существенно.



3. Подорожало то, что не производится в Турции, но как-то необычно: например, пачка кофе 0,5 кг в зернах из Южной Америки подорожала с 49 лир (примерно 190 гривен) до кажется 59 лир (примерно 220 гривен). Это за 0.5 кг кофе сорта Арабика в зернах. В то же время банка молотого кофе Арабика хорошего производителя 0,25 кг как стоила 13,5 лиры так и стоит. Только ранее это было 13,5х4,2=56,7 гривен, а сейчас 13,5х3,70=49,95 гривен. Кофе в зернах в отделах супермаркетов, где при вас зерна помолют - как было 50 лир кг (210 лир), так и осталось 50 лир (сейчас 185 гривен - удорожание 185-210=минус 25 гривен на 1 кг кофе сорта Арабика). (Робусту тут практически не встретить).



4. Подорожала минеральная вода.

Я беру двух типов: в 10-ти литровой баклажке для кухни - самая "крутая" горная с рН=8,4 стоила 6,95 лиры - стала стоить 7,45 лиры - то есть вместо цены 29,20 гривен за баклажку в 10 литров стала стоить 7,45х3.70=27, 57 гривны. Удорожание составило 27,57-29,20=минус 1,62 гривны.

Кроме того, я беру минеральную воду в стекле - в бутылочках по 0,2 литра - ею разбавляю на 50% красное сухое вино в жаркий день.

Упаковка 6 бутылочек в стекле такой воды стоит 4,75 лиры или 17,57 гривен за 6 бутылочек или 2.93 гривны. В пластике НЕ беру - хотя она дешевле примерно в 4 раза.

Если брать упаковку таких бутылочек в стекле по 0,2 литра не 6 бутылочек, а сразу упаковку, где 20 бутылочек, то прямо на кассе пробивается дисконтная цена.

Вот раньше пробивалось 13,5 лир, а сейчас пробивается 15,5 лир - подорожало на 2 лиры за 20 (!!!) бутылочек. Считаем:

было 13,5 лиры или 56,70 гривен за 20 бутылочек, а стало 15,5х3,7=57,35 гривны. Удорожание составило 57,35-56,70=0,65 гривны за 20 (!!!!) бутылочек. Ужасно? Ужасно. Но я беру.



5. Подорожала квартплата. Была 100 лир в месяц или 420 гривен, а стала 100 лир в месяц или 370 гривен.



6. Подорожала курятина, в тушках, была по 9 лир кг (37,80 гривен кг тушка) стала 9,75 лиры кг (36,10 гривен кг). Удорожание на 1 кг составило 36,10-37,80=минус 1,70 гривны.

7. Подорожала баранина: была 44 лиры кг а стала 44 лиры кг.

8. Подорожала говядина: была 45 лир кг стала 45 лир кг (стейки по 80 лир кг - это 296 гривен кг).

9. Подорожала рыба: та, что была по 29 лир кг (Сибас, Дорада) стала по 29 лир кг (то есть по 105 гривен кг).

10. Подорожал бензин: был 6,85 лиры литр (28,77 гривен на Бритиш Петролеум сорт "Ультимат") стал по 6,85 лиры литр (26,35 гривен литр, Бритиш Петролеум сорт "Ультимат").

10. Каждое утро беру прямо из печи пекарни белый батон: год назад стоил 1,5 лиры или 6,30 гривен, а стал стоить аж 1,5 лиры - то есть 5,55 гривны.

11. Не буду скрывать: пиво реально подорожало: оно всегда было здесь дорогим - турки не пьют, а на туристах грех не заработать: было 10,5 лиры банка или 44 гривны, а стало 12,5 лиры - 46,25 гривен - удорожание 2 гривны 25 копеек банка - вчера взял упаковку 6 банок к ракам.

12. Подорожали вина - тут только сухие красные, розовые, белые - если раньше бутылка марочного урожая 2018 или 2019 года стоила 32,5 лиры, то сейчас стала стоить 32,5 лиры. Это 120,25 гривен за бутылку марочного сухого. Обычно беру Каберне-Совиньон, иногда Шираз - разбавляю на 50% минеральной водой с газом в жаркий день.

Вот вчера заметил такое: есть французские (!!!) вина на любителя - они в 3-х литровых коробках - считай там 4 бутылки по 0,75 - сорт Шираз - стоила такая коробка французского вина 189 лир, а стала стоить 199 лир. Не взял. Беру в бутылках с пробкой из пробкового дуба. Такая у меня "фишка" - люблю сам вытащить пробку - у меня хороший ключ.

13. Подорожали виски. Обычно беру Грантс -0,7 бутылка стоила 149 лир, а стала стоить аж 149 лир (было 625,8 гривен, стало 551,3 гривны, удорожание оставило 551,3-625,8=минус 74,5 гривны.)

Кстати, надо сегодня купить: у меня нет виски в квартире, а пригодится... Вчера ночью из Львова в Анталию прилетели дети приятелей - закончили универы - надо связаться, покатать по каньонам, устроить ужин... До этого они были в Таиланде - застряли было конкретно, еле вырвались через Амстердам и Минск. Ну в Анталии не страшно...



Действительно все ужасно... когда подсчитаешь с калькуляторам в руках и когда сам ходишь в магазины...



Have a nice day!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.