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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30
akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44
flyman написав: akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
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change_pm
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:12
change_pm написав: flyman написав: akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
В Альфі 150 тисяч.
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