Додано: Пон 07 вер, 2020 16:01

Пан flyman - не ображайтеся, але занесу собі в блоконот під номером 15 чергову Вашу життєву помилку.

Ця помилка звучить так: ПОМИЛЯЄТЬСЯ У ЛЮДЯХ ТА ЇХ ПРОФЕСІЯХ.



Ви йдете на поводу у психічно хворої людини і тому Вам починають ввижатися всюди ріелтори та гадалки: чі дійсні, чи у минулому, чи у майбутньому...

Це призведе до того, що вас обмане циганка на вокзалі у Тернополі.

Тому зробіть висновок.

І знову рекомендую не принижувати свій авторитет, який останні 2 дні трохи відновився.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.