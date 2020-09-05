Додано: Пон 07 вер, 2020 08:07

З "комірками" - як в "нормальних" країнах:

- у мене у Львові до кожної квартири додається в напівпідвальному приміщенні "комора" площею 4 кв. метри. Вхід з під"їзду - на кожну квартиру комора. Залізні двері, цегляні стіни, освітлення індивідуальне. Я купив брус та зробив стелажі - буковю П. Дуже зручно. Лежить те, що не потрібно і викинути шкода... Інстумент, зимова гума для авто з дисками.

- в Анталії так само: напівпідвал під всім будинком дуже багато приміщень - закриваються на ключ. Хотіли мешканці на зборах ОСББ поділити на бокси та передумали - кожен зайняв собі якийсь кут. В мене зберігається лижі, лижні ботинки, валізи, коробки з кормом для собаки, в зимку - парасолі для пляжу та стільці. Вхід з під"їзду. Ключ. Освітлення, є навіть два туалети, два душа, невеличка кухня з мийкою - можна за бажанням мешканців перетворити на спортивну залу.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.