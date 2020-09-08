flyman написав:
USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем
Нерухомість в Анталії дійсно дорожчає кожного дня.
Дивіться, пане Флаймане, як треба розбиратися в грошах.
Даю Вам урок.
До п"ятниці 11 вересня людям треба сплатити за квартиру 427 500 турецьких лір.
Така домовленість із забудовником.
Якщо вони заплатили б у минулий понеділок - коли було підписано Договір купівлі-продажу і зафіксована ціна в турецьких лірах - то заплатили б: 427500/7,31=58 482 долари США.
На сьогодні були готові заплатити: долари на рахунку в банку, три натискання клавіши і долари перетворюються на турецькі ліри.
Сьогодні банк надавав можливість змінити за курсом 7,46 ліри за долар.
Беремо рахівницю:
427 500/7,46=57 305 доларів США.
Різниця: 58482-57305=1 177 доларів США.
Висновок: ТРЕБА ВМІТИ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ.
А ми вміємо.
Я сьогодні висловив думку приятелям, що варто зробити такий платіж завтра:
по-перше, від добра добра не шукають;
по-друге - 1 177 доларів впали з неба;
по-третє - переказ на IBAN
рахунок забудовника, зроблений в четвер, не факт, що буде на рахунку у забудовника в п"ятницю.
- в-четвертих, хто зна, завтра-післязавтра буде корекція і буде шкода, що долар повернувся до курсу 7,31.
"Тримаємо кулачки
" завтра за 7,50... Люди, як НЕ розбираються в грошах, думають, що 7,50 то погано.
А ми чітко знаємо: ТО ДОБРЕ!Навчитися рахувати та думати - то велике щастя.
Не всім людям дано - того й бідні...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.