Додано: Вів 08 вер, 2020 19:54

flyman написав: USD/TRY 7.4834

нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем USD/TRY 7.4834нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем

Навчитися рахувати та думати - то велике щастя.

Нерухомість в Анталії дійсно дорожчає кожного дня.Дивіться, пане Флаймане, як треба розбиратися в грошах.Даю Вам урок.До п"ятниці 11 вересня людям треба сплатити за квартиру 427 500 турецьких лір.Така домовленість із забудовником.Якщо вони заплатили б у минулий понеділок - коли було підписано Договір купівлі-продажу і зафіксована ціна в турецьких лірах - то заплатили б: 427500/7,31=На сьогодні були готові заплатити: долари на рахунку в банку, три натискання клавіши і долари перетворюються на турецькі ліри.Сьогодні банк надавав можливість змінити за курсом 7,46 ліри за долар.Беремо рахівницю:427 500/7,46=Різниця: 58482-57305=Висновок: ТРЕБА ВМІТИ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ.А ми вміємо.Я сьогодні висловив думку приятелям, що варто зробити такий платіж завтра:по-перше, від добра добра не шукають;по-друге - 1 177 доларівпо-третє - переказ на IBAN рахунок забудовника, зроблений в четвер, не факт, що буде на рахунку у забудовника в п"ятницю (різні банки, трансфер в інший банк може бути "сьогодні на завтра").- в-четвертих, хто зна, завтра-післязавтра буде корекція і буде шкода, що долар повернувся до курсу 7,31."Тримаємо кулачки" завтра за 7,50... Люди, як НЕ розбираються в грошах, думають, що 7,50 то погано.А ми чітко знаємо: ТО ДОБРЕ!Не всім людям дано - того й бідні...В перекладі на побутову мову, що таке 1 177 доларів США або 1 177х7,46= 8 780 лір:- холодильник об"ємом 350 літрів з нижньою холодильною камерою 2500-4700 лір.- пральна машина LG або Bosch - 2 900 - 3 100 Tl;- посудомийна машина LG або Bosch 2600 - 3200 Tl;Он вище єдин пан колотиться до безтями, то в нього в житті такого не було і не буде...А тут - даром, тобто безкоштовно...