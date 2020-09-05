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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:02

  flyman написав:В світлі піднятої в темі КРЖН цікаво почути, яка ситуація щодо комірок (як відомо в нормальних країнах балкони не склять і не захламляють)?

В тій же Швеції, в спальних районах Стокгольму - можна склити балкони. Але так, щоб рам і засклення майже не було видно. Прикладаю фото з свого архіву - перший поверх, є засклення. В історичному центрі - звісно, ні!

Нашому "знаному мандрівнику", п.Акурту варто би поїхати в Швецію, Норвегію чи Фінляндію. Щоб оцінити, що можна купити на 1 долар там і в Україні. Тоді він менше патякав би про дорогі товари в Україні.

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 вер, 2020 08:14, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:05

  akurt написав:пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:


В якій валюті?
В доларах, євро, монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:07

З "комірками" - як в "нормальних" країнах:
- у мене у Львові до кожної квартири додається в напівпідвальному приміщенні "комора" площею 4 кв. метри. Вхід з під"їзду - на кожну квартиру комора. Залізні двері, цегляні стіни, освітлення індивідуальне. Я купив брус та зробив стелажі - буковю П. Дуже зручно. Лежить те, що не потрібно і викинути шкода... Інстумент, зимова гума для авто з дисками.
- в Анталії так само: напівпідвал під всім будинком дуже багато приміщень - закриваються на ключ. Хотіли мешканці на зборах ОСББ поділити на бокси та передумали - кожен зайняв собі якийсь кут. В мене зберігається лижі, лижні ботинки, валізи, коробки з кормом для собаки, в зимку - парасолі для пляжу та стільці. Вхід з під"їзду. Ключ. Освітлення, є навіть два туалети, два душа, невеличка кухня з мийкою - можна за бажанням мешканців перетворити на спортивну залу.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:19

  Frant написав:
  akurt написав:пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:


В якій валюті?
В доларах, євро, монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?

Чекаємо відповіді на це важливе питання від "найправдивішого у світі" правнука Мюнхаузена!
Де написано, що турецька курортна нерухомість подорожчала за рік в доларах чи євро на 10,4%???
Готова нерухомість, а не повітря над котлованом.

Чомусь мені здається, що п.Акурт, як завжди, обманює своїх читачів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:37

На чергування на гілку на весь день зранку заступив смiтникяр Frant.
У них - у флудерiв - чергування по днях тижня.
Вчора у Франта рабочий день був - сторожувати на будiвнцтвi, cмiтив iнший флудер.
Я його дурню не бачу - він заблокований - а форумчани нехай читають.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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