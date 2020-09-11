в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в Укргазі безплатно через їх мобільний додаток при оплаті по реквізитам
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44
1.5 млн безкоштовно? В Моно, наприклад, до 20 тис в місяць безкоштовно, а потім вже %
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:12
В Альфі 150 тисяч.
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:27
в моно %, але не більше 190 грн
але до чого моно,
може давай візьмем турецький банк який жахне % огого
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 12 вер, 2020 08:56
Флай, я тебе не питав про Моно. Я про нього і сам знаю.
Я питав, скільки буде коштувати переказ 1.5 млн грн в Укргазі, який ти навів, як приклад безкоштовного перерахування коштів.
Так скільки буде коштувати перерахувати 1.5 млн грн з Укргаза в інший банк?
Додано: Суб 12 вер, 2020 11:33
Із задоволенням читаю кожного дня київську гілку - НЕ тому, що мене хоч якось хвилює КРЖН - я зовсім не розумію, навіщо кияни/некияни вже вивчають можливість купівлі залізобетонних паралелепіпедів по 2500-4000 (!!!!!!!!) доларів за квадрат бетонної підлоги - а просто цікаво читати думки реально розумних активних форумчан. Інколи один одному скубуть чуби, але реально розумні люди...
Ну і також на інших гілках багато цікавого...
Так ось другий день вивчаюю досить цікавий новий для мене фінансовий інстумент...
Як з"язувалося:
- просто шляхом натискання кнопочок в інет-банкінку можна купувати на відкритий просто в інет-банкінгу рахунок в золоті - те саме золото, причому НЕ зливками штампованими, як у Приваті, наприклад, а просто грамами або унціями - на власний розсуд. Тобто можна купити навіть на 5 доларів, наприклад, або на 2 долари наприклад - як хочеш та скільки хочеш...
- купувати можна як за долари зі свого рахунку, так і в турецьких лірах зі свого рахунку (тут можна зробити так: "впіймати" максимум вартості долара до ліри - а потім "ловити" мінімум вартості ціни золота в турецьких лірах).
- ВАЖЛИВО: продаж/купівля золота ведеться за курсом міжнародного ринку з маржою 1 (ОДИН) відсоток на купівлю та 0,6% (!!!) на продаж.
Наприклад, вчора - 1 грам золота:
- купити можна за 63,2911 USD
- ціна світового ринку на момент мого моніторінгу: 62,65 USD
- продати куплене раніше 62,2944 USD
(Станом на п"ятницю на 17:13)
- Для порівняння (не бийте сильно, якщо помиляюся - я це питання вперше вивчаю): маржа Привату на купівлю у Вас золота - МІНУС 12%, на продаж вам +8 (вісім).
Ну і для інформації:
(за матеріалами
По состоянию на 4 сентября 2020 вклады в иностранной валюте у граждан Турецкой республики увеличились на 179 миллионов долларов до 135 миллиардов 228 миллионов долларов.
135 228 000 000 долларов США.
По данным Института статистики Турецкой республики в стране проживают 83 миллиона 154 тысячи 997 человек. По сравнению с 2019 годом население страны увеличилось на 1 миллион 151 тысячу 115 человек.
Изменилась структура сбережений граждан страны:
В то время как депозиты граждан в ДОЛЛАРАХ США уменьшились на 59 миллионов долларов, вклады в драгоценных металлах, включая золото, увеличились на 347 миллионов долларов.
Депозиты жителей страны в драгоценных металлах, включая золото, составили на 4 сентября 2020 33 миллиарда 203 миллиона долларов.
Цікаво, але враження, що турки слухають change_pm...
(нагадаю, гадалки та ясновидці не рідше 2-х раз на тиждень розказують на цій гілці, що то - мій клон чи я його клон... хі-хі...)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:47
akurt
На золотій гілці цього форуму форумчане вже доповіли, що золото в українських банках купити не можна!
До того ж купюючи зливок, є шанси отримати вольфрам ))))
зі. Моє імхо, що турецька банківська система в плані функціонала - найкраща в світі.
І золото ти можеш купити, і інвестувати в акції/бонди. Були б грощі
ззі. Ще одне імхо, що золото в турецькому банку реальне, тому що при купівлі в банку, проходить реальна купівля на Стамбульській біржі. Якщо захочете, можете забрати зливки додому (не знаю, як довго треба чекати, щоб видали), але віддадуть.
зззі. І можна відкрити депозит в золоті. Ставки малі, але на все наразі ставки малі.
Ставки від 0.05% до 0.30. По баксу так само.
Деякі кажуть, що золото лише метал, а не валюта.
Так їм турецьки банки відповідають - ось депозит, ось ваш дохід, який це метал?
Це грощі! Найкращі в світі грощі. (це мої слова вже)
Тому ФРС друкуй бакси, ОЙЦБ друкуй ойро - ми золоті жуки будемо лише в захваті
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:58
Турист какакурт опять заблудился.
С драгметалами надо внимательно,а не наугад какакурт
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 12 вер, 2020 13:06
Мизантрóп
Якщо не важко, перевір наявність золота в банку?
Додано: Суб 12 вер, 2020 13:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Друзья/товарищи! Подскажите, плз, какой расклад на сейчас по поездке на авто в Турцию. Планирую в конце сентября двигать с семьей. Акурт, проясните, по возможности, как обстоят дела с ужесточением карантина в любимой Анталии? Заранее благодарен.
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