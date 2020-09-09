Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Turkey can capitalize on the legacy of this year’s global health crisis by putting a competitive lira at the heart of a new strategy to move toward a more export-focused economy, according to Treasury and Finance Minister Berat Albayrak.
Albayrak said Turkey expects a spurt of economic growth in 2021. The lira, down over 20% against the dollar this year, may give Turkey an edge as it looks to reboot an economy long vulnerable to imbalances.
“A key objective of our economic program is to have a balanced current account in the medium term and reduce reliance on foreign financing,” Albayrak said in response to emailed questions from Bloomberg.
Там не по нашему написано
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зря Вы, господин change_pm, выкладываете такие тексты. Люди сидят на берегу отправленной радионуклидами речки в надежде выловить хоть одну верховодку и очень им это не нравится, Кроме того, из трёх често пишущих и не имеющих к зарубежной недвиге человеков, только один flyman знает английский и вообще может понять о чем речь. Самое интересное в паре лира-доллар было вчера. Наши люди не ловят верховодок а вкладывают деньги в недвижимость в Анталии. Вчера очень ждали курс 7,50 за доллар, Мониторили хорошо, курс Лиры падал до 7,4956 лиры за доллар и никак к 7,50 не приближался. Отмашку нажать три кнопки и обменять 57300$ на турецкую лиру в 11-30 дал я (горжусь вернымирешением). Банковская система Турции очень необычная: до ввода цифры долларов высветился курс 7,4756 лиры за доллар, а после введения суммы - 7,482. Мелочь, но уважение к клиенту с Украины проявлено, Реально три нажатия кнопки - и доллары превратились в лиры, я подсчитал, что разница в 1 коруш (копейку) на долларе даеотоазица примерно в 570 лир - довольно приличную сумму, Далее ещё интереснее. При попытке сделать перевод почти на 500 000 лир на счёт застройщика Система ответила, что в целях безопасности лучше сделать перевод в отделении. Не успели мы собраться, раздался звонок из отделения от знакомого русскоговорящего менеджера, который спросил, действительно ли мы хотим перевести такую сумму (назвал). - Действительно. - Ок, тогда я сделаю подтверждение; повторите через пару минут. Через пару минут перевод повторили и он прошёл успешно. Ещё через минуту раздался опять телефонный звонок и голос автоинформатора сообщил фамилию имя нашего украинца, сумму перевода и попросил а случае правильности информации нажать кнопку 1, а если что то неверно - кнопку 2. Нажали 1, перевод ушёл. Мне понравилась такая забота о безопасности. Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен. Правда, прикольно?
Итог: сегодня лира к доллару укрепилась и уже никто нам сегодня не даст 7,482 лиры за доллар. Клиент выполнил обязательство перед застройщиком и оплатил сумму, предусмотренную Договорим купли - продажи (до завтра). Выигрыш на курсе лира доллар по сравнению с днем подписания договора составил 57300*0,172=9852 лиры или 1 318$ (!!!!) Угадали. Ну как угадали, просто думать надо головом, а не ногом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 вер, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.