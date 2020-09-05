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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:04
Frant написав: Frant написав:
В якій валюті?
akurt написав:
пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:
В доларах, євро? Чи в монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?
Чекаємо змістовної і стислої відповіді нашого правдивого розповідача, звідки, з якої стелі він взяв цифру "ріст цін турецької курортної нерухомості у валюті на 10,4%".
Пане Акурт, Ви про ВНЖ в Туреччині вже написали вже 1001 повідомлення. Може, досить ? пора відповісти на серйозне питання ?
ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в нітільній білизні.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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