Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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На чергування на гілці прямо зранку заступили два знаних фахівця із закордонної нерухомості. Мабуть, навчать форумчан або купувати хрущики в Києві - кожен на далі 15 хвилин пішки від станцій метро, або ловити рибку в Кагарлицькому районі Київської області - та заробляти великі гроші. Нехай мізерні, на прожиття не вистачає, але хоч якісь...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Frant написав:akurt п.Акурт, поліція в Анталії - вже штрафує публіку на пляжах за ходіння без маски? І взагалі, як цей курортний сезон в Туреччині - вдалий? Ресторатори і орендодавці - мають великі прибутки? Чи вони в прольоті, як і п. Акурт з своїми інвештиціями в турецьку ліру і турецьку курортну нерухомість? Невезучий наш "пан", геть невезучий...
Действительно в Турции принято несколько новых решений, которые связаны с растущей волной эпидемии коронавируса.
-Отныне проезд стоячих пассажиров будет запрещен. Общественный транспорт будет принимать количество пассажиров равное сидячим местам. -Будут проводится более тщательные проверки кафе, ресторанов и других мест общепита на соблюдение мер безопасности. - Строже будут относиться к тем, кто не соблюдает масочный режим. Штрафы будут взысканы в обязательном порядке. - В новом учебном году с учетом условий эпидемии будет продолжено образование по системе, в которой будет совмещено как очное, так и дистанционное обучение. В соответствии с предпочтениями родителей, откроются школы для обучения, начиная с дошкольников и учащихся 1-го класса начальной школы. Эта практика может отличаться в разных городах в зависимости от уровня эпидемии. - Будет предоставлено больше возможностей для гибкого графика работы.
!!! Обновление: Вводится обязательное ношение масок вне дома, во всех провинциях.
п.Акурт вже балдіє від цих нововведень??? Чи плачеться в своєму ФБ на важке життя і невдалі інвештиції??? Зараз пацієнт знову почне строчити пости про ВНЖ, банки, податки - і жодного слова про свої невдалі вкладення...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:На чергування на гілці прямо зранку заступили два знаних фахівця із закордонної нерухомості. Мабуть, навчать форумчан або купувати хрущики в Києві - кожен на далі 15 хвилин пішки від станцій метро, або ловити рибку в Кагарлицькому районі Київської області - та заробляти великі гроші. Нехай мізерні, на прожиття не вистачає, але хоч якісь...
Сьогодні фахівці із закордонної нерухомості працюють "двійкою". Цікаво, чи поб"ють свої рекорди суботи та неділі - Мизантроп наваляв на цій гілці 11 (одинадцять!!!) повідомлень, а пан Франт на київській - теж 11 (одинадцять) повідомлень. Рекомендую форумчанам взяти цю пару фахівців на роботу. Дуже активні!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.