USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
USD/TRY 7.4834
нерухомість в Анталії все дорожче з кожнем днем
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:54
Нерухомість в Анталії дійсно дорожчає кожного дня.
Дивіться, пане Флаймане, як треба розбиратися в грошах.
Даю Вам урок.
До п"ятниці 11 вересня людям треба сплатити за квартиру 427 500 турецьких лір.
Така домовленість із забудовником.
Якщо вони заплатили б у минулий понеділок - коли було підписано Договір купівлі-продажу і зафіксована ціна в турецьких лірах - то заплатили б: 427500/7,31=58 482 долари США.
На сьогодні були готові заплатити: долари на рахунку в банку, три натискання клавіши і долари перетворюються на турецькі ліри.
Сьогодні банк надавав можливість змінити за курсом 7,46 ліри за долар.
Беремо рахівницю:
427 500/7,46=57 305 доларів США.
Різниця: 58482-57305=1 177 доларів США.
Висновок: ТРЕБА ВМІТИ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ.
А ми вміємо.
Я сьогодні висловив думку приятелям, що варто зробити такий платіж завтра:
по-перше, від добра добра не шукають;
по-друге - 1 177 доларів впали з неба;
по-третє - переказ на IBAN рахунок забудовника, зроблений в четвер, не факт, що буде на рахунку у забудовника в п"ятницю (різні банки, трансфер в інший банк може бути "сьогодні на завтра").
- в-четвертих, хто зна, завтра-післязавтра буде корекція і буде шкода, що долар повернувся до курсу 7,31.
"Тримаємо кулачки" завтра за 7,50... Люди, як НЕ розбираються в грошах, думають, що 7,50 то погано.
А ми чітко знаємо: ТО ДОБРЕ!
Навчитися рахувати та думати - то велике щастя.
Не всім людям дано - того й бідні...
P.S. В перекладі на побутову мову, що таке 1 177 доларів США або 1 177х7,46= 8 780 лір:
- холодильник об"ємом 350 літрів з нижньою холодильною камерою 2500-4700 лір.
- пральна машина LG або Bosch - 2 900 - 3 100 Tl;
- посудомийна машина LG або Bosch 2600 - 3200 Tl;
Он вище єдин пан колотиться до безтями, то в нього в житті такого не було і не буде...
А тут - даром, тобто безкоштовно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:41
Плюсуем.Спасибо за ценную информацию.Мы много узнаем благодаря этой топ ветке форума
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:42
Ось, бачите пане Флаймане, бідолага турбується, щоби у Вас в плані - за яким споглядає вся Україна - план "оточення кавалірками Киойва" - все було добре. Я реально бажаю вам успіхів.
Тому я Вам надаю урок 2.
Про нерухомість під оренду.
Мине всього місяць і закінчується не менш гігантський проєкт, який реалізують мої приятелі.
Я надаю діеякі фінансові консультації.
1. Було найнято досвідченого архітектора, який між іншим має квартиру в Анталії.
2. Всю осінь були пошуки земельної ділянки в українському місті (видалено). Можете не вірити, але я знав район і навіть вулиці - і з 2-х остаточних варіянтів забраковував варіянт 1, тому що: а) на цій вулиці (так сталося зовсім випадково, але факт) мешкає моя однокласниця (давали за її новий будинок побудови 2015 року 700 000 доларів - не віддала свого часу - тепер жалкує; б) земельна ділянка нижче будинка однокласниці і там сильний ухил вулиці - я сказав, що взимку буде величезна проблема виїзду автівок. Орендар такого не любить!
Я маю на увазі "дорогого орендаря"... Мова не про студентів та жебраків...
3. Вибрали земельну діляку в 8 соток на майже горизонтальній поверхні.
4. Цю майже гоизонтальну ділянку вдало "обіграв" архітектор. Тому що заплановано і вже реалізовано проєкт приватного будинка на 4 (чотири) квартири під оренду.
5. Вартість всього проєкту - (видалено) гривень/доларів. Але дам деякі цифри: на днях на 4 квартири завезено повний комплект меблів - без меблів кухні - на 280 000 гривень. Меблі кухні ще не готові - за поперднім розрахунком 60 000х4=240 000 гривень. Завезено від холодильників до - не повірете пане Флаймане - елекричних чайників, не кажучі вже про пралки, посудомийки, пічкі СВЧ, ТВ і таке інше. Ну все те, чого не буде у ваших кавалірках, і що в житті не мав і не буде мати єдин пан, що колотится тут щоденно (дивись вище, правда, елктрочайник він має).
