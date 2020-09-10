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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:38

  flyman написав:
  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі


Знову п.Акурт яскраво продемонстрував рівень своєї "обізнаності".

Акурт, на скільки % в 2020 подешевшала турецька курортна нерухомість?
Можете сказати?
По секрету, я нікому не розкажу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:41

  change_pm написав:
  Мизантрóп написав:Там не по нашему написано


Постав собі браузер хром чи оперу, вони тобі будуть пропонувати перекласти на твою мову. Будешь виглядати на голову кручєєє франта :)


Акурт, перестать строчити з іншої обліківки.
Виглядаєш простим селюком.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:46

  Frant написав:Акурт, перестать строчити з іншої обліківки.
Виглядаєш простим селюком.

Селюки работящие,а це непотриб,так наугад живе))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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