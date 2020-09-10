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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30
akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44
flyman написав: akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:12
change_pm написав: flyman написав: akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
В Альфі 150 тисяч.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:27
change_pm написав: flyman написав: akurt написав:
Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
в моно %, але не більше 190 грн
але до чого моно,
може давай візьмем турецький банк який жахне % огого
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:03
[akurt[/b]
На скільки ж % у валюиі за рік втратила турецька курортна нерухомість?
Можете нам написати, вреш і решт???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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