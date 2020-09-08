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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:54

  flyman написав:USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем


Нерухомість в Анталії дійсно дорожчає кожного дня.

Дивіться, пане Флаймане, як треба розбиратися в грошах.
Даю Вам урок.
До п"ятниці 11 вересня людям треба сплатити за квартиру 427 500 турецьких лір.
Така домовленість із забудовником.
Якщо вони заплатили б у минулий понеділок - коли було підписано Договір купівлі-продажу і зафіксована ціна в турецьких лірах - то заплатили б: 427500/7,31=58 482 долари США.

На сьогодні були готові заплатити: долари на рахунку в банку, три натискання клавіши і долари перетворюються на турецькі ліри.
Сьогодні банк надавав можливість змінити за курсом 7,46 ліри за долар.
Беремо рахівницю:
427 500/7,46=57 305 доларів США.
Різниця: 58482-57305=1 177 доларів США.
Висновок: ТРЕБА ВМІТИ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ.
А ми вміємо.
Я сьогодні висловив думку приятелям, що варто зробити такий платіж завтра:
по-перше, від добра добра не шукають;
по-друге - 1 177 доларів впали з неба;
по-третє - переказ на IBAN рахунок забудовника, зроблений в четвер, не факт, що буде на рахунку у забудовника в п"ятницю (різні банки, трансфер в інший банк може бути "сьогодні на завтра").
- в-четвертих, хто зна, завтра-післязавтра буде корекція і буде шкода, що долар повернувся до курсу 7,31.
"Тримаємо кулачки" завтра за 7,50... Люди, як НЕ розбираються в грошах, думають, що 7,50 то погано.
А ми чітко знаємо: ТО ДОБРЕ!

Навчитися рахувати та думати - то велике щастя.
Не всім людям дано - того й бідні...

P.S. В перекладі на побутову мову, що таке 1 177 доларів США або 1 177х7,46= 8 780 лір:
- холодильник об"ємом 350 літрів з нижньою холодильною камерою 2500-4700 лір.
- пральна машина LG або Bosch - 2 900 - 3 100 Tl;
- посудомийна машина LG або Bosch 2600 - 3200 Tl;
Он вище єдин пан колотиться до безтями, то в нього в житті такого не було і не буде...
А тут - даром, тобто безкоштовно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:41

  akurt написав:
  flyman написав:USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем


Нерухомість в Анталії дійсно дорожчає кожного дня.

Дивіться, пане Флаймане, як треба розбиратися в грошах.
Даю Вам урок.
До п"ятниці 11 вересня людям треба сплатити за квартиру 427 500 турецьких лір.
Така домовленість із забудовником.
Якщо вони заплатили б у минулий понеділок - коли було підписано Договір купівлі-продажу і зафіксована ціна в турецьких лірах - то заплатили б: 427500/7,31=58 482 долари США.

На сьогодні були готові заплатити: долари на рахунку в банку, три натискання клавіши і долари перетворюються на турецькі ліри.
Сьогодні банк надавав можливість змінити за курсом 7,46 ліри за долар.
Беремо рахівницю:
427 500/7,46=57 305 доларів США.
Різниця: 58482-57305=1 177 доларів США.
Висновок: ТРЕБА ВМІТИ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ.
А ми вміємо.
Я сьогодні висловив думку приятелям, що варто зробити такий платіж завтра:
по-перше, від добра добра не шукають;
по-друге - 1 177 доларів впали з неба;
по-третє - переказ на IBAN рахунок забудовника, зроблений в четвер, не факт, що буде на рахунку у забудовника в п"ятницю (різні банки, трансфер в інший банк може бути "сьогодні на завтра").
- в-четвертих, хто зна, завтра-післязавтра буде корекція і буде шкода, що долар повернувся до курсу 7,31.
"Тримаємо кулачки" завтра за 7,50... Люди, як НЕ розбираються в грошах, думають, що 7,50 то погано.
А ми чітко знаємо: ТО ДОБРЕ!

Навчитися рахувати та думати - то велике щастя.
Не всім людям дано - того й бідні...

P.S. В перекладі на побутову мову, що таке 1 177 доларів США або 1 177х7,46= 8 780 лір:
- холодильник об"ємом 350 літрів з нижньою холодильною камерою 2500-4700 лір.
- пральна машина LG або Bosch - 2 900 - 3 100 Tl;
- посудомийна машина LG або Bosch 2600 - 3200 Tl;
Он вище єдин пан колотиться до безтями, то в нього в житті такого не було і не буде...
А тут - даром, тобто безкоштовно...

Плюсуем.Спасибо за ценную информацию.Мы много узнаем благодаря этой топ ветке форума
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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