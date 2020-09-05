Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:ВНП в Туреччині акурт подає як манну небесну Тільки воно і задурно мало кому тре, а тут ще тре платити і купувати нерухомість за готівку, перевезену в нітільній білизні.
Навіщо п.Акурт обманює читачів фейками про значний ріст цін на турецьку курортну нерухомість під час пандемії і світової економічної кризи?
Профдеформація. В агентів з нерухомості, що б не трапилось, ціна нерухомості буде рости. Вони ж мають % від угоди, тому чим вища ціна, тим вище комісійні. З іншого боку: бери вже сьогодні, бо завтра буде дорожче (агенту ж їсти хочеться сьогодні, тому тре переконати клієнта щоб брав вже).
Пан flyman - не ображайтеся, але занесу собі в блоконот під номером 15 чергову Вашу життєву помилку. Ця помилка звучить так: ПОМИЛЯЄТЬСЯ У ЛЮДЯХ ТА ЇХ ПРОФЕСІЯХ.
Ви йдете на поводу у психічно хворої людини і тому Вам починають ввижатися всюди ріелтори та гадалки: чі дійсні, чи у минулому, чи у майбутньому... Це призведе до того, що вас обмане циганка на вокзалі у Тернополі. Тому зробіть висновок. І знову рекомендую не принижувати свій авторитет, який останні 2 дні трохи відновився.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.