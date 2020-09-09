Додано: Чет 10 вер, 2020 11:19

Зря Вы, господин change_pm, выкладываете такие тексты.

Люди сидят на берегу отправленной радионуклидами речки в надежде выловить хоть одну верховодку и очень им это не нравится,

Кроме того, из трёх често пишущих и не имеющих к зарубежной недвиге человеков, только один flyman знает английский и вообще может понять о чем речь.

Самое интересное в паре лира-доллар было вчера.

Наши люди не ловят верховодок а вкладывают деньги в недвижимость в Анталии.

Вчера очень ждали курс 7,50 за доллар,

Мониторили хорошо, курс Лиры падал до 7,4956 лиры за доллар и никак к 7,50 не приближался.

Отмашку нажать три кнопки и обменять 57300$ на турецкую лиру в 11-30 дал я (горжусь вернымирешением).

Банковская система Турции очень необычная: до ввода цифры долларов высветился курс 7,4756 лиры за доллар, а после введения суммы - 7,482. Мелочь, но уважение к клиенту с Украины проявлено,

Реально три нажатия кнопки - и доллары превратились в лиры, я подсчитал, что разница в 1 коруш (копейку) на долларе даеотоазица примерно в 570 лир - довольно приличную сумму,

Далее ещё интереснее.

При попытке сделать перевод почти на 500 000 лир на счёт застройщика Система ответила, что в целях безопасности лучше сделать перевод в отделении.

Не успели мы собраться, раздался звонок из отделения от знакомого русскоговорящего менеджера, который спросил, действительно ли мы хотим перевести такую сумму (назвал).

- Действительно.

- Ок, тогда я сделаю подтверждение; повторите через пару минут.

Через пару минут перевод повторили и он прошёл успешно.

Ещё через минуту раздался опять телефонный звонок и голос автоинформатора сообщил фамилию имя нашего украинца, сумму перевода и попросил а случае правильности информации нажать кнопку 1, а если что то неверно - кнопку 2.

Нажали 1, перевод ушёл.

Мне понравилась такая забота о безопасности.

Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.

Правда, прикольно?



Итог: сегодня лира к доллару укрепилась и уже никто нам сегодня не даст 7,482 лиры за доллар.

Клиент выполнил обязательство перед застройщиком и оплатил сумму, предусмотренную Договорим купли - продажи (до завтра).

Выигрыш на курсе лира доллар по сравнению с днем подписания договора составил 57300*0,172=9852 лиры или 1 318$ (!!!!)

Угадали. Ну как угадали, просто думать надо головом, а не ногом.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 вер, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.