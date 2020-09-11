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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:33

  flyman написав:
  akurt написав:Что меня забавляет из чтения новостей и сообщениях на других форумах:
- ощущение, что люди не оглядываются по сторонам и думают, что где то на Земном шаре есть очень безопасные места.
Не вижу на сегодня безопасных мест в мире вообще (может быть Австралия или Новая Зеландия - так то же вас/нас туда пустит???):
- в США проблемы с чернокожими;
- в Германии больше зараженных Коронавирусом, чем в Украине...
- там же - в США - горит чуть ли не вся Калифорния, штат Орегон и штат Вашингтон;
- во Франции родственники боятся уже шестой месяц выходить вообще из дома на улицу... Арабы задрали... русские задрали... Коронавирус задрал...
- в Израиле без автомата нельзя выходить на улицу...
- в Украине война идет уже больше, чем шла Вторая мировая война и конца войне не видно - как сказал Портников "Мы все уже умрем, а война будет еще продолжаться"... С чем вернулся с переговоров по Нормандской четвёрке наш представитель - с ПУСТЫМИ руками. С ПУС_ТЫ_МИ...

А по сему, господа форумчане, вспоминайте старый японский философский фильм - даже не его, а название: "СЕГОДНЯ - ЖИТЬ! Умереть - завтра..."
А потому мой совет: с бокалом красного сухого урожая 2018 смотреть в таком порядке прямо сейчас:
- фильм "2017" (из новых, США).
- мини-сериал 11.22.63.
Что я сейчас - сериал - половину уже посмотрел - и буду делать...
А гадалки и прорицатели пусть стараются...

я ти пережив, що цілу добу тема не піднімалась в топ?

Дык пояснил же выше-пол сериала просмотрел ))
Забавный старик,хоть и хамло
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:34

А я дуже уважно читав гілки:
- про київську нерухомість...
- про львівську нерухомість...
Зверніть увагу: на жодній з гілок я не залишив сміття....
Але читати дуже цікаво: повторюся - мене не хвилює ніяким чином КРЖН - але я відверто щасливий, що в Україні є розумні люди - вони там - читаю із насолодою...
Інші гілки НІКОЛИ не читаю і НІКОЛИ не пишу та тих гілках, які МЕНЕ НЕ СТОСУЮТЬСЯ.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Не вижу на сегодня безопасных мест в мире вообще (может быть Австралия или Новая Зеландия - так то же вас/нас туда пустит???):

там повно всякої отруйної нечисті: камаріки, рибки, жабки, жукчки, паучки, кораліки, медузки, морські йожи, качкодзьоби і т.д. і т.п.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:40

То правда, пане Флаймане...
Діти були 2 рази в Австралії - то сказали, що найбільша біда - то кенгуру - то страшніше за черв"ячків та змій...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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