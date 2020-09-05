Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В світлі піднятої в темі КРЖН цікаво почути, яка ситуація щодо комірок (як відомо в нормальних країнах балкони не склять і не захламляють)?
В тій же Швеції, в спальних районах Стокгольму - можна склити балкони. Але так, щоб рам і засклення майже не було видно. Прикладаю фото з свого архіву - перший поверх, є засклення. В історичному центрі - звісно, ні!
Нашому "знаному мандрівнику", п.Акурту варто би поїхати в Швецію, Норвегію чи Фінляндію. Щоб оцінити, що можна купити на 1 долар там і в Україні. Тоді він менше патякав би про дорогі товари в Україні.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 вер, 2020 08:14, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
З "комірками" - як в "нормальних" країнах: - у мене у Львові до кожної квартири додається в напівпідвальному приміщенні "комора" площею 4 кв. метри. Вхід з під"їзду - на кожну квартиру комора. Залізні двері, цегляні стіни, освітлення індивідуальне. Я купив брус та зробив стелажі - буковю П. Дуже зручно. Лежить те, що не потрібно і викинути шкода... Інстумент, зимова гума для авто з дисками. - в Анталії так само: напівпідвал під всім будинком дуже багато приміщень - закриваються на ключ. Хотіли мешканці на зборах ОСББ поділити на бокси та передумали - кожен зайняв собі якийсь кут. В мене зберігається лижі, лижні ботинки, валізи, коробки з кормом для собаки, в зимку - парасолі для пляжу та стільці. Вхід з під"їзду. Ключ. Освітлення, є навіть два туалети, два душа, невеличка кухня з мийкою - можна за бажанням мешканців перетворити на спортивну залу.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:
В якій валюті? В доларах, євро, монгольських тугриках? Де посилання на першоджерело?
Чекаємо відповіді на це важливе питання від "найправдивішого у світі" правнука Мюнхаузена! Де написано, що турецька курортна нерухомість подорожчала за рік в доларах чи євро на 10,4%??? Готова нерухомість, а не повітря над котлованом.
Чомусь мені здається, що п.Акурт, як завжди, обманює своїх читачів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
На чергування на гілку на весь день зранку заступив смiтникяр Frant. У них - у флудерiв - чергування по днях тижня. Вчора у Франта рабочий день був - сторожувати на будiвнцтвi, cмiтив iнший флудер. Я його дурню не бачу - він заблокований - а форумчани нехай читають.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.