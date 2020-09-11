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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44

  flyman написав:
  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі

1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:12

  change_pm написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі

1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %

В Альфі 150 тисяч.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:27

  change_pm написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Ещё прикол: за трансфер со счета в одном банке на счёт в другом банке на сумму примерно в 1,5 миллиона гривен была удержана комиссия 25 лир или примерно 80 (восемьдесят) гривен.
Правда, прикольно?

в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі

1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %

в моно %, але не більше 190 грн
але до чого моно,
може давай візьмем турецький банк який жахне % огого
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 08:56

  change_pm написав:1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %

  flyman написав:в моно %, але не більше 190 грн
але до чого моно,
може давай візьмем турецький банк який жахне % огого

Флай, я тебе не питав про Моно. Я про нього і сам знаю.

Я питав, скільки буде коштувати переказ 1.5 млн грн в Укргазі, який ти навів, як приклад безкоштовного перерахування коштів.

Так скільки буде коштувати перерахувати 1.5 млн грн з Укргаза в інший банк?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 11:33

Із задоволенням читаю кожного дня київську гілку - НЕ тому, що мене хоч якось хвилює КРЖН - я зовсім не розумію, навіщо кияни/некияни вже вивчають можливість купівлі залізобетонних паралелепіпедів по 2500-4000 (!!!!!!!!) доларів за квадрат бетонної підлоги - а просто цікаво читати думки реально розумних активних форумчан. Інколи один одному скубуть чуби, але реально розумні люди...
Ну і також на інших гілках багато цікавого...
  change_pm написав:- з укробанків геть,
- з бакса геть (до середини жовтня) - евро, фунт, франк,
- якщо знайдете де, вкладайте в золото на корекціях.


Так ось другий день вивчаюю досить цікавий новий для мене фінансовий інстумент...
Як з"язувалося:
- просто шляхом натискання кнопочок в інет-банкінку можна купувати на відкритий просто в інет-банкінгу рахунок в золоті - те саме золото, причому НЕ зливками штампованими, як у Приваті, наприклад, а просто грамами або унціями - на власний розсуд. Тобто можна купити навіть на 5 доларів, наприклад, або на 2 долари наприклад - як хочеш та скільки хочеш...
- купувати можна як за долари зі свого рахунку, так і в турецьких лірах зі свого рахунку (тут можна зробити так: "впіймати" максимум вартості долара до ліри - а потім "ловити" мінімум вартості ціни золота в турецьких лірах).
- ВАЖЛИВО: продаж/купівля золота ведеться за курсом міжнародного ринку з маржою 1 (ОДИН) відсоток на купівлю та 0,6% (!!!) на продаж.
Наприклад, вчора - 1 грам золота:
- купити можна за 63,2911 USD
- ціна світового ринку на момент мого моніторінгу: 62,65 USD
- продати куплене раніше 62,2944 USD
(Станом на п"ятницю на 17:13)

- Для порівняння (не бийте сильно, якщо помиляюся - я це питання вперше вивчаю): маржа Привату на купівлю у Вас золота - МІНУС 12%, на продаж вам +8 (вісім).

Ну і для інформації:
(за матеріалами https://www.sozcu.com.tr/)

По состоянию на 4 сентября 2020 вклады в иностранной валюте у граждан Турецкой республики увеличились на 179 миллионов долларов до 135 миллиардов 228 миллионов долларов.

135 228 000 000 долларов США.

По данным Института статистики Турецкой республики в стране проживают 83 миллиона 154 тысячи 997 человек. По сравнению с 2019 годом население страны увеличилось на 1 миллион 151 тысячу 115 человек.
Изменилась структура сбережений граждан страны:
В то время как депозиты граждан в ДОЛЛАРАХ США уменьшились на 59 миллионов долларов, вклады в драгоценных металлах, включая золото, увеличились на 347 миллионов долларов.
Депозиты жителей страны в драгоценных металлах, включая золото, составили на 4 сентября 2020 33 миллиарда 203 миллиона долларов.

Цікаво, але враження, що турки слухають change_pm...
(нагадаю, гадалки та ясновидці не рідше 2-х раз на тиждень розказують на цій гілці, що то - мій клон чи я його клон... хі-хі...)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:47

akurt
На золотій гілці цього форуму форумчане вже доповіли, що золото в українських банках купити не можна!
До того ж купюючи зливок, є шанси отримати вольфрам ))))

зі. Моє імхо, що турецька банківська система в плані функціонала - найкраща в світі.
І золото ти можеш купити, і інвестувати в акції/бонди. Були б грощі :D

ззі. Ще одне імхо, що золото в турецькому банку реальне, тому що при купівлі в банку, проходить реальна купівля на Стамбульській біржі. Якщо захочете, можете забрати зливки додому (не знаю, як довго треба чекати, щоб видали), але віддадуть.

зззі. І можна відкрити депозит в золоті. Ставки малі, але на все наразі ставки малі.
Ставки від 0.05% до 0.30. По баксу так само.

Деякі кажуть, що золото лише метал, а не валюта.
Так їм турецьки банки відповідають - ось депозит, ось ваш дохід, який це метал?
Це грощі! Найкращі в світі грощі. (це мої слова вже)

Тому ФРС друкуй бакси, ОЙЦБ друкуй ойро - ми золоті жуки будемо лише в захваті 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:58

  change_pm написав:akurt
На золотій гілці цього форуму форумчане вже доповіли, що золото в українських банках купити не можна!
До того ж купюючи зливок, є шанси отримати вольфрам ))))

зі. Моє імхо, що турецька банківська система в плані функціонала - найкраща в світі.
І золото ти можеш купити, і інвестувати в акції/бонди. Були б грощі :D

ззі. Ще одне імхо, що золото в турецькому банку реальне, тому що при купівлі в банку, проходить реальна купівля на Стамбульській біржі. Якщо захочете, можете забрати зливки додому (не знаю, як довго треба чекати, щоб видали), але віддадуть.

зззі. І можна відкрити депозит в золоті. Ставки малі, але на все наразі ставки малі.
Ставки від 0.05% до 0.30. По баксу так само.

Деякі кажуть, що золото лише метал, а не валюта.
Так їм турецьки банки відповідають - ось депозит, ось ваш дохід, який це метал?
Це грощі! Найкращі в світі грощі. (це мої слова вже)

Тому ФРС друкуй бакси, ОЙЦБ друкуй ойро - ми золоті жуки будемо лише в захваті 8)

Турист какакурт опять заблудился.
https://concord.ua/ru/deposit/zolotij у соседок,пока они соседки))

С драгметалами надо внимательно,а не наугад какакурт
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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