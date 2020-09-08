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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
Мизантрóп написав: Frant написав:akurt
На скільки % (в доларах) за рік впали ціни турецької курортної нерухомості??? 7-10% чи більше??
П.С. Навіть в Нью-Йорку житло суттєво подешевшало.
Переживаю как бы ветка не завяла
Графоман буде флудити, навіть якщо анталійську нерухомість будуть давати безплатно
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52
Дякую панові Франтові за цілодобове підняття гілки в ТОП розділу.
Старайтеся.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 09 вер, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53
Мизантрóп написав: Frant написав:akurt
п.Акурт, поліція в Анталії - вже штрафує публіку на пляжах за ходіння без маски?
І взагалі, як цей курортний сезон в Туреччині - вдалий? Ресторатори і орендодавці - мають великі прибутки?
Чи вони в прольоті, як і п. Акурт з своїми інвештиціями в турецьку ліру і турецьку курортну нерухомість? Невезучий наш "пан", геть невезучий...
Действительно в Турции принято несколько новых решений, которые связаны с растущей волной эпидемии коронавируса.
-Отныне проезд стоячих пассажиров будет запрещен. Общественный транспорт будет принимать количество пассажиров равное сидячим местам.
-Будут проводится более тщательные проверки кафе, ресторанов и других мест общепита на соблюдение мер безопасности.
- Строже будут относиться к тем, кто не соблюдает масочный режим. Штрафы будут взысканы в обязательном порядке.
- В новом учебном году с учетом условий эпидемии будет продолжено образование по системе, в которой будет совмещено как очное, так и дистанционное обучение. В соответствии с предпочтениями родителей, откроются школы для обучения, начиная с дошкольников и учащихся 1-го класса начальной школы. Эта практика может отличаться в разных городах в зависимости от уровня эпидемии.
- Будет предоставлено больше возможностей для гибкого графика работы.
!!! Обновление:
Вводится обязательное ношение масок вне дома, во всех провинциях.
п.Акурт вже балдіє від цих нововведень??? Чи плачеться в своєму ФБ на важке життя і невдалі інвештиції???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Сер 09 вер, 2020 12:07
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