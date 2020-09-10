в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:38
Знову п.Акурт яскраво продемонстрував рівень своєї "обізнаності".
Акурт, на скільки % в 2020 подешевшала турецька курортна нерухомість?
Можете сказати?
По секрету, я нікому не розкажу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:41
Акурт, перестать строчити з іншої обліківки.
Виглядаєш простим селюком.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:46
Селюки работящие,а це непотриб,так наугад живе))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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