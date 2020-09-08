Додано: Вів 08 вер, 2020 21:42

без меблів кухні

Просто Ви ніколи не будете знати, яку ціну долара до гривні закладає в товар для Вас продавець.

А я Вам писав і ще раз напишу: майже для всіх українців, хто зараз мешкає в Туреччині - і для мене особисто - це просто супер! Іменини серця!

Ось, бачите пане Флаймане, бідолага турбується, щоби у Вас в плані - за яким споглядає вся Україна - план "оточення кавалірками Киойва" - все було добре. Я реально бажаю вам успіхів.Тому я Вам надаю урок 2.Мине всього місяць і закінчується не менш гігантський проєкт, який реалізують мої приятелі.Я надаю діеякі фінансові консультації.1. Було найнято досвідченого архітектора, який між іншим2. Всю осінь були пошуки земельної ділянки в українському місті (видалено). Можете не вірити, але я знав район і навіть вулиці - і з 2-х остаточних варіянтів забраковував варіянт 1, тому що: а) на цій вулиці (так сталося зовсім випадково, але факт) мешкає моя однокласниця (давали за її новий будинок побудови 2015 року 700 000 доларів - не віддала свого часу - тепер жалкує; б) земельна ділянка нижче будинка однокласниці і там сильний ухил вулиці - я сказав, що взимку буде величезна проблема виїзду автівок. Орендар такого не любить!Я маю на увазі "дорогого орендаря"... Мова не про студентів та жебраків...3. Вибрали земельну діляку в 8 соток на майже горизонтальній поверхні.4. Цю майже гоизонтальну ділянку вдало "обіграв" архітектор. Тому що заплановано і вже реалізовано проєкт приватного будинка на 4 (чотири) квартири5. Вартість всього проєкту - (видалено) гривень/доларів. Але дам деякі цифри: на днях на 4 квартири завезено повний комплект меблів -- на 280 000 гривень. Меблі кухні ще не готові - за поперднім розрахунком 60 000х4=240 000 гривень. Завезено від холодильників до - не повірете пане Флаймане - елекричних чайників, не кажучі вже про пралки, посудомийки, пічкі СВЧ, ТВ і таке інше. Ну все те, чого не буде у ваших кавалірках, і що в житті не мав і не буде мати єдин пан, що колотится тут щоденно (дивись вище, правда, елктрочайник він має).6. На ціьому тижні було запрошено жадібних на гроші ріелторів з метою почати активну роботу рівно через місяць (очікуване закінчення, після якого найнятий архітектор, який виконує за гроші "авторський нагляд"- сьогодні сказав, що вже втомився від цього будівництва та хоче відпочивати...Жадібні ріелтори прийшли до висновку, що будуть "стартувати" з ціни 18 000 гривень (я пропонував 15 000 гривень. Подивимося, хто буде більш правий...). Через місяць подивимося, колибудемо з архітектором пити віскі - він завжди привозить Чівас Ригал...Так ось, пане Флаймане, ГОЛОВНЕ: сама велика проблема у замовника із курсом гривні до долара.Він зранку мріє про долар не по 27,65, а по 29 чи навіть 30 - так само як мій приятель в Анталії на завтра мріє про курс 7,50 ліри до долара.І ось чому: для нього УКРІПЛЕННЯ гривні до долара - то катастрофа.Не встиг поміняти партію баксів та розплатитися за роботу або будівельні матеріали -ЦЕ РЕАЛЬНА БІДА.Архітектор вже йому сказав: та поміняйте же вже відразу на суму в відомості витрат (видалено) - і спіть спокійно...Але ж як же спати спокійно...Тобто, пане Флаймане: Ви починаєте велику битву і знайте: якщо буде гривня укріплюватися - то буде для Вас реальна проблема.І тут такий парадокс, який не можуть зрозуміти не тільки Ви: це дуже добре, якщо Ви за одну і ту ж гривню або долар можете купити БІЛЬШЕ.В Україні у Вас все буде навпаки. Почнете чухати потилицю і згадаєте цей урок, бо я бачу, що Вас дуже турбує склад грунту на поверхні Марсу - ой, помилився - курс ліри до долара в Туреччині....