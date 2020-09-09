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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 753754755756
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:08

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:akurt
На скільки % (в доларах) за рік впали ціни турецької курортної нерухомості??? 7-10% чи більше??

П.С. Навіть в Нью-Йорку житло суттєво подешевшало.

Переживаю как бы ветка не завяла


Графоман буде далі строчити про банківські переводи, ВНЖ, хурму, безводні басейни, вигул собаки і тп "Жізнь Кліма Самгіна-2"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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