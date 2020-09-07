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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 вер, 2020 01:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В світлі піднятої в темі КРЖН цікаво почути, яка ситуація щодо комірок (як відомо в нормальних країнах балкони не склять і не захламляють)?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:02
В тій же Швеції, в спальних районах Стокгольму - можна склити балкони. Але так, щоб рам і засклення майже не було видно. Прикладаю фото з свого архіву - перший поверх, є засклення. В історичному центрі - звісно, ні!
Нашому "знаному мандрівнику", п.Акурту варто би поїхати в Швецію, Норвегію чи Фінляндію. Щоб оцінити, що можна купити на 1 долар там і в Україні. Тоді він менше патякав би про "дорогі" товари в Україні.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 вер, 2020 10:26, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:05
В якій валюті?
В доларах, євро? Чи в монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 вер, 2020 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:07
З "комірками" - як в "нормальних" країнах:
- у мене у Львові до кожної квартири додається в напівпідвальному приміщенні "комора" площею 4 кв. метри. Вхід з під"їзду - на кожну квартиру комора. Залізні двері, цегляні стіни, освітлення індивідуальне. Я купив брус та зробив стелажі - буковю П. Дуже зручно. Лежить те, що не потрібно і викинути шкода... Інстумент, зимова гума для авто з дисками.
- в Анталії так само: напівпідвал під всім будинком дуже багато приміщень - закриваються на ключ. Хотіли мешканці на зборах ОСББ поділити на бокси та передумали - кожен зайняв собі якийсь кут. В мене зберігається лижі, лижні ботинки, валізи, коробки з кормом для собаки, в зимку - парасолі для пляжу та стільці. Вхід з під"їзду. Ключ. Освітлення, є навіть два туалети, два душа, невеличка кухня з мийкою - можна за бажанням мешканців перетворити на спортивну залу.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:06
Все ж я вів мову про комірки на поверхах, а не в підвалі/півпідвалі.
Чи є така опція.
В Польщі, збирався купувати 3к в міжвоєному будинку із стінами з цегли в 0,5м, то там була "спіжарня". Ще одну дивився, то між поверхами господарі мали перероблену в "гостьову кімнату", і навіть завели туди воду для умивальника і злив з нього.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 вер, 2020 18:08, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:44
Ні, пане Флаймане, комори тільки в напівпідвальних - з вікнами - приміщеннях.
На поверхах може бути ось що: в мене в будинку в Анталії є вихід зі сходів на "технічний поверх".
Він взагалі-то створений для розміщення зовнішніх блоків кондиціонерів - по 2 з кожного боку.
Але тут є і вільне приміщення 2х2 метри, які мешканці теоретично можуть зайняти і займають різними речами, наприклад драбинами або валізами. Він зовні вулиці закритий декоративними панелями.
Саме цікаве: один з мешканців хотів створити таке (це є можливим тільки в одному стояку квартир):
поставити перегородку між технічним поверхом та вирізати в стіні спальні двері із спальні в отримание приміщення. Там дійсно получилося б цікаво: із спальні вихід в гардероб 2х2 метри (!!!).
Відбулося голосування всех мешканців - під розписку - всі крім нього та мене (я ж товариш) - були "проти".
Моє та його "за" не спрацювало...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:59
Переказ SWIFT - чи точно таким страшним є чорт, як його малюють?
П"ятниця, 4 вересня 2020: приятелі роблять переказ на суму 60 000 доларів із свого рахунку на відкритий рахунок в Туреччині.
Понеділок, 7 вересня - сам не очікував - гроші - долари - на рахунку в турецькому банку (я говорив приятелям, що будуть у вівторок).
Понеділок, 7 вересня: зняття у відділенні банку ліміту на проведення обмніу "долар США - турецька ліра" та подальшого переказу в інтернет-банкінгу "турецька ліра - турецька ліра" (на рахунок Забудовника).
Перевірка на "жлобство": "А можна на завтра замовити 60 000 доларів готівкою? - Можна, немає проблем... Замовляти? - Не треба... Зробимо трансфер в інет-банкінгу..." - "Будь ласка..."
Наші люди купують квартири...
Хай щастить...
P.S. Ліра-доллар веде себе на користь українців... Економія може скласти 1000 доларів.
Дрібничка, а приємно...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 вер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:09
Ну, не все скажу - не мої гроші, але із закордонного банку (просто на клавітатурі ноутбука в Туреччині) - на турецький банк.
Комісія склала 45 доларів, тобто 0,075%.
Банк в Туреччині ніяких комісій за зарахування на рахунок не взяв, видача доларів - за бажанням (приятелі відмовилися) готівки - "сьогодні на завтра" - без комісії.
Здається, буде далі така комісія: за обмін доларів на турецьку ліру - комісія 0,01%.
Маржа банку по відношенню до міжнародного курсу (дивись вище) - 0,02 ліри за 1 долар.
Тобто сьогодні ще робили експеримент - за 1 долар на торгах давали 7,46 ліри, банк реально - ввели у віконце інтернет-сторінки банку 100 доларів - зробив обмін на картку по курсу 7,44 ліри за долар.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:01
Страшная страшная сказка про налоги
(или "Социализм - это прежде всего учет и контроль").
В каждой старне - разные налоговые условия за владения недвижимостью.
Например, "наш человек" - простой выпускник одного из украинских университетов, который бросил якорь в Сан-Франциско, неделю назад всего за 1 745 000 долларов купил себе квартиру в доме "Викторианского стиля" постройки 1908 года в Центре города.
Так вот налог в год - 22 000 долларов.
Квартплата в месяц - 1000 долларов в месяц.
В Турции тоже есть налог на недвижимость.
В отличие от Украины ПЛАТЯТ ВСЕ. ВСЕ. ВСЕ. ВСЕ.
Налог начисляет мэрия данного района - вся прибыль идет именно в данный район.
Сегодня посетил кассу мэрии: все очень быстро и все прилично.
Берешь талончик - на табло через минуту загорелся номер - касса 2 - в окошко подаешь свое право собственности - (ТАПУ) - кассир что-то там набрал на клавиатуре - на калькуляторе показал - 130 лир - оплата - квитанция.
Берем калькулятор:
- год 2019 я заплатил 120 лир или 504 гривны.
- год 2020 - я заплатил 130 лир или 130х(27,75/7,45)= 479 гривен.
Удорожание составило 479-504=минус 25 гривен.
Лира-доллар сегодня на момент написания текста на бирже 7,48.
Для иностранца это реально классно!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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