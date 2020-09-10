Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Turkey can capitalize on the legacy of this year’s global health crisis by putting a competitive lira at the heart of a new strategy to move toward a more export-focused economy, according to Treasury and Finance Minister Berat Albayrak.
Albayrak said Turkey expects a spurt of economic growth in 2021. The lira, down over 20% against the dollar this year, may give Turkey an edge as it looks to reboot an economy long vulnerable to imbalances.
“A key objective of our economic program is to have a balanced current account in the medium term and reduce reliance on foreign financing,” Albayrak said in response to emailed questions from Bloomberg.
Там не по нашему написано
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зря Вы, господин change_pm, выкладываете такие тексты. Из трёх често пишущих и не имеющих к зарубежной недвиге никакого отношения человеков, только один flyman знает английский и вообще может понять (надо признать, он оригинал, но реально умный), о чем речь.
Самое интересное в паре лира-доллар было вчера. Наши люди вкладывают деньги в недвижимость в Анталии - куда же еще??? Больше то и некуда... (на днях будет опубликована статистика по покупке недвиги иностранцами в Турции в августе). Вчера очень ждали курс 7,50 за доллар, Мониторили внимательно, курс лиры падал до 7,4956 лиры за доллар и никак к 7,50 не приближался. Отмашку нажать три кнопки и обменять 57 300$ на турецкую лиру в 11-30 дал я (горжусь верным решением. Я высказал мнение, что не стоит гнаться за 0,0044 лиры). Банковская система Турции очень необычная: до ввода цифры долларов высветился курс 7,4756 лиры за доллар, а после введения суммы - 7,482. Мелочь, но уважение к клиенту с Украины проявлено. Для справки: обменки "светят" курс 7,25 лиры за доллар, на продажу - 7,55 лиры за доллар. Реально три нажатия кнопки - и доллары превратились в лиры, я подсчитал, что разница в 1 коруш (копейку) на долларе дает разницу примерно в 570 лир - довольно приличную сумму, за две таких суммы можно припеваючи семье жить в Анталии месяц. Далее ещё интереснее. При попытке сделать перевод почти на 500 000 лир на счёт Застройщика, "Система" ответила, что в целях безопасности лучше сделать перевод в отделении. Не успели мы собраться, раздался звонок из отделения от русскоговорящего менеджера отделения, который уже получил инфу о попытке такого перевода из головного банка, и спросил, действительно ли мы хотим перевести такую сумму (назвал). - Действительно. - Ок, тогда я сделаю подтверждение; повторите через пару минут.
Через пару минут перевод повторили и он прошёл успешно. Ещё через минуту раздался опять телефонный звонок и голос автоинформатора сообщил фамилию имя нашего украинца, сумму перевода, и попросил а случае правильности информации нажать кнопку 1, а если что то неверно - кнопку 2. Нажали 1, перевод ушёл.
Мне понравилась такая забота о безопасности. Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен. Правда, прикольно?
Итог: сегодня лира к доллару укрепилась и уже никто нам сегодня не даст 7,482 лиры за доллар. Клиент выполнил обязательство перед Застройщиком и оплатил сумму, предусмотренную Договором купли-продажи (до завтра). Выигрыш на курсе лира-доллар по сравнению с днем подписания договора составил 57300*0,172=9 852 лиры или 1 318$ (!!!!) Угадали. Ну как угадали, просто думали головом, а не ногом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 вер, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Turkey can capitalize on the legacy of this year’s global health crisis by putting a competitive lira at the heart of a new strategy to move toward a more export-focused economy, according to Treasury and Finance Minister Berat Albayrak.
Albayrak said Turkey expects a spurt of economic growth in 2021. The lira, down over 20% against the dollar this year, may give Turkey an edge as it looks to reboot an economy long vulnerable to imbalances.
“A key objective of our economic program is to have a balanced current account in the medium term and reduce reliance on foreign financing,” Albayrak said in response to emailed questions from Bloomberg.
Там не по нашему написано
Це про животворний девал, який перезавантажить і так сильну економіку. Прям як в наші самокатчики-шмигалісти.
Процитирую сам себя: "Отмашку нажать три кнопки и обменять 57 300$ на турецкую лиру в 11-30 дал я (горжусь верным решением. Я высказал мнение, что не стоит гнаться за 0,0044 лиры)." Люблю точный расчёт... Между прочим, мой брат в Афгане был снайпером. Потом его "вычислили" через продажных украинских военкомов чеченцы - нашли дома и предлагали за 3 000 долларов в месяц поехать в Чечню "мочить" россиян... НЕ СОГЛАСИЛСЯ. Я не снайпер - но в тире в "10-ку" попадал всегда. Однажды попал в неприятную засаду: зашел с одним из сыновей в Тир пострелять "пульками", потом зашли двое отморозков и начали меня "раскручивать" на бабки... была очень неприятная ситуация - владелец тира молча НЕ шёл мне на помощь - но я как-то отделывался словами, и они тогда сказали: "Вот давай так: нас трое - все стреляем по мишеням - кто проиграл - покупает на всех пиво". Ребенок стоял у моих коленей. Я согласился - что было делать. Каждый сделал по 5 выстрелов. И я выиграл с большим отрывом. Отморозки были в шоке - надо отдать им должное - они никак такого не ожидали - и реально подвели меня к киоску и купили мне пива (хоть я отказывался). На дрожащих ногах дошёл домой. Вам, Мизантроп, такое и не снилось...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.