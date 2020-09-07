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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:47

  Frant написав:
  akurt написав:пересчете на валюту подорожали квартиры за последний год на 10,4%. Это то, что я говорил:


В якій валюті?
В доларах, євро? Чи в монгольських тугриках?
Де посилання на першоджерело?

Чекаємо відповіді від "експерта" з закордонної курортної нерухомості. Щось він вже два дні не може дати відповідь. Мабуть, нічого сказати.
Тому "мандрівник" і заливає 1000 і 1 повідомлення про ВНЖ , про банки, про податки. Але мовчить щодо "дорожаю", про який сам же й бовкнув. Любитель дешевого йогурту)))

:mrgreen: :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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