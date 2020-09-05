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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:04

  Frant написав:
  Frant написав:
  akurt написав:пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:


В якій валюті?
В доларах, євро? Чи в монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?

Чекаємо змістовної і стислої відповіді нашого правдивого розповідача, звідки, з якої стелі він взяв цифру "ріст цін турецької курортної нерухомості у валюті на 10,4%".

Пане Акурт, Ви про ВНЖ в Туреччині вже написали вже 1001 повідомлення. Може, досить ? пора відповісти на серйозне питання ?

ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в натільній білизні.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 вер, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:08

  flyman написав:ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в нітільній білизні.

Навіщо п.Акурт обманює читачів фейками про значний ріст цін на турецьку курортну нерухомість під час пандемії і світової економічної кризи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:33

  Frant написав:
  flyman написав:ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в нітільній білизні.

Навіщо п.Акурт обманює читачів фейками про значний ріст цін на турецьку курортну нерухомість під час пандемії і світової економічної кризи?

Профдеформація.
В агентів з нерухомості, що б не трапилось, ціна нерухомості буде рости.
Вони ж мають % від угоди, тому чим вища ціна, тим вище комісійні.
З іншого боку: бери вже сьогодні, бо завтра буде дорожче (агенту ж їсти хочеться сьогодні, тому тре переконати клієнта щоб брав вже).
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:09

Для flyman

Пацієнт стверджує, що він не ріелтор, а просто такий собі добродійний пан, який за "просто так" допомагає купляти квартири в Анталії, в ЖК " Роги і копита".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:33

  Frant написав:Для flyman

Пацієнт стверджує, що він не ріелтор, а просто такий собі добродійний пан, який за "просто так" допомагає купляти квартири в Анталії, в ЖК " Роги і копита".

Бувших (рил) не буває, досвід не проп'єш.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:37

  flyman написав:
  Frant написав:Для flyman

Пацієнт стверджує, що він не ріелтор, а просто такий собі добродійний пан, який за "просто так" допомагає купляти квартири в Анталії, в ЖК " Роги і копита".

Бувших (рил) не буває, досвід не проп'єш.


Я пропоную зробити наверху голосовалку: "Чи є пан Акурт добродійником за покликом серця, чи він звичайний ріелтор???"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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