6. На ціьому тижні було запрошено жадібних на гроші ріелторів з метою почати активну роботу рівно через місяць (очікуване закінчення, після якого найнятий архітектор, який виконує за гроші "авторський нагляд" відбуває в Анталію - в свою квратиру - сьогодні сказав, що вже втомився від цього будівництва та хоче відпочивати...
Жадібні ріелтори прийшли до висновку, що будуть "стартувати" з ціни 18 000 гривень (я пропонував 15 000 гривень. Подивимося, хто буде більш правий...). Через місяць подивимося, коли в Анталії будемо з архітектором пити віскі - він завжди привозить Чівас Ригал...
Так ось, пане Флаймане, ГОЛОВНЕ: сама велика проблема у замовника із курсом гривні до долара.
Він зранку мріє про долар не по 27,65, а по 29 чи навіть 30 - так само як мій приятель в Анталії на завтра мріє про курс 7,50 ліри до долара.
І ось чому: для нього УКРІПЛЕННЯ гривні до долара - то катастрофа.
Не встиг поміняти партію баксів та розплатитися за роботу або будівельні матеріали - треба ж така біда - гривня укріпилася. А гроші треба ще і ще...
ЦЕ РЕАЛЬНА БІДА.
Архітектор вже йому сказав: та поміняйте же вже відразу на суму в відомості витрат (видалено) - і спіть спокійно...
Але ж як же спати спокійно...
Тобто, пане Флаймане: Ви починаєте велику битву і знайте: якщо буде гривня укріплюватися - то буде для Вас реальна проблема.
Просто Ви ніколи не будете знати, яку ціну долара до гривні закладає в товар для Вас продавець.
А продавець - дуже розумна людина!
І тут такий парадокс, який не можуть зрозуміти не тільки Ви: це дуже добре, якщо Ви за одну і ту ж гривню або долар можете купити БІЛЬШЕ.
В Україні у Вас все буде навпаки. Почнете чухати потилицю і згадаєте цей урок, бо я бачу, що Вас дуже турбує склад грунту на поверхні Марсу - ой, помилився - курс ліри до долара в Туреччині....
А я Вам писав і ще раз напишу: майже для всіх українців, хто зараз мешкає в Туреччині - і для мене особисто - це просто супер! Іменини серця!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:03
Де першоджерело???
Чи знову п.Акурт заливає нам локшину???
Чекаємо відповіді від "експерта" з закордонної курортної нерухомості. Щось він вже два дні не може дати відповідь. Мабуть, нічого сказати.
Тому "мандрівник" і заливає 1000 і 1 повідомлення про ВНЖ, про банки, про податки. Але мовчить щодо "дорожаю", про який сам де й бовкнув.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:10
Ще новини для любителів купляти турецьку курортну нерухомість:
"В Турции фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Например, 7 сентября выявлено 1700 новых случаев COVID-19. В связи с этим принято решение усилить ограничения.
Турция ужесточила карантин: под запретом концерты в отелях после полуночи, маски обязательно носить даже на пляжах
"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 08 вер, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:11
Неборака щось знову придумав...
Слава Богу, я чергової дурні не бачу... Нехай колотиться...
Мабуть, розказує форумчанам про досвід купівлі нерухомості...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:36
в мене прохання бути лаконічним, напр. політ курси ліри нормальний, наближаємось до сім пісят (USD/TRY 7.49018 +0.46% 22:34)
нерухомість в Анталії здорожчала за добу ще на піввідсотка, надабрать.
а йогурт і сібас подешевшали, подвійний профіт.
щодо гривні, у вас застаріла інформація, гривня ослабла відносно долара США як за останні дні, так і з 2 вересня 1996 року.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:59
В мене прохання: бути лаконічним, я спеціально не рахував, але здається тільки за сьогодні на Фінансовому форумі України - 50 (п"ятдесят) повідомлень від пана Флаймана.
Пишіть простіше: справи дупль пусто, нічого не получаєтся, на роботу не беруть, переймаю дурниці від Франта, пью по 142,86 мл молока на день, купленого по 10.90 за пачку, та закусюю вівсяними пластівцями.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|