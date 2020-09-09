Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Turkey can capitalize on the legacy of this year’s global health crisis by putting a competitive lira at the heart of a new strategy to move toward a more export-focused economy, according to Treasury and Finance Minister Berat Albayrak.
Albayrak said Turkey expects a spurt of economic growth in 2021. The lira, down over 20% against the dollar this year, may give Turkey an edge as it looks to reboot an economy long vulnerable to imbalances.
“A key objective of our economic program is to have a balanced current account in the medium term and reduce reliance on foreign financing,” Albayrak said in response to emailed questions from Bloomberg.
Там не по нашему написано
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зря Вы, господин change_pm, выкладываете такие тексты. Из трёх често пишущих и не имеющих к зарубежной недвиге никакого отношения человеков, только один flyman знает английский и вообще может понять (надо признать, он оригинал, но реально умный), о чем речь.
Самое интересное в паре лира-доллар было вчера. Наши люди вкладывают деньги в недвижимость в Анталии - куда же еще??? Больше то и некуда... (на днях будет опубликована статистика по покупке недвиги иностранцами в Турции в августе). Вчера очень ждали курс 7,50 за доллар, Мониторили внимательно, курс лиры падал до 7,4956 лиры за доллар и никак к 7,50 не приближался. Отмашку нажать три кнопки и обменять 57 300$ на турецкую лиру в 11-30 дал я (горжусь верным решением. Я высказал мнение, что не стоит гнаться за 0,0044 лиры). Банковская система Турции очень необычная: до ввода цифры долларов высветился курс 7,4756 лиры за доллар, а после введения суммы - 7,482. Мелочь, но уважение к клиенту с Украины проявлено. Для справки: обменки "светят" курс 7,25 лиры за доллар, на продажу - 7,55 лиры за доллар. Реально три нажатия кнопки - и доллары превратились в лиры, я подсчитал, что разница в 1 коруш (копейку) на долларе дает разницу примерно в 570 лир - довольно приличную сумму, за две таких суммы можно припеваючи семье жить в Анталии месяц. Далее ещё интереснее. При попытке сделать перевод почти на 500 000 лир на счёт Застройщика, "Система" ответила, что в целях безопасности лучше сделать перевод в отделении. Не успели мы собраться, раздался звонок из отделения от русскоговорящего менеджера отделения, который уже получил инфу о попытке такого перевода из головного банка, и спросил, действительно ли мы хотим перевести такую сумму (назвал). - Действительно. - Ок, тогда я сделаю подтверждение; повторите через пару минут.
Через пару минут перевод повторили и он прошёл успешно. Ещё через минуту раздался опять телефонный звонок и голос автоинформатора сообщил фамилию имя нашего украинца, сумму перевода, и попросил а случае правильности информации нажать кнопку 1, а если что то неверно - кнопку 2. Нажали 1, перевод ушёл.
Мне понравилась такая забота о безопасности. Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен. Правда, прикольно?
Итог: сегодня лира к доллару укрепилась и уже никто нам сегодня не даст 7,482 лиры за доллар. Клиент выполнил обязательство перед Застройщиком и оплатил сумму, предусмотренную Договором купли-продажи (до завтра). Выигрыш на курсе лира-доллар по сравнению с днем подписания договора составил 57300*0,172=9 852 лиры или 1 318$ (!!!!) Угадали. Ну как угадали, просто думали головом, а не ногом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 вер, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Turkey can capitalize on the legacy of this year’s global health crisis by putting a competitive lira at the heart of a new strategy to move toward a more export-focused economy, according to Treasury and Finance Minister Berat Albayrak.
Albayrak said Turkey expects a spurt of economic growth in 2021. The lira, down over 20% against the dollar this year, may give Turkey an edge as it looks to reboot an economy long vulnerable to imbalances.
“A key objective of our economic program is to have a balanced current account in the medium term and reduce reliance on foreign financing,” Albayrak said in response to emailed questions from Bloomberg.
Там не по нашему написано
Це про животворний девал, який перезавантажить і так сильну економіку. Прям як в наші самокатчики-шмигалісти.
Воно не по темі, але прямо зараз дивлюся інтерв"ю Гордона з Андрієм Богданом. Дуже цікаво про економіку...та фахівців... Де ж взяти 500 міл"ярдів гривень для замків на піску... Мабуть, все ж таки надрукують... Схоже "They made a decision"... Іншого виходу немає...
flyman написав:ТРЖН буде не просто рости, а прискориться.
Сьогодні возив жінку до перукаря - орендує приміщення в Центрі української діаспори. Так ось майстер сказала жінці таке: - Хотіли з чоловіком купити для себе іншу велику квартиру із салоном - щоби не витрачати гроші на оренду - НЕ ПОТЯГНУЛИ - ЦІНИ НА НЕРУХОМІСТЬ ТАК ЗРОСЛИ ЗА ОСТАННІЙ РІК... Отаке... А всі форумчани пам"ятають та читали, що єдин неборака тут на цій гілці вже написав більше 2 000 дурнуватих постів та прогнозів - це зі своїх майже 25 000 постів - що воно все падає, падає, та дешевшає... Дешевшає то в 2 рази, то в три рази, то в десять разів... Ага. Ага... Точно... Але голову форумчанам "запудрив" добряче...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Де ж взяти 500 міл"ярдів гривень для замків на піску...,
Вже про Богдана заспівав наш турецький соловей. Акурт, пиши за темою. Про турецькі ліри і гітари, про ВНЖ, дешеву скумбрію і банківські переводи. Ти вже продав свою нерухомість в Україні, з оренди якої ти живеш в Туреччині?
Мизантрóп написав:
Frant написав:akurt п.Акурт, поліція в Анталії - вже штрафує публіку на пляжах за ходіння без маски? І взагалі, як цей курортний сезон в Туреччині - вдалий? Ресторатори і орендодавці - мають великі прибутки? Чи вони в прольоті, як і п. Акурт з своїми інвештиціями в турецьку ліру і турецьку курортну нерухомість? Невезучий наш "пан", геть невезучий...
Действительно в Турции принято несколько новых решений, которые связаны с растущей волной эпидемии коронавируса.
-Отныне проезд стоячих пассажиров будет запрещен. Общественный транспорт будет принимать количество пассажиров равное сидячим местам. -Будут проводится более тщательные проверки кафе, ресторанов и других мест общепита на соблюдение мер безопасности. - Строже будут относиться к тем, кто не соблюдает масочный режим. Штрафы будут взысканы в обязательном порядке. - В новом учебном году с учетом условий эпидемии будет продолжено образование по системе, в которой будет совмещено как очное, так и дистанционное обучение. В соответствии с предпочтениями родителей, откроются школы для обучения, начиная с дошкольников и учащихся 1-го класса начальной школы. Эта практика может отличаться в разных городах в зависимости от уровня эпидемии. - Будет предоставлено больше возможностей для гибкого графика работы.
!!! Обновление: Вводится обязательное ношение масок вне дома, во всех провинциях.
п.Акурт вже балдіє від цих нововведень??? Чи плачеться в своєму ФБ на важке життя і невдалі інвештиції???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців