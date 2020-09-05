|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:04
Frant написав: Frant написав:
В якій валюті?
akurt написав:
пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:
В доларах, євро? Чи в монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?
Чекаємо змістовної і стислої відповіді нашого правдивого розповідача, звідки, з якої стелі він взяв цифру "ріст цін турецької курортної нерухомості у валюті на 10,4%".
Пане Акурт, Ви про ВНЖ в Туреччині вже написали вже 1001 повідомлення. Може, досить ? пора відповісти на серйозне питання ?
ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в натільній білизні.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 вер, 2020 14:31, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1550 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:08
flyman написав:
ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в нітільній білизні.
Навіщо п.Акурт обманює читачів фейками про значний ріст цін на турецьку курортну нерухомість під час пандемії і світової економічної кризи?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21563
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1223 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 14:33
Frant написав: flyman написав:
ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну
Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в нітільній білизні.
Навіщо п.Акурт обманює читачів фейками про значний ріст цін на турецьку курортну нерухомість під час пандемії і світової економічної кризи?
Профдеформація.
В агентів з нерухомості, що б не трапилось, ціна нерухомості буде рости.
Вони ж мають % від угоди, тому чим вища ціна, тим вище комісійні.
З іншого боку: бери вже сьогодні, бо завтра буде дорожче (агенту ж їсти хочеться сьогодні, тому тре переконати клієнта щоб брав вже).
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1550 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:09
Для flyman
Пацієнт стверджує, що він не ріелтор, а просто такий собі добродійний пан, який за "просто так" допомагає купляти квартири в Анталії, в ЖК " Роги і копита".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21563
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1223 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:33
Frant написав:
Для flyman
Пацієнт стверджує, що він не ріелтор, а просто такий собі добродійний пан, який за "просто так" допомагає купляти квартири в Анталії, в ЖК " Роги і копита".
Бувших (рил) не буває, досвід не проп'єш.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 1550 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:37
flyman написав: Frant написав:
Для flyman
Пацієнт стверджує, що він не ріелтор, а просто такий собі добродійний пан, який за "просто так" допомагає купляти квартири в Анталії, в ЖК " Роги і копита".
Бувших (рил) не буває, досвід не проп'єш.
Я пропоную зробити наверху голосовалку: "Чи є пан Акурт добродійником за покликом серця, чи він звичайний ріелтор???"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21563
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1223 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1144
|132152
|
|
|5507
|610257
|
|
|8
|4628
|
|