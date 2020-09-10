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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44

  flyman написав:
  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі

1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:12

  change_pm написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі

1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %

В Альфі 150 тисяч.
Faceless
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