Додано: Суб 12 вер, 2020 11:33

change_pm написав: - з укробанків геть,

- з бакса геть (до середини жовтня) - евро, фунт, франк,

- якщо знайдете де, вкладайте в золото на корекціях. - з укробанків геть,(до середини жовтня) - евро, фунт, франк,- якщо знайдете де,на корекціях.

не бийте сильно, якщо помиляюся - я це питання вперше вивчаю

увеличились

до 135 миллиардов 228 миллионов долларов.

увеличилось

уменьшились

Із задоволенням читаю кожного дня київську гілку - НЕ тому, що мене хоч якось хвилює КРЖН - янавіщо кияни/некияни вже вивчають можливість купівлі залізобетонних паралелепіпедів по- а просто цікаво читати думки реально розумних активних форумчан. Інколи один одному скубуть чуби, але реально розумні люди...Ну і також на інших гілках багато цікавого...Так ось другий день вивчаюю досить цікавий новий для мене фінансовий інстумент...Як з"язувалося:- просто шляхом натискання кнопочок в інет-банкінку можна купувати на відкритий просто в інет-банкінгу рахунок в золоті - те саме золото, причому НЕ зливками штампованими, як у Приваті, наприклад, а просто грамами або унціями - на власний розсуд. Тобто можна купити навіть на 5 доларів, наприклад, або на 2 долари наприклад - як хочеш та скільки хочеш...- купувати можна як за долари зі свого рахунку, так і в турецьких лірах зі свого рахунку (тут можна зробити так: "впіймати" максимум вартості долара до ліри - а потім "ловити" мінімум вартості ціни золота в турецьких лірах).- ВАЖЛИВО: продаж/купівля золота ведеться за курсом міжнародного ринку з маржою 1 (ОДИН) відсоток на купівлю та 0,6% (!!!) на продаж.Наприклад, вчора - 1 грам золота:- купити можна за 63,2911 USD- ціна світового ринку на момент мого моніторінгу: 62,65 USD- продати куплене раніше 62,2944 USD(Станом на п"ятницю на 17:13)- Для порівняння (): маржа Привату на купівлю у Вас золота - МІНУС 12%, на продаж вам +8 (вісім).Ну і для інформації:(за матеріаламиПо состоянию на 4 сентября 2020 вклады в иностранной валюте у граждан Турецкой республикина 179 миллионов долларов135 228 000 000 долларов США.По данным Института статистики Турецкой республики в стране проживают 83 миллиона 154 тысячи 997 человек. По сравнению с 2019 годом население странына 1 миллион 151 тысячу 115 человек.Изменилась структура сбережений граждан страны:В то время как депозиты граждан в ДОЛЛАРАХ СШАна 59 миллионов долларов, вклады в драгоценных металлах, включаяувеличились на 347 миллионов долларов.Депозиты жителей страны в драгоценных металлах, включая золото, составили на 4 сентября 2020 33 миллиарда 203 миллиона долларов.Цікаво, але враження, що турки слухають..(нагадаю, гадалки та ясновидці не рідше 2-х раз на тиждень розказують на цій гілці, що то - мій клон чи я його клон... хі-хі...)